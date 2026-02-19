Укр
Прорастут даже старые семена перца – сельский метод, проверенный временем

Руслан Иваненко
19 февраля 2026, 00:57обновлено 19 февраля, 02:23
Как быстро прорастить семена сладкого перца и получить дружные всходы.
Рассада, перец
Секрет бабушек, который помогает семенам перца "проснуться"/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как быстро "разбудить" старые семена сладкого перца
  • Почему настой ромашки или крапивы эффективен для роста
  • Какие хитрости обеспечивают равномерные и здоровые всходы

Сладкий перец — капризная теплолюбивая культура, которая часто долго всходит или вовсе не прорастает.

Главред решил поделиться старинным методом, который помогает получить крепкую и обильную рассаду даже из старых семян, используя природные стимуляторы роста и простые домашние хитрости.

видео дня

Как пишет ТСН, опытные огородники давно знали, что семена перца нужно "разбудить". Плотная оболочка семян замедляет проникновение влаги, а старые методы помогают ускорить процесс.

Проверенный способ замачивания

Один из проверенных способов — замачивание семян в теплом настое ромашки или крапивы. Такой раствор действует как природный антисептик и стимулятор роста: он снимает стресс с семян, ускоряет обменные процессы и помогает оболочке быстрее размягчиться. Уже через несколько часов семена "оживают", а первые проростки появляются значительно быстрее, чем при обычном посеве.

После этого семена заворачивают во влажную салфетку, кладут в пакет и оставляют в теплом месте. Через день-два появляются маленькие корешки — знак, что пора высевать. В таком состоянии перец дает самые дружные и равномерные всходы.

Роль ромашки и крапивы

Эксперты объясняют, что ромашка и крапива содержат природные вещества, которые снимают грибковую нагрузку и стимулируют клетки семян. Тепло, влага и аэрация создают "мини-теплицу", где семена чувствуют себя комфортно, а корень быстро адаптируется к почве.

Посев пророщенных семян

Проросший перец высевают только в рассадные емкости, используя легкую, рыхлую, питательную почву с добавлением кокосового субстрата или перегноя. Семена заглубляют примерно на сантиметр и накрывают пленкой для создания парникового эффекта. Через несколько дней появляются зеленые петельки — сигнал, что метод сработал на все 100%.

Смотрите видео, как получить быстрые всходы сладкого перца дома.

ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

15:21

Небольшой "плюс" на термометре: в Тернопольской области скоро станет теплее

15:07

Как кошки находят дорогу домой и могут ли они заблудиться: объяснение для хозяев

14:51

Какими словами Кейт Миддлтон приняла Меган Маркл в королевской семье

