Температура опустится до +4 и пойдет дождь: когда в Украину придет потепление

Вы узнаете:
- Какая будет погода ночью 30 мая
- Где температура воздуха опустится до +4 градусов
- В каких областях будут дожди с грозами
Погода в Украине 30 мая будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 30-31 мая в большинстве областей будет прохладно. Температура воздуха повысится до +24 градусов. Холоднее всего будет в Житомирской, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях. Там температура воздуха опустится до 10-13 градусов. На выходных практически повсеместно будут дожди. Потепление наступит в Украине с 1 июня.
О личности: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 30 мая
В Украине 30 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в южных и восточных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. В юго-западных областях будут сильные порывы ветра — 5-20 м/с.
"Температура ночью 4-9°, днем 11-16°; на западе страны ночью 8-13°, днем 17-22°, в Закарпатье до 24°", — говорится в сообщении.
В Украине будет +22
По данным meteoprog, 30 мая в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха поднимется до +9...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +4...+13 градусов.
Погода 30 мая в Киеве
В Киеве 29 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 4-9°, днем 11-16°; в Киеве ночью 7-9°, днем 14-16", — сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине — последние новости
Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 29 мая в Украине продолжится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.
Напомним, Главред писал, что сегодня, 27 мая, погода в Украине будет дождливой. Теплее всего будет на территории южных и юго-западных областей. Там температура воздуха повысится до 25-28 градусов тепла.
Накануне стало известно, что на Одесскую область надвигается циклон Jule, который принесет ухудшение погоды и понижение температуры воздуха. Он сменит антициклон Alexander.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
