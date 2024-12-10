Сколько минут варится пшеничная крупа: какие секреты приготовления каши стоит знать

Вы узнаете:
- Как сварить пшеничную кашу
- Сколько минут варится пшеничная крупа
Пшеничная крупа является идеальным вариантом для тех, кто любит питаться не только вкусно, но и полезно. Такой продукт положительно влияет на организм, ведь нормализует свертываемость крови, помогает улучшить память и концентрацию внимания, оказывает положительное влияние на обмен веществ.
Во время приготовления этого блюда нелишним будет знать, сколько нужно воды на стакан пшеничной крупы, какой водой заливать пшеничную крупу и сколько минут варится пшеничная крупа. Именно от соблюдения таких простых правил будет зависеть, какую консистенцию будет иметь готовая каша и какой она будет на вкус.
О том, как сварить пшеничную кашу правильно, рассказали на YouTube-канале "Рецепти смаколиків від Яни".
"Пшеничная каша это очень вкусный и полезный завтрак. Есть много рецептов ее приготовления, но мы будем готовить ее на воде", - говорится в описании к видео.
Прежде всего пшеничную крупу нужно хорошо промыть - лучше сделать это несколько раз.
Далее нужно положить крупу в кастрюлю и залить водой из расчета на одну порцию крупы две порции воды.
Довести до кипения, после этого посолить и варить 18-20 минут, чтобы каша забрала воду и стала густой.
Кашу во время приготовления нужно периодически помешивать, в конце приготовления добавить немного сливочного масла.
В конце добавить сливочное масло и дать каше настояться в течение 20-30 минут.
Смотрите видео о том, как варить пшеничную кашу:
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