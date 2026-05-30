Портулак захватывает огород за считанные дни: как избавиться от сорняка без химии

Самый живучий сорняк сдастся без боя. Эксперт рассказал, чем накрыть грядки, чтобы забыть о прополке.

Как вывести портулак - мульчирование щепой очистит грядки за сезон / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Мульча из веток надежно останавливает рост портулака на грядках

Свежую траву запрещено использовать для мульчирования

Черная агроткань полностью блокирует появление любых сорняков

Портулак на огороде знаком практически каждому дачнику. Из-за своей мясистой структуры и способности укореняться даже из маленького кусочка стебля, этот сорняк считается одним из самых трудноистребимых.

Как быстро вывести портулак — рассказали на Youtube-канале Корисне TV.

По словам автора видео, необязательно заливать участок химикатами. Гораздо эффективнее и безопаснее заняться правильной профилактикой.

Лучшим средством защиты грядок эксперт называет мульчирование. На примере собственного участка он наглядно показал разницу: там, где земля осталась "голой", портулак мгновенно пошел в рост. В то же время соседняя грядка, укрытая мульчей еще весной, осталась абсолютно чистой.

Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

В качестве идеального материала для мульчирования лучше всего использовать измельченные ветки плодовых деревьев. Такая щепа решает сразу несколько задач:

останавливает рост сорняков;

удерживает влагу в почве;

постепенно перегнивает, восстанавливая микрофлору и питая растения.

Обновлять такой слой нужно минимум два раза за сезон, так как из-за дождей и поливов мульча уходит в землю и перерабатывается микроорганизмами в питательный гумус.

Если сорняки все же пробьются сквозь щепу, бороться с ними становится в разы проще. В поисках света растение вытягивает длинный тонкий стебель, за который его легко зацепить. А благодаря тому, что под мульчей почва всегда остается влажной и рыхлой, сорняк выдергивается руками легко и обязательно с корнем.

Для мульчирования грядок также можно применять солому или сено, но здесь важно соблюдать осторожность. Сено обязательно должно быть без семян, иначе вы собственноручно засеете огород новыми сорняками.

Использовать свежескошенную траву категорически запрещено. В ней содержится слишком много сока. Если уложить её толстым слоем, она начнет преть и гнить прямо на грядке, что неизбежно приведет к вспышке грибковых заболеваний у культурных растений.

Как не допустить появления сорняков на огороде

Чтобы портулак и другие сорные травы не разносились по участку, следует придерживаться трех простых правил:

Не допускать цветения. Если сорняк зацвел — семена разнесутся ветром по всему огороду и массово прорастут в следующем сезоне. Растения нужно скашивать или вырывать до начала цветения. Перейти на высокие грядки. Ограниченный объем почвы намного легче обрабатывать, а при правильной агротехнике урожая с таких грядок с головой хватит на всю семью. Использовать агроткань. Проходы между грядками, а также бахчевые участки (где растут арбузы, дыни, тыквы и кабачки) автор рекомендует застилать специальной черной агротканью. Она отлично пропускает воду во время полива, не рвется годами, защищает почву от выветривания и полностью блокирует рост любой сорной травы.

Эксперт также рекомендует регулярно косить траву. Это не только снижает количество вредителей на участке, но и позволяет бесплатно заготавливать качественное сырье для компоста.

Растения против сорняков / Инфографика: Главред

Об источнике: Youtube-канал "Корисне TV" У канала почти три миллиона подписчиков. Его автор рассказывет о своем профессиональном опыте по выращиванию клубники, огурцов, томатов, перца, винограда и других садово-огородных культур. На канале можно найти рецепты подкормок для растений на всех этапах вегетации, садоводческих секретов по уходу за садом и огородом, а также много лайфхаков и других полезных видео.

