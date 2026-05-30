Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Портулак захватывает огород за считанные дни: как избавиться от сорняка без химии

Анна Ярославская
30 мая 2026, 08:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Самый живучий сорняк сдастся без боя. Эксперт рассказал, чем накрыть грядки, чтобы забыть о прополке.
Портулак
Как вывести портулак - мульчирование щепой очистит грядки за сезон / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Мульча из веток надежно останавливает рост портулака на грядках
  • Свежую траву запрещено использовать для мульчирования
  • Черная агроткань полностью блокирует появление любых сорняков

Портулак на огороде знаком практически каждому дачнику. Из-за своей мясистой структуры и способности укореняться даже из маленького кусочка стебля, этот сорняк считается одним из самых трудноистребимых.

Как быстро вывести портулак — рассказали на Youtube-канале Корисне TV.

видео дня

По словам автора видео, необязательно заливать участок химикатами. Гораздо эффективнее и безопаснее заняться правильной профилактикой.

Лучшим средством защиты грядок эксперт называет мульчирование. На примере собственного участка он наглядно показал разницу: там, где земля осталась "голой", портулак мгновенно пошел в рост. В то же время соседняя грядка, укрытая мульчей еще весной, осталась абсолютно чистой.

Как избавиться от сорняков
Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

В качестве идеального материала для мульчирования лучше всего использовать измельченные ветки плодовых деревьев. Такая щепа решает сразу несколько задач:

  • останавливает рост сорняков;
  • удерживает влагу в почве;
  • постепенно перегнивает, восстанавливая микрофлору и питая растения.

Обновлять такой слой нужно минимум два раза за сезон, так как из-за дождей и поливов мульча уходит в землю и перерабатывается микроорганизмами в питательный гумус.

Если сорняки все же пробьются сквозь щепу, бороться с ними становится в разы проще. В поисках света растение вытягивает длинный тонкий стебель, за который его легко зацепить. А благодаря тому, что под мульчей почва всегда остается влажной и рыхлой, сорняк выдергивается руками легко и обязательно с корнем.

Для мульчирования грядок также можно применять солому или сено, но здесь важно соблюдать осторожность. Сено обязательно должно быть без семян, иначе вы собственноручно засеете огород новыми сорняками.

Использовать свежескошенную траву категорически запрещено. В ней содержится слишком много сока. Если уложить её толстым слоем, она начнет преть и гнить прямо на грядке, что неизбежно приведет к вспышке грибковых заболеваний у культурных растений.

Как не допустить появления сорняков на огороде

Чтобы портулак и другие сорные травы не разносились по участку, следует придерживаться трех простых правил:

  1. Не допускать цветения. Если сорняк зацвел — семена разнесутся ветром по всему огороду и массово прорастут в следующем сезоне. Растения нужно скашивать или вырывать до начала цветения.
  2. Перейти на высокие грядки. Ограниченный объем почвы намного легче обрабатывать, а при правильной агротехнике урожая с таких грядок с головой хватит на всю семью.
  3. Использовать агроткань. Проходы между грядками, а также бахчевые участки (где растут арбузы, дыни, тыквы и кабачки) автор рекомендует застилать специальной черной агротканью. Она отлично пропускает воду во время полива, не рвется годами, защищает почву от выветривания и полностью блокирует рост любой сорной травы.

Эксперт также рекомендует регулярно косить траву. Это не только снижает количество вредителей на участке, но и позволяет бесплатно заготавливать качественное сырье для компоста.

Растения против сорняков
Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Как вывести портулак:

Как писал Главред, вредители могут нанести серьезный ущерб саду и огороду, уничтожая урожай и ослабляя растения. Однако защитить участок можно не только с помощью химических средств. Некоторые растения обладают природными свойствами, которые помогают отпугивать насекомых и даже мелких грызунов. Правильно подобранные цветы, травы и кустарники способны стать естественным барьером для вредителей и одновременно украсить сад. Детальнее читайте в материале: Чем засеять грядки, чтобы навсегда забыть о вредителях: лучшие растения.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Youtube-канал "Корисне TV"

У канала почти три миллиона подписчиков. Его автор рассказывет о своем профессиональном опыте по выращиванию клубники, огурцов, томатов, перца, винограда и других садово-огородных культур.

На канале можно найти рецепты подкормок для растений на всех этапах вегетации, садоводческих секретов по уходу за садом и огородом, а также много лайфхаков и других полезных видео.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород сорняки сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле

09:00Интервью
РФ атаковали дроны: под ударом авиазавод в Таганроге и нефтебаза в Армавире

РФ атаковали дроны: под ударом авиазавод в Таганроге и нефтебаза в Армавире

08:30Мир
Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

07:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образе

Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образе

Последние новости

09:07

Гороскоп на завтра, 31 мая: Весам — успех, Овнам — недоразумение

09:00

Чем будут опасны новые ракетные атаки России на Киев: Жданов – о целях ударов и панике в Кремле

08:44

Большинство ошибается: когда и как поливать помидоры, чтобы не потерять урожай

08:30

РФ атаковали дроны: под ударом авиазавод в Таганроге и нефтебаза в Армавире

08:00

Портулак захватывает огород за считанные дни: как избавиться от сорняка без химииВидео

Украина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – КоваленкоУкраина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – Коваленко
07:34

Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

05:25

"Подсыпали и подкладывали": Ольге Сумской пытались навредить

05:00

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

04:37

Строгие приметы в праздник 30 мая: что можно и нельзя делать

Реклама
04:24

РФ готовится к новому обстрелу Киева: "Флэш" назвал возможные цели оккупантов

04:14

Догадываются далеко не все: как назвать "рюкзак" на украинском - меткие варианты

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

03:33

Можно ли носить фотографию в кошельке — к чему приводит такая привычка

03:22

Гороскоп на июнь 2026: назван везунчик месяца в любви и финансахВидео

02:33

Катастрофа на горизонте: ледник "Судного дня" трещит по швам и грозит коллапсом

01:33

Астрологи назвали главных счастливчиков июня — деньги сами идут к ним в руки

00:13

Кондиционер больше не нужен: один фокус моментально охладит спальнюВидео

29 мая, пятница
23:18

Жена Кошевого показала младшую красавицу-дочь

23:15

Может ли РФ "отрезать" Киев: прогноз ударов по ключевой магистрали

23:09

Путин внезапно заявил, что война "идет к завершению"

Реклама
22:56

Народный артист Украины Малинин: Рыбчинский жестко разнес путиниста

22:53

Температура опустится до +4 и пойдет дождь: когда в Украину придет потепление

22:08

Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

22:00

Нужно ли срывать зеленые плоды с картофеля: как это влияет на урожай

21:52

Младшая дочь Заворотнюк припала к могиле матери

20:58

Взорван центр РЭР врага: детали мощного удара дронов по целям ФСБ

20:56

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

20:51

Возле дома лучше не сажать: в какие деревья чаще всего попадает молнияВидео

19:54

Как ещё можно назвать Татьяну на украинском языке — необычные варианты обращений

19:51

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

19:45

Украина под атакой ракет и дронов: во многих областях объявлена тревога

19:10

Почему Румыния не сбила российский дрон: Невзлин назвал настоящую причинумнение

18:59

Цвета перевернуты или нет: раскрыт секрет флага Украины еще со времен УНРВидео

18:57

Прохлада в доме без кондиционера: как работает простой греческий трюк

18:52

В ПриватБанке отказываются отдавать деньги: что происходит

18:35

Одна добавка в пергамент — и о проблемах с выпечкой можно забыть навсегдаВидео

18:31

Девушка нашла на распродаже старый шкаф и сразу поняла его особенность

18:29

Строительная компания НЕСТ досье

18:24

Принесет в дом негатив: почему не стоит оставлять кольцо после развода

18:21

Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

Реклама
18:01

ВСУ пошли в контрнаступление: Коваленко назвал "горячие" направления фронтаВидео

17:55

"Звучит как "Нам конец": скандальную Приходько напугал гимн Украины

17:46

На дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет

17:39

Карьерный взлет и прибыль на целый год: кого ждет невероятная удача с июня 2026Видео

17:31

Экономия в авто без усилий: одна деталь резко снижает расход топливаВидео

17:22

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

17:05

Мужчина открыл старый сарай и увидел то, чего совсем не ожидалВидео

17:02

Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Тельцам - урок, Раку - важная покупка

16:56

Влупил 4-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

16:56

По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять