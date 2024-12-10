Сколько минут варится пшеничная крупа: какие секреты приготовления каши стоит знать

Если во время приготовления пшеничной крупы придерживаться важных правил, то готовая каша превзойдет все кулинарные ожидания.

https://glavred.info/life/skolko-minut-varitsya-pshenichnaya-krupa-kakie-sekrety-prigotovleniya-kashi-stoit-znat-10621430.html Ссылка скопирована

Как варить пшеничную кашу/ коллаж: Главред, фото: скрин

Вы узнаете:

Как сварить пшеничную кашу

Сколько минут варится пшеничная крупа

Пшеничная крупа является идеальным вариантом для тех, кто любит питаться не только вкусно, но и полезно. Такой продукт положительно влияет на организм, ведь нормализует свертываемость крови, помогает улучшить память и концентрацию внимания, оказывает положительное влияние на обмен веществ.

Во время приготовления этого блюда нелишним будет знать, сколько нужно воды на стакан пшеничной крупы, какой водой заливать пшеничную крупу и сколько минут варится пшеничная крупа. Именно от соблюдения таких простых правил будет зависеть, какую консистенцию будет иметь готовая каша и какой она будет на вкус.

О том, как сварить пшеничную кашу правильно, рассказали на YouTube-канале "Рецепти смаколиків від Яни".

"Пшеничная каша это очень вкусный и полезный завтрак. Есть много рецептов ее приготовления, но мы будем готовить ее на воде", - говорится в описании к видео.

Прежде всего пшеничную крупу нужно хорошо промыть - лучше сделать это несколько раз.

Далее нужно положить крупу в кастрюлю и залить водой из расчета на одну порцию крупы две порции воды.

Довести до кипения, после этого посолить и варить 18-20 минут, чтобы каша забрала воду и стала густой.

Кашу во время приготовления нужно периодически помешивать, в конце приготовления добавить немного сливочного масла.

В конце добавить сливочное масло и дать каше настояться в течение 20-30 минут.

Как правильно варить крупы/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как варить пшеничную кашу:

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред