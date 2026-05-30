Юная полтавчанка заставила весь мир говорить о себе после громкой победы

Константин Пономарев
30 мая 2026, 11:09
11-летняя украинка Алина Киценко завоевала титул Ambassador на конкурсе WLBF и получила приглашение на Fashion Week в Нью-Йорке.
11-летняя Алина Киценко из города Кобеляки
11-летняя Алина Киценко из города Кобеляки

Вы узнаете:

  • Почему титул Ambassador получают лишь единицы участников
  • Какие возможности открыла для украинки громкая победа
  • Как девочка из небольшого города привлекла внимание мирового жюри

11-летняя Алина Киценко из города Кобеляки получила один из самых престижных титулов международного конкурса красоты и талантов World League of Beauty and Fashion (WLBF), который прошел в Турции.

Юная украинка стала обладательницей титула "Ambassador", который присваивается лишь самым ярким участникам проекта. Этот титул означает не только победу в конкурсе, но и официальное представительство международной организации на различных мероприятиях по всему миру. Об этом сообщили в Кобеляцкой громаде 29 мая.

Почему титул считается особенным

В юбилейном, 40-м конкурсе WLBF приняли участие дети и подростки из разных стран (от США до Южной Африки). Среди сотен участников именно украинская конкурсантка привлекла особое внимание жюри благодаря уверенности, харизме, сценическому мастерству и ярким выступлениям.

Организаторы отмечают, что титул "Ambassador" считается одним из самых редких и желанных в истории проекта. Его получают участники, которые способны впечатлить не только внешностью, но и энергетикой, артистизмом и умением держаться на сцене. Получить такой статус можно только после завоевания высшей награды Grand Prix, которая уже есть в коллекции Алины.

Чем юная украинка впечатлила международное жюри

На протяжении последних четырех лет девочка демонстрирует на международных площадках couture-образы украинских и европейских дизайнеров. Кроме того, она активно участвует в творческих проектах, занимается хореографией и актерским мастерством.

Среди сотен участников именно украинская конкурсантка привлекла особое внимание жюри

По словам организаторов, особое впечатление на жюри произвели ее профессионализм, уверенное поведение на сцене и харизма, которые редко встречаются у участников такого возраста.

Какие возможности открывает новая победа

Новый титул открывает перед Алиной большие возможности. Она войдет в состав детского международного жюри WLBF и будет участвовать в престижных конкурсах красоты и талантов в разных странах. Первые мероприятия с ее участием пройдут в Праге и Риме.

Первые мероприятия с участием Алины пройдут в Праге и Риме.

Также юная украинка получила официальное приглашение на Fashion Week в Нью-Йорке, где представит коллекцию детских вечерних платьев от кутюр. В будущем, после достижения совершеннолетия, она сможет открыть собственное европейское модельное агентство под эгидой WLBF.

Об источнике: Кобеляцкий городской совет

Кобеляцкий городской совет — орган местного самоуправления Кобеляцкой территориальной общины Полтавской области. На официальном сайте общины публикуются новости, решения городского совета и исполкома, нормативно-правовые документы, информация о бюджете, коммунальных предприятиях, социальных программах и деятельности местных властей. Ресурс является официальным источником информации о работе общины и предоставлении административных услуг жителям.

