Актриса-путинистка из "Интернов" ошарашила своим тощим видом: исхудала на 20 кг

Пермякова стала совершенно не похожая на себя.

Пермякова похудела на 20 килограм / Коллаж Главред, фото Стархит

Что случилось со Светланой Пермяковой

Как она сейчас выглядет

Звезда популярного в террористической России медицинского сериала "Интерны" Светлана Пермякова, сыгравшая роль медсестры вместе с оголтелым путинистом и фашистом Иваном Охлобыстиным, ошарашила своим внешним видом.

Как пишут российские пропагандисты, актриса, которая поддержала военное вторжение России в Украину и назвала украинцев фашистами, опубликовала свежие снимки, на которых выглядит совсем не так, как раньше. Она стала совершенно неузнаваема из-за своей худобы.

Пермякова изменилась до неузнаваемости / Фото Стархит

"Утро. Солнце. Кофе. И я — без макияжа, настоящая, живая, счастливая. Сегодня гастроли в Череповце… и сегодня мне 54. Люблю каждую свою морщинку — в них мои роли, дороги, смех, слезы и жизнь. Спасибо всем за поздравления, за тепло, за любовь — вы делаете мои дни по-настоящему светлыми", — написала Пермякова.

Пермякова изменилась до неузнаваемости / Фото Стархит

Пермякова за полгода похудела на 22 килограмма! "У меня есть помощник в похудении, называю его так. Я очень долго думала, смотрела, какие есть побочки, надо ли мне это. Но у меня были все показания: большой вес и уже преддиабетическое состояние. Всем говорю, это только с разрешения эндокринолога и врача. Я сразу сказала, что мне не надо становиться Дюймовочкой. Меня люди знают и любят именно в том виде. Поэтому я очень аккуратна", - добавила она, намекая на уколы для похудения.

О персоне: Светлана Пермякова Светлана Пермякова - российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, участница команды КВН "Парма" (Пермский край), диджей радиостанции "Пионер FM". В октябре 2017 года внесена в базу данных Миротворец за сознательное нарушение государственной границы Украины, незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного россией Крыма. Пермякова поддержала вторжение РФ в Украну. В мае 2023 года в вк-группе "Донбасс Сейчас" появился видео-отчет от Светланы о собранной помощи для военнослужащих и беженцев, находящихся в пункте временного размещения в Харцызске: "Знаете, лучше маленькую, но конкретную помощь нашим бойцам, ребятам, которые на Украине воюют с нацистами. Помочь мирным жителям, помочь бойцам, помочь тем, кто нуждается. Вот эту маленькую конкретную помощь мы с нашими артистами и стараемся оказать. С миру по нитке, а нуждающемуся — огромная рубаха."

