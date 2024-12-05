Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Чем отличаются 2 картинки с влюбленной парой: только гении заметят скрытые детали

Алёна Воронина
5 декабря 2024, 07:10
60
Непросто будет разобраться, какие именно детали отличают две картинки между собой, ведь эти отличия очень умело спрятаны.

Загадка
Надо найти 3 отличия между картинками/ jagranjosh

Головоломки, в которых нужно отыскать все отличия между картинками, обычно достаточно сложные для разгадывания, ведь отличительные детали спрятаны таким образом, чтобы их было очень непросто отыскать.

При этом такие загадки все равно привлекают к себе много внимания. Ведь за этой сложностью и неоднозначностью скрывается хороший способ потренировать свои способности и улучшить свою внимательность к деталям.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать три различия между двумя картинками, на которых изображена влюбленная пара, которая гуляет в парке, пишет jagranjosh.

На первый взгляд может казаться, что парень и девушка, которые гуляют в парке, абсолютно идентичны тем, что изображены на втором рисунке - будто между ними и вовсе нет никакой разницы. Но на самом деле это не так - есть детали, которые отличаются. Именно их и нужно отыскать.

Однако придется спешить, ведь на разгадывание загадки дается очень мало времени - всего 11 секунд. Непросто будет справиться за такой короткий промежуток времени.

Загадка
Надо найти 3 отличия между картинками/ jagranjosh

Если постараться, на отвлекаться, приложить усилия и собрать воедино всю свою внимательность, то вам точно удастся выйти победителем из этой игры.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет найти три отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только люди с отличным зрением увидят кота - загадку надо разгадать за 30 секунд. Сложная загадка может запутать кого угодно - даже самые сообразительные будут озадачены.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо за 15 секунд угадать, чем отличаются 2 изображения. Придется очень хорошо постараться, чтобы понять, где именно спрятаны те несколько деталей, которые делают две картинки неодинаковыми.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве и ряде областей объявили тревогу: куда летят ракеты

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: куда летят ракеты

07:47Украина
Ермак в США встретился с советниками Трампа - Reuters

Ермак в США встретился с советниками Трампа - Reuters

06:56Мир
Буря затягивается: скоро Украину атакует новая магнитная буря

Буря затягивается: скоро Украину атакует новая магнитная буря

06:00Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Рада разрешила конфискацию автомобилей: за какие нарушения можно остаться без колес

Рада разрешила конфискацию автомобилей: за какие нарушения можно остаться без колес

За сколько времени выходит алкоголь из организма: цифры откровенно удивляют

За сколько времени выходит алкоголь из организма: цифры откровенно удивляют

Что не так на картинке: нужно найти ошибку всего за 5 секунд

Что не так на картинке: нужно найти ошибку всего за 5 секунд

В Украине хотят ввести новый дорожный знак: что он означает

В Украине хотят ввести новый дорожный знак: что он означает

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

07:47

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: куда летят ракеты

07:10

Чем отличаются 2 картинки с влюбленной парой: только гении заметят скрытые детали

06:56

Ермак в США встретился с советниками Трампа - Reuters

06:10

Пас от товарища Си комраду Дональдумнение

06:00

Буря затягивается: скоро Украину атакует новая магнитная буря

У Трампа готовятся к заморозке войны, но Украину не заставят отказываться от территорий - КлочокУ Трампа готовятся к заморозке войны, но Украину не заставят отказываться от территорий - Клочок
05:30

Поддержка в обмен на доступ к ископаемым: будут ли США инвестировать в Украину - Клочок

04:33

Место имеет значение: куда категорически нельзя ставить новогоднюю елку - астролог

03:36

ВСУ уничтожили плацдарм РФ на Харьковщине: враг создает новую угрозу - Попович

03:00

Как сделать елку пышнее: удивительный лайфхак "взорвал" сетьВидео

Реклама
02:41

"Есть иллюзия": Литва выдала важное заявление об окончании войны в Украине

02:38

Эффект максимальный: для чего опытные хозяйки натирают яйца лимоном

02:00

Не оторвать глаз: какие ТОП-3 знака зодиака воплощают дух настоящей рок-звезды

01:35

Переговоры стартуют в ближайшее время: НАТО имеет несколько вариантов конца войны - СМИ

01:30

Сара Фергюсон без макияжа "засветилась" на домашних фото с рождественским вайбом

00:28

Россиян превратили в "винегрет": ВСУ освободили село в Донецкой области - DeepState

04 декабря, среда
23:58

Ситуация тяжелая: россияне вошли в важный населенный пункт перед Покровском

23:32

Правительство Франции отправили в отставку: что стало камнем преткновения - Le Figaro

23:27

Смерть в королевской семье: умерла сестра Карла XVI Густава принцесса Биргитта

22:38

"Россия будет поднимать ставки": у Зеленского назвали главные цели Кремля в войне

22:24

Украина может потерять поддержку Южной Кореи: эксперт раскрыл угрозыВидео

Реклама
22:24

Скандальные участники из Черногории отказались от участия в Евровидении-2025

22:04

Известны намерения РФ на ближайшее время: как могут измениться глобальные обстоятельстваВидео

22:00

План Трампа, удары по РФ и "тяжелые решения": главные новости Украины (дайджест)

21:52

Басков - лучше для дочери: скандальная Волочкова сделала странный выбор

21:13

Работать или домой: Шольц сделал неожиданное заявление об украинцах в Германии

21:09

"Проснулась - и все": Ксения Мишина с больным видом сообщила о проблемах

21:04

"Я чувствую себя счастливее": как война изменила жизнь Димопулос

21:00

Начнут мириться с Ким Чен Ыном и отдаляться от США: Виталий Кулик - о последствиях кризиса в Южной Корее

20:59

"Шахедов" будет еще больше: РФ меняет тактику обстрелов Украины - эксперт

20:30

Есть пострадавшие и разрушения: Кадыров признал атаку на полк спецназа в Грозном

20:22

Результат ужаснул: женщина показала, что будет если помыть искусственную елкуВидео

20:14

Большинство водителей забывают: без каких вещей нельзя садиться за руль авто

19:54

"Время заканчивать войну": Келлог раскрыл новые детали встречи Зеленского и Трампа

19:44

Ахеджакова закончила выступление фразой: "Слава Украине" и довела до истерики РФВидео

19:32

Будут осадки и туман: названа дата потепления в Украине

19:19

Не понимает, в чем виноват: суд избрал меру пресечения пассажиру из ДТП в Днепре

19:10

Загадку надо разгадать за 9 секунд: где спрятана бабушка среди волков

19:10

Что случилось в Южной Кореемнение

19:05

"Не компетенция Байдена": в Конгрессе США отказались от дополнительной поддержки Украины

19:03

Части украинцев выплатят почти 11 тысяч гривен зимой: как получить средства

Реклама
18:45

Для чего хозяйки кладут губки в отсек стиральной машины: интересный лайфхакВидео

18:31

График отключения света на 5 декабря: какие ограничения будут действовать весь деньФото

18:19

"РФ собрала 300 катеров": в ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления на Херсон

18:15

Отключение света в Украине — графики на среду 5 декабря

18:04

Почему собаки гоняются за собственными хвостами: ученые раскрыли тайну

17:53

Ермак в США знакомится с новой администрацией Трампа: в МИД сообщили детали

17:51

Помощь Украине на $61 млрд: США анонсировали передачу оружия Украине

17:46

Чем растворимый кофе отличается от обычного: какой из них стоит выбирать

17:45

Предвестники перемен: почему падают звезды

17:20

Россияне пошли на прорыв в Купянск: в СНБО рассказали о ходе боев

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять