Бродячий пес обрел новую жизнь, но ему грозит эвтаназия: история разорвала Сеть

Алексей Тесля
18 февраля 2026, 17:40
Несмотря на положительную динамику, Мейна внесли в список на эвтаназию.
В начале зимы на улицах нашли истощённую собаку по кличке Мейн — она скиталась одна и выглядела крайне ослабленной.

Животное доставили в приют North Central Animal Shelter в Лос-Анджелесе, однако попытки разыскать владельцев результата не дали: у пса не оказалось микрочипа, и за ним никто не пришёл, пишет Express.

Первые дни в приюте были непростыми. Трёхлетний пёс вёл себя настороженно, избегал контакта с сотрудниками и из-за стресса начал терять вес. Работники центра продолжили уход и лечение: ему усилили питание и назначили тразодон, чтобы снизить тревожность. Со временем состояние стабилизировалось — собака набрала вес и стала спокойнее реагировать на людей.

Несмотря на положительную динамику, приют переполнен, и Мейна внесли в список на эвтаназию — если для него срочно не найдётся новый дом, процедуру планируют провести вскоре.

По наблюдениям сотрудников, в игровых группах пёс иногда проявлял избирательность и чрезмерно активно реагировал на других собак, но при этом постепенно начал лучше откликаться на команды и демонстрировать прогресс.

История вызвала эмоциональную реакцию в сети. Одни пользователи писали, что выпуск на улицу дал бы ему "хотя бы шанс", другие призывали срочно спасти животное, а третьи называли недопустимым усыпление собак только из-за отсутствия хозяев.

Очаровательная особенность миниатюрной таксы

Когда Эрин Рид взяла в дом щенка карликовой таксы по имени Пампкин, она сразу обратила внимание на трогательную деталь: одно ухо у малыша постоянно было приподнято. Сначала хозяйка сочла это просто милой особенностью щенка.

Позже поднялось и второе ухо, и внешность Пампкин стала ещё более выразительной. По словам Эрин, у собаки сформировалась необычная для мини-такс форма так называемых "розовых" ушей. Именно эта редкая черта придаёт Пампкин запоминающийся и немного озорной вид.

Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании.

