Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

Виталий Кирсанов
30 мая 2026, 07:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Соответствующее соглашение заключили представители оборонных ведомств двух стран.
Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ
Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • В Канаде будет организовано производство украинских разведывательных дронов
  • Готовая продукция предназначена для дальнейшей передачи Украине

Украина и Канада расширяют сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, запуская совместный проект по производству украинских беспилотных систем на канадской территории. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Согласно достигнутым договоренностям, в Канаде будет организовано производство украинских разведывательных дронов. Готовая продукция предназначена для дальнейшей передачи Силам обороны Украины.

видео дня

Соответствующее соглашение заключили представители оборонных ведомств двух стран. В рамках проекта будет создано совместное предприятие Airlogix-Sentinel, объединившее украинскую компанию Airlogix, специализирующуюся на оборонных технологиях, и канадского разработчика беспилотных систем Sentinel Research and Development.

В Министерстве обороны подчеркнули, что реализация инициативы при поддержке правительств Украины и Канады позволит ускорить обеспечение украинских военных современными средствами разведки и повысить эффективность планирования операций.

Кроме того, проект открывает дополнительные возможности и для канадской стороны. В частности, речь идет о наращивании производственных мощностей в сфере критически важных технологий и получении доступа к проверенным решениям, востребованным в условиях современной войны.

В ведомстве также отметили, что Украина и Канада намерены и дальше развивать совместные оборонные проекты, отвечающие интересам безопасности обеих стран и основанные на принципах взаимовыгодного партнерства.

Как Украина использует свои беспилотники - детали

Украина запустила новую модель ведения войны: дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть. Об этом сообщили в Минобороны.

Напомним, Главред писал, что в Украине уже применяются дроны-перехватчики, способные сбивать реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса. Он отметил, что результативность таких систем зависит от ряда факторов — в частности, от типа дрона, уровня подготовки операторов и погодных условий.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.

Больше новостей:

О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
дроны новости Украины новости Украины и мира новости Канады атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковали дроны: под ударом авиазавод в Таганроге и нефтебаза в Армавире

РФ атаковали дроны: под ударом авиазавод в Таганроге и нефтебаза в Армавире

08:30Мир
Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

07:34Украина
РФ готовится к новому обстрелу Киева: "Флэш" назвал возможные цели оккупантов

РФ готовится к новому обстрелу Киева: "Флэш" назвал возможные цели оккупантов

04:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

Украинские гимнастки на чемпионате Европы устроили бойкот гимнам РФ и Беларуси

Украинские гимнастки на чемпионате Европы устроили бойкот гимнам РФ и Беларуси

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

Последние новости

08:00

Портулак захватывает огород за считанные дни: как избавиться от сорняка без химии

07:34

Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

05:25

"Подсыпали и подкладывали": Ольге Сумской пытались навредить

05:00

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

04:37

Строгие приметы в праздник 30 мая: что можно и нельзя делать

Украина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – КоваленкоУкраина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – Коваленко
04:24

РФ готовится к новому обстрелу Киева: "Флэш" назвал возможные цели оккупантов

04:14

Догадываются далеко не все: как назвать "рюкзак" на украинском - меткие варианты

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

03:33

Можно ли носить фотографию в кошельке — к чему приводит такая привычка

Реклама
03:22

Гороскоп на июнь 2026: назван везунчик месяца в любви и финансахВидео

02:33

Катастрофа на горизонте: ледник "Судного дня" трещит по швам и грозит коллапсом

01:33

Астрологи назвали главных счастливчиков июня — деньги сами идут к ним в руки

00:13

Кондиционер больше не нужен: один фокус моментально охладит спальнюВидео

29 мая, пятница
23:18

Жена Кошевого показала младшую красавицу-дочь

23:15

Может ли РФ "отрезать" Киев: прогноз ударов по ключевой магистрали

23:09

Путин внезапно заявил, что война "идет к завершению"

22:56

Народный артист Украины Малинин: Рыбчинский жестко разнес путиниста

22:53

Температура опустится до +4 и пойдет дождь: когда в Украину придет потепление

22:08

Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

22:00

Нужно ли срывать зеленые плоды с картофеля: как это влияет на урожай

Реклама
21:52

Младшая дочь Заворотнюк припала к могиле матери

20:58

Взорван центр РЭР врага: детали мощного удара дронов по целям ФСБ

20:56

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

20:51

Возле дома лучше не сажать: в какие деревья чаще всего попадает молнияВидео

19:54

Как ещё можно назвать Татьяну на украинском языке — необычные варианты обращений

19:51

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

19:45

Украина под атакой ракет и дронов: во многих областях объявлена тревога

19:10

Почему Румыния не сбила российский дрон: Невзлин назвал настоящую причинумнение

18:59

Цвета перевернуты или нет: раскрыт секрет флага Украины еще со времен УНРВидео

18:57

Прохлада в доме без кондиционера: как работает простой греческий трюк

18:52

В ПриватБанке отказываются отдавать деньги: что происходит

18:35

Одна добавка в пергамент — и о проблемах с выпечкой можно забыть навсегдаВидео

18:31

Девушка нашла на распродаже старый шкаф и сразу поняла его особенность

18:29

Строительная компания НЕСТ досье

18:24

Принесет в дом негатив: почему не стоит оставлять кольцо после развода

18:21

Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

18:01

ВСУ пошли в контрнаступление: Коваленко назвал "горячие" направления фронтаВидео

17:55

"Звучит как "Нам конец": скандальную Приходько напугал гимн Украины

17:46

На дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет

17:39

Карьерный взлет и прибыль на целый год: кого ждет невероятная удача с июня 2026Видео

Реклама
17:31

Экономия в авто без усилий: одна деталь резко снижает расход топливаВидео

17:22

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

17:05

Мужчина открыл старый сарай и увидел то, чего совсем не ожидалВидео

17:02

Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Тельцам - урок, Раку - важная покупка

16:56

Влупил 4-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

16:56

По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

16:39

Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образеВидео

16:31

Резкий скачок курса евро: новый курс валют на 1 июня

16:25

Посадили один раз — урожай собирают годами: какие овощи почти не требуют уходаВидео

16:19

О комарах можно забыть на все лето: какой запах насекомые не переносят

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять