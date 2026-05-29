Народный артист Украины Малинин: Рыбчинский жестко разнес путиниста

Алена Кюпели
29 мая 2026, 22:56
Евгений Рыбчинский сообщил, что нет хороших россиян, и Малинин - главный тому пример.
Рыбчинский разнес Малинина / Коллаж Главред, фото УНИАН

Украинский композитор, поэт и продюсер Евгений Рыбчинский рассказал о российском певце по имени Александр Малинин, который пел на украинском языке и даже стал народным артистом Украины.

Как рассказал он в интервью "Высокому замку", он записал с Малининым два украиноязычных альбома. Кроме того, по мнению композитора, Малинину не нужно было выбирать сторону врага, однако тот все равно сделал.

Евгений Рыбчинский высказался о россиянах / Facebook

"Разочаровал народный артист Украины Александр Малинин, с которым мы записали два украиноязычных альбома, который так искренне восхищался всем украинским. Живет в Германии, его дети поют в Лондоне в опере, то зачем ему было становиться врагом Украины? Это сильное разочарование", — сказал композитор.

Он также добавляет, что украинцы сильно ошибались, думая, что жители соседней страны могут быть нормальными.

"Мы до конца думали, что россияне могут быть нормальными. Не могут, за исключением нескольких человек — Макаревича, Ахеджаковой, Пугачевой, Басилашвили… Не уверен, что смогу в этом списке назвать хотя бы десятерых", — говорит он.

Напомним, Главред писал о том, что Таисия Повалий приговорена украинским судом к длительному тюремному заключению и конфискации имущества. Винницкий областной суд заочно назначил бывшей народной артистке наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Также украинский ведущий Андрей Джеджула похвастался своим сыном-выпускником, который захотел жить со своим отцом в Киев и отказался от проживания в Дубае с матерью, Дэни.

О персоне: Александр Малинин

Александр Малинин — советский и российский эстрадный певец, композитор, актёр, преподаватель академического вокала. Народный артист Российской Федерации (1997), Народный артист Украины (2004). Лауреат Премии МВД России (1998) и Ленинского комсомола (1991).
Поддержал террористическое вторжение России в Украину.

