Самолеты готовы к обстрелу: когда начнется комбинированная атака на Украину

Ангелина Подвысоцкая
31 мая 2026, 03:25
Российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами и дронами.
Ту-95, ракета
Россия может нанести ракетный удар по Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Около 7 самолетов Ту-95МС готовы к ракетным ударам
  • Россияне передислоцировали самолеты на аэродром "Оленья"

Российские оккупанты готовятся к комбинированной атаке. Вероятность ее проведения остается высокой. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

На аэродромах в пределах западных регионов находятся 7 самолетов Ту-95МС. Все они готовы к вылету. Известно, что россияне выполняли передислокацию самолетов с аэродрома "Энгельс" на аэродром "Оленья".

На высоком уровне сохраняется угроза применения баллистического вооружения из Брянска. Россияне могут нанести удары по Украине ракетами "Искандер" или С-300/С-400.

В то же время в настоящее время не наблюдается активности стратегической авиации РФ, которая могла бы свидетельствовать о подготовке к боевому вылету.

"В то же время ситуация может меняться довольно быстро, поэтому внимательно следите за сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты Ту-, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Когда может произойти новый удар по Украине — мнение эксперта

Как писал Главред, Россия может повторить массированные удары по Украине уже в течение ближайшей недели. Такую оценку озвучил генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

По его словам, российские войска сейчас увеличивают запас баллистических ракет, готовясь к новым атакам. Он пояснил, что это связано с тем, что РФ осознает трудности украинской ПВО в перехвате именно этого типа вооружения.

Романенко отметил, что из-за дефицита антибаллистических ракет в системе противовоздушной обороны Украины противник пытается воспользоваться этой уязвимостью и может быть готов нанести удар аналогичного масштаба уже в течение семи дней.

"Это может произойти где-то через неделю после такого удара, плюс-минус несколько дней", — сказал он.

Удар "Орешником" по Украине — что известно

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время ночной атаки 24 мая Россия применила баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Орешник" по Киевской области. По его словам, удар пришелся на район города Белая Церковь.

В результате попадания в Белой Церкви возник пожар в гаражном кооперативе, загорелись три гаража. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

Как сообщал Главред, вероятно, было выпущено не одна, а две ракеты. По данным аналитиков, второй пуск мог быть направлен на временно оккупированную территорию в районе Авдеевки или Ясиноватой вблизи Донецка.

О личности: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) — украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

