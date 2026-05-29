Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Досье

Строительная компания НЕСТ

Олег Макаров
29 мая 2026, 18:29досье
google news Подпишитесь
на нас в Google
Строительная компания НЕСТ

НЕСТ – строительная компания, основанная в Киеве, в 1997 году. Компания "НЕСТ" – одна из самых известных и опытных на рынке страны. НЕСТ занимается строительством проектов жилой и коммерческой недвижимости в сегментах зданий премиум и бизнес классов. Это созданные "под ключ" жилые кварталы со всей инфраструктурой, бизнес-центры. Подавляющее большинство объектов располагается в центральной части Киева. За почти 30 лет работы на рынке столичной жилой и коммерческой недвижимости девелоперская компания "НЕСТ" построила более 570 000 кв. м разного типа застройки.

Миссия компании НЕСТ

Одним из ключевых направлений деятельности компании НЕСТ стала ревитализация исторических зданий и работа с объектами в ценной городской среде. Выбор этого направления был связан с развитием Киева в конце 1990-х годов, когда город нуждался в качественной офисной, жилой и коммерческой недвижимости. Компания "НЕСТ" сосредоточилась на объектах, где важны не только площадь и функциональность, но и архитектурный контекст, история локации и долгосрочная ценность недвижимости.

Что важно знать о компании НЕСТ:

видео дня
  1. Компания работает преимущественно в бизнес- и премиум-сегментах;
  2. CEO строительной компании НЕСТ - Эмиль Соловьев, который возглавляет компанию с 2022 года.

Развитие компании

Название компании "НЕСТ" произошло от первых букв словосочетания "Недвижимость столицы". В то же время слово nest на английском добавляет еще одно значение – "гнездо", пространство дома и внутренней опоры. Именно эта ассоциация со временем органично дополнила подход компании к девелопменту: создавать среду, рассчитанную на долгосрочную перспективу, комфортную жизнь и связь человека с городом.

В первые годы работы компания сосредоточилась на формировании портфеля объектов в центральной части Киева, работе с исторической застройкой и развитии направления коммерческой недвижимости. Именно в этот период компания сформировала подход, который в последствии стал основой ее специализации – сочетание современного девелопмента, ревитализации исторической среды и работы с ценными городскими локациями.

В начале 2000-х застройщик "НЕСТ" активно работал над развитием офисной недвижимости и подготовкой масштабных жилых и коммерческих проектов, часть из которых была реализована уже вскоре. В 2007 году был построен бизнес-центр "Айсберг" (новое название "Евразия"). Офис класса "А". Этот класс присваивается самым престижным бизнес-помещениям, расположенным в новых или премиальных бизнес-центрах в деловом центре города. И "Евразия" как раз отвечает всем этим критериям. Компании-застройщику НЕСТ удалось создать уникальное архитектурное решение, где классические фасады из красного кирпича, украшенные каскадами террас, сочетаются с современным фасадом с панорамными окнами. Высококачественные материалы, новые инженерные технологии и современные системы безопасности создают комфортную и безопасную среду для работы. Здание имеет сертификат BREEAM In-Use.

В 2007 году на рынке недвижимости страны произошло беспрецедентное событие: строительная компания NEST продала бизнес-центр "Айсберг" (ул. Жилянская, Киев) за $140 миллионов. Это самая дорогая сделка на рынке коммерческой недвижимости.

На фото: Бизнес-центр
На фото: Бизнес-центр "Айсберг" (новое название "Евразия")

В 2008 году компания завершила свой первый жилищный проект – ЖК "Времена Года". Это уникальный проект для своего времени и как концепт для всей страны. Ведь ЖК впервые получил название и был построен по концепции "город в городе", в инновационном для Украины подходе: жилье и готовая инфраструктура в одном пространстве.

В 2000-х годах компания-застройщик НЕСТ начала строить жилищный комплекс премиального класса "Покровский посад". Комплекс построен на стилобате, платформе, которая объединила три дома. Это было уникальное решение, ведь местность очень сложная: сочетание низменности и бывшего русла реки. Комплекс был открыт в 2013 году. Помимо уникальной платформы, здание имеет оригинальное единение разных архитектурных стилей фасадов. "Покровский посад" является примером концепции многофункционального комплекса NEST CITY: объединяет жилые и торговые помещения, офисы и другую инфраструктуру. Комплекс входит в топ-7 самых высоких зданий Украины.

На фото: Многофункциональный комплекс премиум-класса
На фото: Многофункциональный комплекс премиум-класса "Покровский Посад"

Одно из главных направлений деятельности компании – это редевелопмент, ревитализация культурного наследия. Восстановление и переосмысление исторических строений. Компания модернизирует и изменяет функции старых построек, превращая их в культурные хабы, офисы, жилье. Таким образом, исторические здания продолжают жить в современном виде и создают качественное городское пространство. Хорошим примером стал флагманский бутиковый бизнес-центр компании - HILLFORT Business Mansion, построенный в 2020 году.

На фото: Бутиковый бизнес-центр HILLFORT Business Mansion
На фото: Бутиковый бизнес-центр HILLFORT Business Mansion

Во время реализации проекта строительная компания "НЕСТ" работала с ревитализацией исторической среды и созданием современного офисного пространства, интегрированного в городскую ткань района. Компания сохранила первоначальный вид фасадов здания и оснастила его современными инженерными решениями. Еще на этапе проектирования были заложены стандарты зеленой сертификации LEED, что позволило использовать энергоэффективные технологии.

Другим удачным примером ревитализации, восстановленного исторического наследия, который реализовал застройщик "НЕСТ", является бизнес-центр "Ренессанс". Здание конца XIX века (по разным данным год строительства – с 1898 по 1900) было тщательно восстановлено в первоначальном стиле украинского барокко. Во время реконструкции компания сохранила все архитектурные элементы, которые придают зданию необыкновенную элегантность и значимость. Редевелопмент и запуск БЦ "Ренессанс" состоялся в 2006 году.

На фото: Бизнес-центр
На фото: Бизнес-центр "Ренессанс"

В 2007 году компания "НЕСТ" закончила ревитализацию киевской исторической жемчужины – здания построенного по проекту известного архитектора Николая Казанского в 1894 году. Здание получило новую жизнь и стало бизнес-центром на Михайловской, 7 (центр Киева). Компания сохранила строение в первоначальном виде. Отреставрированы изысканные детали фасада с лепниной и декоративными элементами, присущими архитектурному стилю того времени – эклектизму. Была полностью сохранена подлинность и добавлены современные инженерные решения.

На фото: Бизнес-центр на Михайловской, 7
На фото: Бизнес-центр на Михайловской, 7

Стандарты НЕСТ

Почти 30 лет компания "НЕСТ" реализовывает проекты, влияющие на развитие подходов в жилищном девелопменте столицы. Хорошим примером является жилой комплекс "Времена года" – первый масштабный проект формата "город в городе", объединивший жилье, коммерческую инфраструктуру в единую концепцию среды. Застройщик "НЕСТ" одним из первых начал развивать жилые комплексы не как отдельные дома, а как целостные пространства с собственной идентичностью, архитектурной концепцией и внутренней инфраструктурой.

НЕСТ использует технологию BIM (Building Information Modeling) – комплексный подход, основанный на создании виртуальной 3D-модели здания, содержащей всю информацию об объекте. Технология охватывает полный жизненный цикл: проектирование, календарное планирование, смету, эксплуатацию. Использование такой технологии позволяет оптимизировать затраты, снизить риски, автоматизировать все согласования.

Застройщик "НЕСТ" использует стандарты BREEAM и LEED – ведущие международные системы экологической сертификации зданий, направленные на энергоэффективность, экологичность и комфорт. BREEAM ориентирован на общие экологические показатели и гибок к локальным нормам. LEED фокусируется на энерго- и водопотреблении, используя жесткие стандарты США.

Компания-застройщик "НЕСТ" развивает в своих проектах стратегии New European Bauhaus (NEB) и Baukultur. Обе направлены на трансформацию пространства через сочетание эстетики, функциональности и устойчивого развития. New European Bauhaus фокусируется на экологичности, инклюзивности и красоте строения, тогда как Baukultur делает акцент на сохранении культурного и архитектурного наследия, интегрируя современные потребности. Внедряя эти стратегии в своей работе, девелоперская компания НЕСТ удачно объединяет архитекторов, инженеров и местные общины для создания здорового и комфортного будущего пространства.

Награды НЕСТ

  • 2007 – бизнес-центр "Ренессанс" - лауреат Национальной премии "Лучшее здание 2007 года" в категории "бизнес-центр".
  • В 2013 году многофункциональный комплекс премиум-класса "Покровский Посад" был признан лучшим жилым комплексом Украины.
  • В 2021 году бизнес-центр HILLFORT Business Mansion отмечен отраслевыми наградами iBuild и стал лауреатом премии CP Awards за сохранение исторической среды и архитектурное качество.
  • В 2023 году проект компании REITER HALL был отмечен престижной наградой "iBuild 2023" в номинации "Проект реновации исторической среды".
  • В 2024 году строительная компания "НЕСТ" получила награду "iBuild 2024" в номинации "Девелопер по ревитализации исторической среды".

Обе награды основаны и ежегодно вручаются Конфедерацией строителей Украины.

Сотрудничество с международными и украинскими организациями

  1. Член Конфедерации Строителей Украины и Европейской Бизнес Ассоциации.
  2. Компания "НЕСТ" является членом Комитета по вопросам восстановления Украины при Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).
  3. В 2023 году компания-застройщик "НЕСТ" вошла в "Украинскую ассоциацию девелоперов".
  4. Компания сотрудничает з UNESCO, ICOMOS (Международный совет по охране памятников и исторических мест) и немецким девелопером Baywobau. Со всеми организациями подписаны меморандумы о сотрудничестве.
  5. В 2026 году подписан Меморандум с Национальным Художественным Музеем Украины (НХМУ).

Партнерство и участие в международных мероприятиях

2022 – компания-застройщик НЕСТ приняла участие в крупнейшей международной выставке недвижимости EXPO REAL 2022 (Мюнхен, Германия), на которой впервые был представлен отдельный стенд Украины. На выставке компания презентовала новаторскую архитектурную концепцию города для переселенцев, лишившихся жилья в результате российской агрессии.

2026 – партнер мероприятия "Будущее прошлого: Закон культурного наследия". Компания инициировала дискуссию о реформе отрасли по охране культурного наследия.

В конце 2025 года NEST стала партнером II Международного форума "Роль женщин в достижении мира".

Компания поддерживает инициативу Arm Women Now. Этот социальный проект направлен на обеспечение украинских защитниц функциональной военной формой и средствами защиты.

В мае 2026 года "НЕСТ" стала партнером благотворительного мероприятия "Танцы с Ветеранами".

Помощь ВСУ во время полномасштабной войны

С самого начала полномасштабной войны компания "НЕСТ" поддерживает украинских военных и отдельные подразделения Сил обороны Украины. Помощь компании включает финансовую и материально-техническую поддержку, а также обеспечение необходимыми ресурсами военных.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Важный успех Сил обороны: есть продвижение в результате контрнаступления

Важный успех Сил обороны: есть продвижение в результате контрнаступления

19:06Украина
Влупил 4-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Влупил 4-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

16:56Синоптик
По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

16:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

Разведка США узнала о продвижении ВСУ: в Конгрессе сделали громкое заявление

"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздновать

"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздновать

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многих

Муравьи сбегут за одну ночь: дешевый домашний трюк удивит многих

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Последние новости

19:10

Почему Румыния не сбила российский дрон: Невзлин назвал настоящую причину

19:06

Важный успех Сил обороны: есть продвижение в результате контрнаступления

18:59

Цвета перевернуты или нет: раскрыт секрет флага Украины еще со времен УНРВидео

18:57

Прохлада в доме без кондиционера: как работает простой греческий трюк

18:52

В ПриватБанке отказываются отдавать деньги: что происходит

Украина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – КоваленкоУкраина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – Коваленко
18:35

Одна добавка в пергамент — и о проблемах с выпечкой можно забыть навсегдаВидео

18:31

Девушка нашла на распродаже старый шкаф и сразу поняла его особенность

18:29

Строительная компания НЕСТ досье

18:24

Принесет в дом негатив: почему не стоит оставлять кольцо после развода

Реклама
18:21

Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

18:01

ВСУ пошли в контрнаступление: Коваленко назвал "горячие" направления фронтаВидео

17:55

"Звучит как "Нам конец": скандальную Приходько напугал гимн Украины

17:46

На дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет

17:39

Карьерный взлет и прибыль на целый год: кого ждет невероятная удача с июня 2026Видео

17:31

Экономия в авто без усилий: одна деталь резко снижает расход топливаВидео

17:22

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

17:05

Мужчина открыл старый сарай и увидел то, чего совсем не ожидалВидео

17:02

Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Тельцам - урок, Раку - важная покупка

16:56

Влупил 4-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

16:56

По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

Реклама
16:39

Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образеВидео

16:31

Резкий скачок курса евро: новый курс валют на 1 июня

16:25

Посадили один раз — урожай собирают годами: какие овощи почти не требуют уходаВидео

16:19

О комарах можно забыть на все лето: какой запах насекомые не переносят

15:53

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

15:36

Женщина переехала в "страну мечты" и быстро разочаровалась

15:16

"Я жила с нарциссом": экс-жена Ращука откровенно рассказала о разводе

15:09

Путинистка Полина Гагарина кошмарит европейцев за санкции: что она вытворяет

14:57

Украину накроет аномальный холод: где ударит град и усилится ветер

14:54

Получила приговор и лишилась всего: Повалий расплатилась за предательство Украины

14:40

РФ готовит новый массированный обстрел Украины: Зеленский предупредил об угрозе

14:13

Одна солнечная панель вместо электросети удивила домовладельцевВидео

14:07

"Я очень экономная": известная актриса рассказала о своих расходах в Киеве

14:06

"Попа перевернулась": участница "Холостяка" пострадала от неудачной пластикиВидео

14:02

Почему клубнику стоит замачивать в соленой воде: секрет опытных хозяекВидео

13:51

Сюмбюль ага из "Великолепного века" стал горячим красавчиком: как выглядит актер

13:32

Самолет Эпштейна вскрыли спустя годы и застыли от увиденногоВидео

13:14

"Мои кровинки": Сумская нежно высказалась о внуках от "российской" дочери

13:14

"Жилье для ВПЛ 60+": возрастным переселенцам обещают почти бесплатные квартиры

13:12

26-летний патрульный застрелился во время службы в Ровно: первые детали трагедии

Реклама
12:50

Помидоры будут большими и мясистыми: что обязательно нужно сделать в июне

12:43

Беларусь должна вступить в войну: сможет ли РФ перекрыть трассу Киев-Чоп

12:38

Подкормка огурцов в июне: как увеличить урожай и избежать пожелтенияВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

12:08

"Не буду шутовским кузеном": Николас Кейдж сменил фамилию

11:56

Мужчина нашел в земле предмет и не поверил его настоящей ценности

11:56

Последние дни весны будут особенно холодными: синоптики назвали дату потепления

11:41

Дроны крушат логистику оккупантов: ГУР заблокировало сухопутный коридор в КрымВидео

11:36

В Украине растет чудо-гриб со вкусом курицы: где его можно найтиВидео

11:12

Почему 30 мая нельзя ходить в лес: какой церковный праздник

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять