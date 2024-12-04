Загадку надо разгадать за 9 секунд: где спрятана бабушка среди волков

Нужно помочь Красной Шапочке найти ее бабушку среди хищников.

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Надо найти, где спрятана бабушка среди волков/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Оптические иллюзии - это загадки, которые являются не просто источником развлечения и веселья, а в первую очередь выполняют очень благородную роль - помогают нам тренировать мозг и улучшать внимательность и наблюдательность.

Если регулярно разгадывать такие загадки, то очень скоро можно заметить, что каждая следующая кажется легче предыдущей. И со временем вам удастся щелкать такие загадки, словно орешки.

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В следующей загадке нужно отыскать бабушку среди волков, пишет jagranjosh. Непросто будет это сделать, ведь ее местонахождение очень хорошо замаскировано.

Красная Шапочка, которую мы видим в правом углу картинки, не может отыскать свою бабушку, которая потерялась среди большого количества хищников. Нужно помочь девочке найти бабушку.

Но загадку нужно разгадать за ограниченное количество времени - всего за 9 секунд, поэтому придется спешить.

Надо найти, где спрятана бабушка среди волков/ jagranjosh

Стоит осмотреть каждый уголок картинки, чтобы не пропустить важные детали, которые могут указывать на правильный ответ.

Внизу мы оставили правильный ответ - он обведен на картинке кругом.

Непросто будет найти бабушку/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только люди с отличным зрением увидят кота - загадку надо разгадать за 30 секунд. Сложная загадка может запутать кого угодно - даже самые сообразительные будут озадачены.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо за 15 секунд угадать, чем отличаются 2 изображения. Придется очень хорошо постараться, чтобы понять, где именно спрятаны те несколько деталей, которые делают две картинки неодинаковыми.

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