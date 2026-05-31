Самолеты готовы к обстрелу: когда начнется комбинированная атака на Украину

Что известно:
- Около 7 самолетов Ту-95МС готовы к ракетным ударам
- Россияне передислоцировали самолеты на аэродром "Оленья"
Российские оккупанты готовятся к комбинированной атаке. Вероятность ее проведения остается высокой. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
На аэродромах в пределах западных регионов находятся 7 самолетов Ту-95МС. Все они готовы к вылету. Известно, что россияне выполняли передислокацию самолетов с аэродрома "Энгельс" на аэродром "Оленья".
На высоком уровне сохраняется угроза применения баллистического вооружения из Брянска. Россияне могут нанести удары по Украине ракетами "Искандер" или С-300/С-400.
В то же время в настоящее время не наблюдается активности стратегической авиации РФ, которая могла бы свидетельствовать о подготовке к боевому вылету.
"В то же время ситуация может меняться довольно быстро, поэтому внимательно следите за сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Когда может произойти новый удар по Украине — мнение эксперта
Как писал Главред, Россия может повторить массированные удары по Украине уже в течение ближайшей недели. Такую оценку озвучил генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.
По его словам, российские войска сейчас увеличивают запас баллистических ракет, готовясь к новым атакам. Он пояснил, что это связано с тем, что РФ осознает трудности украинской ПВО в перехвате именно этого типа вооружения.
Романенко отметил, что из-за дефицита антибаллистических ракет в системе противовоздушной обороны Украины противник пытается воспользоваться этой уязвимостью и может быть готов нанести удар аналогичного масштаба уже в течение семи дней.
"Это может произойти где-то через неделю после такого удара, плюс-минус несколько дней", — сказал он.
Удар "Орешником" по Украине — что известно
Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время ночной атаки 24 мая Россия применила баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Орешник" по Киевской области. По его словам, удар пришелся на район города Белая Церковь.
В результате попадания в Белой Церкви возник пожар в гаражном кооперативе, загорелись три гаража. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги возгорания.
Как сообщал Главред, вероятно, было выпущено не одна, а две ракеты. По данным аналитиков, второй пуск мог быть направлен на временно оккупированную территорию в районе Авдеевки или Ясиноватой вблизи Донецка.
О личности: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) — украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
