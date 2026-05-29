Строительная компания НЕСТ

НЕСТ – строительная компания, основанная в Киеве, в 1997 году. Компания "НЕСТ" – одна из самых известных и опытных на рынке страны. НЕСТ занимается строительством проектов жилой и коммерческой недвижимости в сегментах зданий премиум и бизнес классов. Это созданные "под ключ" жилые кварталы со всей инфраструктурой, бизнес-центры. Подавляющее большинство объектов располагается в центральной части Киева. За почти 30 лет работы на рынке столичной жилой и коммерческой недвижимости девелоперская компания "НЕСТ" построила более 570 000 кв. м разного типа застройки.

Миссия компании НЕСТ

Одним из ключевых направлений деятельности компании НЕСТ стала ревитализация исторических зданий и работа с объектами в ценной городской среде. Выбор этого направления был связан с развитием Киева в конце 1990-х годов, когда город нуждался в качественной офисной, жилой и коммерческой недвижимости. Компания "НЕСТ" сосредоточилась на объектах, где важны не только площадь и функциональность, но и архитектурный контекст, история локации и долгосрочная ценность недвижимости.

Что важно знать о компании НЕСТ:

Компания работает преимущественно в бизнес- и премиум-сегментах; CEO строительной компании НЕСТ - Эмиль Соловьев, который возглавляет компанию с 2022 года.

Развитие компании

Название компании "НЕСТ" произошло от первых букв словосочетания "Недвижимость столицы". В то же время слово nest на английском добавляет еще одно значение – "гнездо", пространство дома и внутренней опоры. Именно эта ассоциация со временем органично дополнила подход компании к девелопменту: создавать среду, рассчитанную на долгосрочную перспективу, комфортную жизнь и связь человека с городом.

В первые годы работы компания сосредоточилась на формировании портфеля объектов в центральной части Киева, работе с исторической застройкой и развитии направления коммерческой недвижимости. Именно в этот период компания сформировала подход, который в последствии стал основой ее специализации – сочетание современного девелопмента, ревитализации исторической среды и работы с ценными городскими локациями.

В начале 2000-х застройщик "НЕСТ" активно работал над развитием офисной недвижимости и подготовкой масштабных жилых и коммерческих проектов, часть из которых была реализована уже вскоре. В 2007 году был построен бизнес-центр "Айсберг" (новое название "Евразия"). Офис класса "А". Этот класс присваивается самым престижным бизнес-помещениям, расположенным в новых или премиальных бизнес-центрах в деловом центре города. И "Евразия" как раз отвечает всем этим критериям. Компании-застройщику НЕСТ удалось создать уникальное архитектурное решение, где классические фасады из красного кирпича, украшенные каскадами террас, сочетаются с современным фасадом с панорамными окнами. Высококачественные материалы, новые инженерные технологии и современные системы безопасности создают комфортную и безопасную среду для работы. Здание имеет сертификат BREEAM In-Use.

В 2007 году на рынке недвижимости страны произошло беспрецедентное событие: строительная компания NEST продала бизнес-центр "Айсберг" (ул. Жилянская, Киев) за $140 миллионов. Это самая дорогая сделка на рынке коммерческой недвижимости.

На фото: Бизнес-центр "Айсберг" (новое название "Евразия")

В 2008 году компания завершила свой первый жилищный проект – ЖК "Времена Года". Это уникальный проект для своего времени и как концепт для всей страны. Ведь ЖК впервые получил название и был построен по концепции "город в городе", в инновационном для Украины подходе: жилье и готовая инфраструктура в одном пространстве.

В 2000-х годах компания-застройщик НЕСТ начала строить жилищный комплекс премиального класса "Покровский посад". Комплекс построен на стилобате, платформе, которая объединила три дома. Это было уникальное решение, ведь местность очень сложная: сочетание низменности и бывшего русла реки. Комплекс был открыт в 2013 году. Помимо уникальной платформы, здание имеет оригинальное единение разных архитектурных стилей фасадов. "Покровский посад" является примером концепции многофункционального комплекса NEST CITY: объединяет жилые и торговые помещения, офисы и другую инфраструктуру. Комплекс входит в топ-7 самых высоких зданий Украины.

На фото: Многофункциональный комплекс премиум-класса "Покровский Посад"

Одно из главных направлений деятельности компании – это редевелопмент, ревитализация культурного наследия. Восстановление и переосмысление исторических строений. Компания модернизирует и изменяет функции старых построек, превращая их в культурные хабы, офисы, жилье. Таким образом, исторические здания продолжают жить в современном виде и создают качественное городское пространство. Хорошим примером стал флагманский бутиковый бизнес-центр компании - HILLFORT Business Mansion, построенный в 2020 году.

На фото: Бутиковый бизнес-центр HILLFORT Business Mansion

Во время реализации проекта строительная компания "НЕСТ" работала с ревитализацией исторической среды и созданием современного офисного пространства, интегрированного в городскую ткань района. Компания сохранила первоначальный вид фасадов здания и оснастила его современными инженерными решениями. Еще на этапе проектирования были заложены стандарты зеленой сертификации LEED, что позволило использовать энергоэффективные технологии.

Другим удачным примером ревитализации, восстановленного исторического наследия, который реализовал застройщик "НЕСТ", является бизнес-центр "Ренессанс". Здание конца XIX века (по разным данным год строительства – с 1898 по 1900) было тщательно восстановлено в первоначальном стиле украинского барокко. Во время реконструкции компания сохранила все архитектурные элементы, которые придают зданию необыкновенную элегантность и значимость. Редевелопмент и запуск БЦ "Ренессанс" состоялся в 2006 году.

На фото: Бизнес-центр "Ренессанс"

В 2007 году компания "НЕСТ" закончила ревитализацию киевской исторической жемчужины – здания построенного по проекту известного архитектора Николая Казанского в 1894 году. Здание получило новую жизнь и стало бизнес-центром на Михайловской, 7 (центр Киева). Компания сохранила строение в первоначальном виде. Отреставрированы изысканные детали фасада с лепниной и декоративными элементами, присущими архитектурному стилю того времени – эклектизму. Была полностью сохранена подлинность и добавлены современные инженерные решения.

На фото: Бизнес-центр на Михайловской, 7

Стандарты НЕСТ

Почти 30 лет компания "НЕСТ" реализовывает проекты, влияющие на развитие подходов в жилищном девелопменте столицы. Хорошим примером является жилой комплекс "Времена года" – первый масштабный проект формата "город в городе", объединивший жилье, коммерческую инфраструктуру в единую концепцию среды. Застройщик "НЕСТ" одним из первых начал развивать жилые комплексы не как отдельные дома, а как целостные пространства с собственной идентичностью, архитектурной концепцией и внутренней инфраструктурой.

НЕСТ использует технологию BIM (Building Information Modeling) – комплексный подход, основанный на создании виртуальной 3D-модели здания, содержащей всю информацию об объекте. Технология охватывает полный жизненный цикл: проектирование, календарное планирование, смету, эксплуатацию. Использование такой технологии позволяет оптимизировать затраты, снизить риски, автоматизировать все согласования.

Застройщик "НЕСТ" использует стандарты BREEAM и LEED – ведущие международные системы экологической сертификации зданий, направленные на энергоэффективность, экологичность и комфорт. BREEAM ориентирован на общие экологические показатели и гибок к локальным нормам. LEED фокусируется на энерго- и водопотреблении, используя жесткие стандарты США.

Компания-застройщик "НЕСТ" развивает в своих проектах стратегии New European Bauhaus (NEB) и Baukultur. Обе направлены на трансформацию пространства через сочетание эстетики, функциональности и устойчивого развития. New European Bauhaus фокусируется на экологичности, инклюзивности и красоте строения, тогда как Baukultur делает акцент на сохранении культурного и архитектурного наследия, интегрируя современные потребности. Внедряя эти стратегии в своей работе, девелоперская компания НЕСТ удачно объединяет архитекторов, инженеров и местные общины для создания здорового и комфортного будущего пространства.

Награды НЕСТ

2007 – бизнес-центр "Ренессанс" - лауреат Национальной премии "Лучшее здание 2007 года" в категории "бизнес-центр".

В 2013 году многофункциональный комплекс премиум-класса "Покровский Посад" был признан лучшим жилым комплексом Украины.

В 2021 году бизнес-центр HILLFORT Business Mansion отмечен отраслевыми наградами iBuild и стал лауреатом премии CP Awards за сохранение исторической среды и архитектурное качество.

В 2023 году проект компании REITER HALL был отмечен престижной наградой "iBuild 2023" в номинации "Проект реновации исторической среды".

В 2024 году строительная компания "НЕСТ" получила награду "iBuild 2024" в номинации "Девелопер по ревитализации исторической среды".

Обе награды основаны и ежегодно вручаются Конфедерацией строителей Украины.

Сотрудничество с международными и украинскими организациями

Член Конфедерации Строителей Украины и Европейской Бизнес Ассоциации. Компания "НЕСТ" является членом Комитета по вопросам восстановления Украины при Европейской Бизнес Ассоциации (EBA). В 2023 году компания-застройщик "НЕСТ" вошла в "Украинскую ассоциацию девелоперов". Компания сотрудничает з UNESCO, ICOMOS (Международный совет по охране памятников и исторических мест) и немецким девелопером Baywobau. Со всеми организациями подписаны меморандумы о сотрудничестве. В 2026 году подписан Меморандум с Национальным Художественным Музеем Украины (НХМУ).

Партнерство и участие в международных мероприятиях

2022 – компания-застройщик НЕСТ приняла участие в крупнейшей международной выставке недвижимости EXPO REAL 2022 (Мюнхен, Германия), на которой впервые был представлен отдельный стенд Украины. На выставке компания презентовала новаторскую архитектурную концепцию города для переселенцев, лишившихся жилья в результате российской агрессии.

2026 – партнер мероприятия "Будущее прошлого: Закон культурного наследия". Компания инициировала дискуссию о реформе отрасли по охране культурного наследия.

В конце 2025 года NEST стала партнером II Международного форума "Роль женщин в достижении мира".

Компания поддерживает инициативу Arm Women Now. Этот социальный проект направлен на обеспечение украинских защитниц функциональной военной формой и средствами защиты.

В мае 2026 года "НЕСТ" стала партнером благотворительного мероприятия "Танцы с Ветеранами".

Помощь ВСУ во время полномасштабной войны

С самого начала полномасштабной войны компания "НЕСТ" поддерживает украинских военных и отдельные подразделения Сил обороны Украины. Помощь компании включает финансовую и материально-техническую поддержку, а также обеспечение необходимыми ресурсами военных.

