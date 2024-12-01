Только люди с отличным зрением увидят кота: загадку надо разгадать за 30 секунд

Сложная загадка может запутать кого угодно - даже самые сообразительные будут озадачены.

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Нужно найти кота в постели всего за 30 секунд/ коллаж: Главред, фото: Reddit, unsplash.com

Очень много головоломок и оптических иллюзий требуют изрядной внимательности и сообразительности, без которых просто не добраться до правильного ответа. Но в то же время разгадывание таких загадок очень полезно, потому что помогает тренировать важные навыки, которые потом помогут в решении важных повседневных дел.

Главред предлагает проверить свою внимательность с помощью простой загадки, в которой нужно отыскать кота на кровати. Такая загадка была опубликована на платформе Reddit.

На фото мы видим часть кровати. На первый взгляд кажется, что на картинке нет ни одного живого существа, но на самом деле это не так - где-то там спрятался котик.

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Отыскать кота на картинке будет непросто. При этом нужно иметь очень высокий IQ, чтобы отыскать домашнее животное за короткий промежуток времени - всего за 30 секунд.

Лишь те, кто имеет острый взгляд, смогут найти пушистого кота, который прячется в уютной кровати.

Нужно найти кота в постели всего за 30 секунд/ Reddit

Другие детали изображения могут отвлекать от достижения своей цели, однако не стоит на них обращать внимания - нужно двигаться к цели несмотря ни на что.

А если вам не удалось отыскать кота, то можете подсмотреть правильный ответ внизу.

Непросто будет заметить кота/ Reddit

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти, чем отличаются изображения мужчины с собакой. Отличия нужно найти за 17 секунд. Непросто будет понять, какие три отличия есть между двумя рисунками.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку за 4 секунды. Непросто будет заметить, что именно на рисунке изображено не так, как должно быть.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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