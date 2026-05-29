От колорадского жука не останется и следа: чем обработать картофель в июне

С колорадским жуком нужно правильно бороться, чтобы не повредить картофель.

Натуральное средство от колорадских жуков

Вы узнаете:

Как обнаружить колорадских жуков на картофеле

Какой домашний раствор поможет против вредителей

Колорадские жуки – это распространенные вредители, которые поедают картофель, а также помидоры, баклажаны и перец. От них трудно избавиться, особенно если жуков очень много. Хотя большинство людей используют различные химические средства, их можно заменить и домашними.

Главред решил разобраться, как избавиться от колорадского жука на картофеле.

Как понять, что на картофеле есть колорадские жуки

Колорадские жуки повреждают листья. Сначала появляются маленькие отверстия, которые превращаются в более крупные неровные пятна. Повреждение листьев может снизить энергию роста растения и уменьшить урожайность, пишет Gardening Know How.

Яйца колорадских жуков ярко-оранжевые и расположены на нижней стороне листьев. Их нужно вовремя уничтожать, чтобы сохранить урожай картофеля.

Как избавиться от колорадских жуков

Как только колорадские жуки появляются на огороде, их можно начать собирать руками. Этот метод хоть и старый, но хорошо работает. Однако нужно выделять много времени. Главное – это убирать не только жуков, но и их яйца, которые находятся на листьях. Так эффект будет лучше и дольше.

Домашнее средство от колорадских жуков

Автор канала "Galya_rulit" на YouTube рассказала, что для борьбы с колорадскими жуками подходит домашнее средство из хозяйственного мыла, чеснока, молотого перца и воды.

По ее словам, головку чеснока нужно натереть на мелкой терке, добавить к нему столовую ложку молотого перца и залить литром горячей воды. После этого хозяйственное мыло нужно натереть и добавить в смесь. Все нужно хорошо перемешать и оставить на ночь. Готовый раствор нужно процедить и опрыскать картофель.

"Минус раствора в том, что его нельзя использовать, когда идет дождь, потому что дождь все смоет", — добавила женщина.

Для наилучшего эффекта раствор нужно использовать каждые 5-7 дней.

Об источнике: Gardening know how Gardening know how — онлайн-платформа для садоводов, которую ежегодно посещают более 180 миллионов энтузиастов садоводства, чтобы найти информацию и вдохновение, необходимые для создания сада своей мечты. Ежедневно на сайте публикуется более 14 000 статей по садоводству и ответы на популярные вопросы самих садоводов.

