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Кто украл браслеты: только люди, имеющие навыки детектива, найдут ответ

Алёна Воронина
5 декабря 2024, 17:38
96
Непросто будет отыскать правильный ответ всего за 11 секунд.

Загадка
Надо угадать, кто украл браслеты/ jagranjosh

Головоломки часто бывают такими запутанными, что заводят нас в непроходимый лабиринт, из которого трудно выбраться. Но такая сложность со временем превращается только в преимущество, ведь таким образом мозг получает тренировку, которая может значительно улучшить сообразительность.

Однако для того, чтобы разгадывание таких загадок имело нужный эффект, подобные задания нужно выполнять на регулярной основе. Если же вы делаете это лишь время он времени, то такого эффекта вряд ли удастся добиться.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать вора, который украл у девочки браслеты, пишет jagranjosh. Непросто будет понять, кто именно виноват в краже.

На рисунке мы видим растерянную девочку, которая сидит на берегу водоема и оглядывается вокруг. Она не может понять, куда же бесследно исчезли ее украшения. А в это время возле нее собралась толпа обеспокоенных людей.

Нужно отгадать, кто является вором. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.

На разгадывание загадки даётся всего 11 секунд, поэтому придётся торопиться.

Загадка
Нужно угадать, кто украл браслеты/ jagranjosh

Если вы все еще ищете решение этой головоломки, не волнуйтесь. Даже лучшим мастерам головоломок может быть трудно разгадать эту загадку.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Загадка
Вор - мужчина с удочкой/ jagranjosh

Вором является человек с удочкой. Дело в том, что на песке возле покрывала девочки есть ее следы, а это значит, что и вор должен был оставить следы. А так как других следов на песке нет, то подозрение падает именно на рыбака, так как он мог достать браслеты с помощью своей удочки.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только люди с отличным зрением увидят кота - загадку надо разгадать за 30 секунд. Сложная загадка может запутать кого угодно - даже самые сообразительные будут озадачены.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо за 15 секунд угадать, чем отличаются 2 изображения. Придется очень хорошо постараться, чтобы понять, где именно спрятаны те несколько деталей, которые делают две картинки неодинаковыми.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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