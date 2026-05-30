Соответствующее соглашение заключили представители оборонных ведомств двух стран.

Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

Кратко:

В Канаде будет организовано производство украинских разведывательных дронов

Готовая продукция предназначена для дальнейшей передачи Украине

Украина и Канада расширяют сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, запуская совместный проект по производству украинских беспилотных систем на канадской территории. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Согласно достигнутым договоренностям, в Канаде будет организовано производство украинских разведывательных дронов. Готовая продукция предназначена для дальнейшей передачи Силам обороны Украины.

Соответствующее соглашение заключили представители оборонных ведомств двух стран. В рамках проекта будет создано совместное предприятие Airlogix-Sentinel, объединившее украинскую компанию Airlogix, специализирующуюся на оборонных технологиях, и канадского разработчика беспилотных систем Sentinel Research and Development.

В Министерстве обороны подчеркнули, что реализация инициативы при поддержке правительств Украины и Канады позволит ускорить обеспечение украинских военных современными средствами разведки и повысить эффективность планирования операций.

Кроме того, проект открывает дополнительные возможности и для канадской стороны. В частности, речь идет о наращивании производственных мощностей в сфере критически важных технологий и получении доступа к проверенным решениям, востребованным в условиях современной войны.

В ведомстве также отметили, что Украина и Канада намерены и дальше развивать совместные оборонные проекты, отвечающие интересам безопасности обеих стран и основанные на принципах взаимовыгодного партнерства.

Как Украина использует свои беспилотники - детали

Украина запустила новую модель ведения войны: дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть. Об этом сообщили в Минобороны.

Напомним, Главред писал, что в Украине уже применяются дроны-перехватчики, способные сбивать реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса. Он отметил, что результативность таких систем зависит от ряда факторов — в частности, от типа дрона, уровня подготовки операторов и погодных условий.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.

