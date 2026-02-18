Бродячий пес обрел новую жизнь, но ему грозит эвтаназия: история разорвала Сеть

Вы узнаете:
- Собака по кличке Мейн скиталась одна и выглядела крайне ослабленной
- Несмотря на положительную динамику, Мейна внесли в список на эвтаназию
В начале зимы на улицах нашли истощённую собаку по кличке Мейн — она скиталась одна и выглядела крайне ослабленной.
Животное доставили в приют North Central Animal Shelter в Лос-Анджелесе, однако попытки разыскать владельцев результата не дали: у пса не оказалось микрочипа, и за ним никто не пришёл, пишет Express.
Первые дни в приюте были непростыми. Трёхлетний пёс вёл себя настороженно, избегал контакта с сотрудниками и из-за стресса начал терять вес. Работники центра продолжили уход и лечение: ему усилили питание и назначили тразодон, чтобы снизить тревожность. Со временем состояние стабилизировалось — собака набрала вес и стала спокойнее реагировать на людей.
Несмотря на положительную динамику, приют переполнен, и Мейна внесли в список на эвтаназию — если для него срочно не найдётся новый дом, процедуру планируют провести вскоре.
По наблюдениям сотрудников, в игровых группах пёс иногда проявлял избирательность и чрезмерно активно реагировал на других собак, но при этом постепенно начал лучше откликаться на команды и демонстрировать прогресс.
История вызвала эмоциональную реакцию в сети. Одни пользователи писали, что выпуск на улицу дал бы ему "хотя бы шанс", другие призывали срочно спасти животное, а третьи называли недопустимым усыпление собак только из-за отсутствия хозяев.
Очаровательная особенность миниатюрной таксы
Когда Эрин Рид взяла в дом щенка карликовой таксы по имени Пампкин, она сразу обратила внимание на трогательную деталь: одно ухо у малыша постоянно было приподнято. Сначала хозяйка сочла это просто милой особенностью щенка.
Позже поднялось и второе ухо, и внешность Пампкин стала ещё более выразительной. По словам Эрин, у собаки сформировалась необычная для мини-такс форма так называемых "розовых" ушей. Именно эта редкая черта придаёт Пампкин запоминающийся и немного озорной вид.
