Украина и Канада наладят совместное производство дронов для ВСУ

Кратко:
- В Канаде будет организовано производство украинских разведывательных дронов
- Готовая продукция предназначена для дальнейшей передачи Украине
Украина и Канада расширяют сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, запуская совместный проект по производству украинских беспилотных систем на канадской территории. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Согласно достигнутым договоренностям, в Канаде будет организовано производство украинских разведывательных дронов. Готовая продукция предназначена для дальнейшей передачи Силам обороны Украины.
Соответствующее соглашение заключили представители оборонных ведомств двух стран. В рамках проекта будет создано совместное предприятие Airlogix-Sentinel, объединившее украинскую компанию Airlogix, специализирующуюся на оборонных технологиях, и канадского разработчика беспилотных систем Sentinel Research and Development.
В Министерстве обороны подчеркнули, что реализация инициативы при поддержке правительств Украины и Канады позволит ускорить обеспечение украинских военных современными средствами разведки и повысить эффективность планирования операций.
Кроме того, проект открывает дополнительные возможности и для канадской стороны. В частности, речь идет о наращивании производственных мощностей в сфере критически важных технологий и получении доступа к проверенным решениям, востребованным в условиях современной войны.
В ведомстве также отметили, что Украина и Канада намерены и дальше развивать совместные оборонные проекты, отвечающие интересам безопасности обеих стран и основанные на принципах взаимовыгодного партнерства.
Как Украина использует свои беспилотники - детали
Украина запустила новую модель ведения войны: дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть. Об этом сообщили в Минобороны.
Напомним, Главред писал, что в Украине уже применяются дроны-перехватчики, способные сбивать реактивные беспилотники типа "Шахед". Об этом сообщил заместитель главы ОП Павел Палиса. Он отметил, что результативность таких систем зависит от ряда факторов — в частности, от типа дрона, уровня подготовки операторов и погодных условий.
Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что Россия способна за сутки изготавливать не более 180 дронов, среди которых и ударные дроны "Шахед" и беспилотники-обманки.
Больше новостей:
- Российский дрон пересек границу Румынии и рухнул на крышу многоэтажки: детали
- Российский дрон упал на жилой дом в Румынии: Бухарест инициирует 4 статью НАТО
- Дроны крушат логистику оккупантов: ГУР заблокировало сухопутный коридор в Крым
О ведомстве: Министерство обороны Украины
Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред