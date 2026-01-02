Рис получится намного вкуснее: секретный способ приготовления

Когда рис тушится, он впитывает ароматные травы, согревающие специи и пикантные нотки.

Как приготовить рис вкуснее/ Коллаж: Главред, фото: freepik

Главные тезисы:

Рис становится ароматнее, если варить его с бульонным кубиком

Крупа впитывает специи и травы из бульона

Метод дешевый и не требует дополнительного времени

Рис давно считают одним из самых доступных продуктов для быстрого и сытного обеда, однако в классической варке он часто получается пресным. Но, как выяснилось, изменить вкус этой простой крупы можно без сложных рецептов и дорогих ингредиентов.

Кулинарный эксперт Джилл Найстул рассказала о своем проверенном способе сделать рис значительно вкуснее, пишет Express. По ее словам, достаточно добавить в кастрюлю обычный куриный бульонный кубик - и блюдо получит совсем другой уровень аромата.

Во время тушения рис активно впитывает жидкость, в которой готовится. Именно поэтому бульон придает ему более глубокий вкус, насыщенный травами, специями и легкими пикантными нотками. Каждое зернышко становится ароматным и прекрасно сочетается с мясом, овощами или рыбой. При этом метод остается максимально бюджетным и не требует дополнительных усилий.

Как приготовить рис с насыщенным вкусом

Промыть крупу под холодной водой, чтобы избавиться от лишнего крахмала.

Добавить рис в кастрюлю вместе с куриным бульоном или кипятком и измельченным кубиком.

Довести до кипения, уменьшить огонь и варить под крышкой 15 минут.

Снять с плиты, открыть крышку и дать настояться еще 5 минут.

Перед подачей разрыхлить рис вилкой.

По словам эксперта, результат превосходит ожидания: блюдо получается рыхлым, ароматным и гораздо интереснее обычного гарнира.

