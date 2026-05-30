Кондиционер больше не нужен: один фокус моментально охладит спальню

Есть несколько простых приёмов, чтобы заметно снизить температуру в доме в жару.

Как быстро охладить помещение

Раскрыт простой способ, как вручную сделать мини-кондиционер

Просто включить вентилятор малоэффективно — он только гоняет уже тёплый воздух по комнате, но не охлаждает.

Но есть несколько простых приёмов, чтобы заметно снизить температуру, пишет Express.

Шаг 1: ледяная заготовка

Возьмите большой поднос с водой, заморозьте его в морозильнике. Это станет вашим мини-кондиционером.

Шаг 2: выгнать горячий воздух

Если у вас есть чердак, откройте люк и, если есть окно, приоткройте его. Тёплый воздух поднимается вверх, и через чердак он сможет выходить наружу, охлаждая верхний этаж, где чаще всего находится спальня.

Шаг 3: создать циркуляцию воздуха

За 30–60 минут до сна расставьте два вентилятора: один направьте к окну спальни, чтобы он "выдувал" тёплый воздух наружу, второй поставьте в другой комнате на том же этаже, чтобы он дул внутрь дома. Это создаст поток прохладного воздуха через весь этаж.

Шаг 4: лед и вентилятор = сила охлаждения

Поместите форму с льдом перед вентилятором. Чтобы усилить эффект, добавьте немного соли — она снижает температуру таяния льда. Вентилятор будет раздувать прохладу по комнате, и температура может снизиться на 6–8 градусов, создавая реально комфортные условия для сна.

Семейный врач Мария Витковская в эфире 1+1 объяснила, что плотные шторы, создающие тень в помещении, — простой и безопасный способ снизить температуру дома.

"Они действительно работают на все 100%, потому что именно солнечные лучи нагревают комнату, вызывая сильный жар", — подчеркнула Витковская.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

