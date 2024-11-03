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Найти 3 отличия за 19 секунд сможет только гений: загадка, которая всех запутает

Алёна Воронина
3 ноября 2024, 07:05
77
Непросто будет заметить, по каким именно признакам отличаются два практически идентичных рисунка. Придется хорошо постараться, чтобы найти ответ.
Загадка
Надо найти 3 отличия за 19 секунд/ jagranjosh

Игра на поиск различий между двумя рисунками очень популярна, ведь она заставляет наш мозг воспринимать вещи не такими, какими мы их видим на первый взгляд, а смотреть в глубину.

Такие головоломки являются популярным занятием как для детей, так и для взрослых, а ограниченное время для решения проблемы делает задачу еще интереснее и заставляет быть максимально внимательными, чтобы выиграть это соревнование со временем.

В следующей загадке нужно отыскать три различия между картинками, на которых изображен динозавр, пишет jagranjosh. Непросто будет понять, чем именно эти рисунки отличаются, ведь они кажутся почти идентичными.

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Нужно будет хорошо постараться, чтобы понять, какие детали являются отличительными между этими картинками. Ведь трудно будет заметить их "невооруженным глазом".

Но придется спешить, ведь загадку нужно разгадать всего за 19 секунд, что делает ее еще более сложной.

Загадка
Нужно найти 3 отличия за 19 секунд/ jagranjosh

Если вам не удается разгадать загадку, значит, нужно еще немного потренироваться. Ведь регулярное выполнение подобных задач улучшает внимательность и наблюдательность, поэтому все последующие загадки будут разгадываться уже легче.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд. Непросто будет заметить, где именно спряталось число 88 - много других деталей будут отвлекать внимание.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно догадаться, какие 3 отличия есть между рисунками. На разгадывание дается всего 15 секунд, что значительно усложняет выполнение этой задачи.

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