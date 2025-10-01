Вид может быть обманчивым: в Украине нашли ядовитый 'белый' гриб

Собирать грибы в лесу нужно всегда очень внимательно.

https://glavred.info/life/vid-mozhet-byt-obmanchivym-v-ukraine-nashli-yadovityy-belyy-grib-10703012.html Ссылка скопирована

Ядовитый "белый" гриб / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какой гриб похож на белый

Как выглядит сатанинский гриб

Октябрь - идеальная пора для любителей "тихой охоты". Кроме того дожди, которые в последнее время накрыли Украину, только увеличивают количество грибов в лесу. Однако, стоит помнить, что грибы могут быть обманчивыми и ядовитыми.

Главред решил разобраться, какой гриб внешне напоминает белый.

видео дня

Какой существует ядовитый "белый" гриб

Sofico.muhhomor распространила в TikTok видео, где показывается гриб, который очень внешне похож на белый, но на самом деле это не он, а сатанинский гриб.

В видео отметили, что это ядовитый "белый" гриб и призвали людей внимательно собирать грибы в лесу.

Календарь грибника / Инфографика: Главред

Что известно о сатанинском грибе

Известно, что этот гриб чаще всего встречается на юге Украины, на Закарпатье, Полесье. Его не стоит употреблять, поскольку есть вероятность отравиться.

Что важно, такой гриб часто путают с белым из-за внешнего сходства, однако есть некоторые отличия:

ножка ярко-красного или оранжевого оттенка;

шляпка белого, светло-серого или желтоватого оттенка диаметром от 10 до 25 сантиметров;

трубчатый слой меняет цвет от желтого до красного;

при разрезе ножка начинает синеть;

горький вкус.

Как выглядит двойник белого гриба - видео:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред