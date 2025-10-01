Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый 'белый' гриб

Вы узнаете:
- Какой гриб похож на белый
- Как выглядит сатанинский гриб
Октябрь - идеальная пора для любителей "тихой охоты". Кроме того дожди, которые в последнее время накрыли Украину, только увеличивают количество грибов в лесу. Однако, стоит помнить, что грибы могут быть обманчивыми и ядовитыми.
Главред решил разобраться, какой гриб внешне напоминает белый.
Какой существует ядовитый "белый" гриб
Sofico.muhhomor распространила в TikTok видео, где показывается гриб, который очень внешне похож на белый, но на самом деле это не он, а сатанинский гриб.
В видео отметили, что это ядовитый "белый" гриб и призвали людей внимательно собирать грибы в лесу.
Что известно о сатанинском грибе
Известно, что этот гриб чаще всего встречается на юге Украины, на Закарпатье, Полесье. Его не стоит употреблять, поскольку есть вероятность отравиться.
Что важно, такой гриб часто путают с белым из-за внешнего сходства, однако есть некоторые отличия:
- ножка ярко-красного или оранжевого оттенка;
- шляпка белого, светло-серого или желтоватого оттенка диаметром от 10 до 25 сантиметров;
- трубчатый слой меняет цвет от желтого до красного;
- при разрезе ножка начинает синеть;
- горький вкус.
Как выглядит двойник белого гриба - видео:
