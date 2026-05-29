Подкормка огурцов в июне: как увеличить урожай и избежать пожелтения

Вы узнаете:
- Почему огурцы желтеют в июне
- Как приготовить раствор для подкормки огурцов
Огурцы – очень популярная в Украине культура. Этот овощ выращивают многие дачники, ведь растение не очень прихотливо и дает большой урожай. Однако, чтобы наслаждаться вкусными огурцами, за ними нужно правильно ухаживать, особенно в июне.
Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за огурцами летом.
Почему огурцы нуждаются в подкормке в июне
Автор канала "Огородница из Одессы" в своем видео на YouTube рассказала, что в июне огурцы нуждаются в особом уходе и подкормке, чтобы активно расти, не желтеть и давать стабильный урожай.
"Казалось бы, что может быть проще, чем вырастить огурцы? Бросил семена в землю, а дальше поливай и урожай собирай. Но в реальности дело не так просто, и огурцы нуждаются в уходе и подкормке", — подчеркнула она.
Чем подкормить огурцы, если они желтеют
Для подкормки огородница советует использовать простой домашний раствор из золы и уксуса.
"Сейчас я расскажу вам об очень эффективной подкормке, которой кормят для того, чтобы огурцы пошли в рост, были крепкими, не желтели и давали как можно больше урожая", — говорит женщина.
Она добавила, что это средство не дает развиваться грибковым инфекциям, в результате чего огуречные грядки не станут желтыми.
Как приготовить раствор для подкормки огурцов
Чтобы приготовить раствор для подкормки огурцов, нужно взять 1 стакан золы, 1 стакан 9% уксуса и 10-литровое ведро воды.
По ее словам, важным компонентом является именно уксус. Он помогает растениям лучше усваивать питательные вещества.
"Огурцам уксус нужен для того, чтобы корневая система растений лучше справлялась с усвоением кальция и калия из золы", — отметила автор видео.
Как правильно подкармливать огурцы
Смесью из золы, уксуса и воды нужно поливать каждое растение. Достаточно использовать пол-литра на один куст.
Огородница добавляет, что за сезон нужно сделать примерно 3 подкормки с интервалом в 2 недели.
Как приготовить домашнее удобрение для огурцов – видео:
Читайте также:
- Арбузов не будет: какая ошибка в уходе способна погубить весь урожай
- Вечерний полив против утреннего: когда лучше всего поливать растения летом
- От колорадского жука не останется и следа: чем обработать картофель в июне
Об источнике: "Огородница из Одессы"
Канал был создан в 2023 году. На данный момент подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о личном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачного хозяйства. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред