В Украине растет чудо-гриб со вкусом курицы: где его можно найти

Гриб, который на вкус как курица / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Где в Украине искать куриный гриб

Почему гриб на хвойных деревьях лучше не собирать

В Украине очень много грибов, которые смело можно есть. В частности, в лесах можно найти необычный гриб, который в народе давно называют куриным. Он растет на деревьях и по вкусу напоминает курицу.

Главред решил разобраться, какой гриб имеет вкус курицы.

Как выглядит гриб со вкусом курицы

Автор канала "Характерник" на YouTube рассказал, что этот гриб легко узнать по яркому цвету и необычному виду.

"Это трутовик серно-желтый. В народе его называют куриным грибом, ведь по вкусу он действительно напоминает курицу", — говорится в видео.

По его словам, молодой гриб имеет сочную структуру и насыщенный желтый или оранжевый цвет.

"Именно тогда его собирают и жарят как обычное мясо", — подчеркнул мужчина.

Где растет куриный гриб в Украине

Трутовик серно-желтый чаще всего можно увидеть на лиственных деревьях. Он растет на дубах, ивах, акациях и даже плодовых деревьях.

Также грибники отмечают, что этот гриб не является редкостью для Украины и встречается во многих регионах.

"Его можно встретить с весны до самой осени, особенно после дождей", — добавил автор видео.

Летний календарь грибника / Инфографика: Главред

Почему старый трутовик может быть опасен

Несмотря на популярность этого гриба, употреблять его нужно осторожно. Съедобным считается только молодой трутовик.

"Когда он стареет, становится твердым, кислым на вкус и может вызвать проблемы с пищеварением", — предупредил мужчина.

Кроме того, особое внимание стоит обращать на деревья, на которых растет гриб.

"Если гриб растет на хвойных деревьях, его лучше не собирать. Он может накапливать вещества, способные вызвать отравление", — говорит автор канала.

Об источнике: канал "Характерник" на YouTube Характерник — это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

