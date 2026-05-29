Евгений Рыбчинский сообщил, что нет хороших россиян, и Малинин - главный тому пример.

Рыбчинский разнес Малинина

Украинский композитор, поэт и продюсер Евгений Рыбчинский рассказал о российском певце по имени Александр Малинин, который пел на украинском языке и даже стал народным артистом Украины.

Как рассказал он в интервью "Высокому замку", он записал с Малининым два украиноязычных альбома. Кроме того, по мнению композитора, Малинину не нужно было выбирать сторону врага, однако тот все равно сделал.

"Разочаровал народный артист Украины Александр Малинин, с которым мы записали два украиноязычных альбома, который так искренне восхищался всем украинским. Живет в Германии, его дети поют в Лондоне в опере, то зачем ему было становиться врагом Украины? Это сильное разочарование", — сказал композитор.

Он также добавляет, что украинцы сильно ошибались, думая, что жители соседней страны могут быть нормальными.

"Мы до конца думали, что россияне могут быть нормальными. Не могут, за исключением нескольких человек — Макаревича, Ахеджаковой, Пугачевой, Басилашвили… Не уверен, что смогу в этом списке назвать хотя бы десятерых", — говорит он.

О персоне: Александр Малинин Александр Малинин — советский и российский эстрадный певец, композитор, актёр, преподаватель академического вокала. Народный артист Российской Федерации (1997), Народный артист Украины (2004). Лауреат Премии МВД России (1998) и Ленинского комсомола (1991).

Поддержал террористическое вторжение России в Украину.

