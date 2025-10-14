Похожий на букет кружев: украинка нашла редкий гриб из Красной книги, фото

Гриб имеет чудаковатую, кустовидную форму, похожую на кружево, гармошку или цветную капусту.

https://glavred.info/life/pohozhiy-na-buket-kruzhev-ukrainka-nashla-redkiy-grib-iz-krasnoy-knigi-foto-10706408.html Ссылка скопирована

Украинка нашла странный гриб / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Кратко:

В лесу нашли необычный гриб, который оказался листочницей кудрявой

Листочница кудрявая является съедобным грибом, но его запрещено собирать

В одной из украинских лесных местностей женщина наткнулась на удивительный гриб, который сразу привлек ее внимание своей необычной формой. Оказалось, что этот лесной "красавец" не только редкий, но и занесен в Красную книгу Украины. Своей находкой украинка поделилась в Facebook, где опубликовала фото гриба.

Как выяснилось, речь идет о листочке кудрявом, грибе, который также известен под названиями спарасис кудрявый, гриб баран или грибная капуста.

видео дня

Украинка наткнулась на краснокнижный гриб невероятной формы / фото: Facebook - Наша Калита

На фотографии можно увидеть, что этот гриб имеет необычное строение: вместо привычной шапочки - целая масса сложенных, волнистых "лепестков", напоминающих кружево или кудрявую капусту. Благодаря такой форме он выглядит очень декоративно и сразу привлекает внимание.

Хотя спарасис считается съедобным грибом с приятным ароматом, собирать его в Украине запрещено законом, ведь он является краснокнижным видом. Под сообщением в соцсети пользователи поделились собственными фото подобных находок, отметив, что не уничтожали гриб и оставили его в естественной среде.

​ Виды грибов / Инфографика: Главред

Интересные факты о листочнице кудрявой

Листочница кудрявая - представитель семейства спарасисовых. Растет преимущественно в хвойных лесах Европы, Азии и Северной Америки, предпочитая старые пеньки и корни сосен. Появляется этот гриб обычно в период с августа по октябрь.

Его "тело" напоминает куст светло-желтого или кремового цвета, похожий на головку цветной капусты. Ножка короткая, массивная, часто скрыта под ветвями или опавшими листьями.

Поскольку этот гриб является редким реликтовым видом, он имеет большую природоохранную ценность. Его появление в лесу - настоящая удача для грибников и любителей природы, но важно помнить: любоваться им можно только глазами, не срезая и не повреждая.

Какие еще интересные грибы растут в Украине - детали

Главред рассказывал, где больше всего грибов в Украине. Влажные и теплые леса - идеальная среда для грибов, особенно если там много мха, травы и поваленных листьев.

Как известно, осенью украинцы собирают самые разнообразные грибы, поражающие своими цветами, формой и вкусовыми качествами. Недавно в Днепропетровской области нашли интересный гриб, известный как навозник белый.

В то же время иногда вид может быть обманчивым. Так, в Украине нашли ядовитый "белый" гриб.

Больше интересных новостей:

Грибы: способы применения Многие виды грибов активно используются человеком в пищевых, хозяйственных и медицинских целях. Блюда из съедобных грибов традиционно входят в национальные кухни многих народов мира. Во многих странах развито промышленное выращивание съедобных грибов, производство материалов для грибоводов-любителей. Микроскопические грибы используются в пищевой промышленности для приготовления напитков способом брожения, ферментации различных пищевых продуктов. Грибы - один из важнейших объектов биотехнологии, применяемых для производства антибиотиков и других лекарственных средств, некоторых химических веществ, используемых в пищевой промышленности и в технических целях, сообщает Википедия. При этом не стоит забывать, что существуют виды грибов, опасные для человека, животных и сельского хозяйства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред