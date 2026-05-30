Угроза массированного удара РФ: Зеленский назвал вероятные сроки обстрела

Алексей Тесля
30 мая 2026, 20:25
Есть информация разведки о возможной крупной атаке, предупредил глава государства.
Владимир Зеленский предупредил об угрозе массированного удара РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • Опасность массированного удара со стороны России сохраняется
  • Есть информация разведки о возможной крупной атаке

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что опасность массированного удара со стороны России сохраняется.

По словам президента Украины, есть информация разведки о возможной крупной атаке.

Он уточнил, что предупреждение остается актуальным, поэтому гражданам следует внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет", - сказал Зеленский в ходе вечернего обращения.

Угроза удара РФ: важное заявление ЕС

Угроза российских атак не заставит ЕС покинуть КиевПосол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что, несмотря на угрозы со стороны России, европейские дипломаты останутся в столице. Она подчеркнула, что рекомендации иностранцам покинуть город не повлияют на работу миссии ЕС, которая продолжит свою деятельность в Украине без изменений.

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
