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Чем отличаются две девушки: загадку нужно разгадать всего за 19 секунд

Алёна Воронина
6 декабря 2024, 07:15
57
Увлекательная головоломка заставит читателей глубоко задуматься, ведь непросто будет заметить три тонких различия между двумя почти идентичными изображениями.
Загадка
Надо угадать, чем отличаются две девушки/ jagranjosh

Различные загадки помогают проверить свою внимательность и наблюдательность. Если регулярно выполнять такие задания, то каждое следующее будет казаться все легче и легче.

Головоломки и оптические иллюзии помогают улучшать сообразительность и обострять внимательность, поэтому это очень простой и одновременно очень эффективный метод тренировки своего мозга.

В следующей загадке нужно найти три различия между двумя расположенными рядом картинками, пишет jagranjosh. На рисунках изображена девушка, которая спускается на зиплайне в горах.

видео дня

На первый взгляд кажется, что оба рисунка одинаковые, но на самом деле это не так. Нужно отыскать несколько отличительных деталей, которые точно не лежат на поверхности.

Надо очень внимательно присмотреться, чтобы понять, чем именно отличаются эти квартинки. Здесь не получится обойтись легкими силами - придется приложить много усилий

При этом придется спешить, ведь загадку надо разгадать очень быстро - всего за 19 секунд. Непросто будет справиться настолько быстро.

Загадка
Надо угадать, чем отличаются две девушки/ jagranjosh

Обращайте пристальное внимание на мелкие детали, например, цвета, формы или расположение предметов, которые не совсем совпадают. Установите таймер и посмотрите, сможете ли вы раскрыть их всех за 19 секунд или меньше.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только люди с отличным зрением увидят кота - загадку надо разгадать за 30 секунд. Сложная загадка может запутать кого угодно - даже самые сообразительные будут озадачены.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо за 15 секунд угадать, чем отличаются 2 изображения. Придется очень хорошо постараться, чтобы понять, где именно спрятаны те несколько деталей, которые делают две картинки неодинаковыми.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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