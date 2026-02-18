Бродячий пес обрел новую жизнь, но ему грозит эвтаназия: история разорвала Сеть

Несмотря на положительную динамику, Мейна внесли в список на эвтаназию.

Собаку из приюта могут усыпить / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/meineresterampe

Собака по кличке Мейн скиталась одна и выглядела крайне ослабленной

Несмотря на положительную динамику, Мейна внесли в список на эвтаназию

В начале зимы на улицах нашли истощённую собаку по кличке Мейн — она скиталась одна и выглядела крайне ослабленной.

Животное доставили в приют North Central Animal Shelter в Лос-Анджелесе, однако попытки разыскать владельцев результата не дали: у пса не оказалось микрочипа, и за ним никто не пришёл, пишет Express.

Первые дни в приюте были непростыми. Трёхлетний пёс вёл себя настороженно, избегал контакта с сотрудниками и из-за стресса начал терять вес. Работники центра продолжили уход и лечение: ему усилили питание и назначили тразодон, чтобы снизить тревожность. Со временем состояние стабилизировалось — собака набрала вес и стала спокойнее реагировать на людей.

Несмотря на положительную динамику, приют переполнен, и Мейна внесли в список на эвтаназию — если для него срочно не найдётся новый дом, процедуру планируют провести вскоре.

По наблюдениям сотрудников, в игровых группах пёс иногда проявлял избирательность и чрезмерно активно реагировал на других собак, но при этом постепенно начал лучше откликаться на команды и демонстрировать прогресс.

История вызвала эмоциональную реакцию в сети. Одни пользователи писали, что выпуск на улицу дал бы ему "хотя бы шанс", другие призывали срочно спасти животное, а третьи называли недопустимым усыпление собак только из-за отсутствия хозяев.

