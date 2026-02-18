Кто такой Техно Викинг и где он сейчас: история культового интернет-феномена

Techno Viking превратился из случайного уличного клипа в глобальный мем.

https://glavred.info/life/kto-takoy-tehno-viking-i-gde-on-seychas-istoriya-kultovogo-internet-fenomena-10741880.html Ссылка скопирована

Кто такой Техно Викинг и где он сейчас / Фото: Reddit

Вы узнаете:

Как Техно Викинг обрел невероятную популярность

Что с ним произошло спустя 26 лет

Техно Викинг (Techno Viking) - один из самых узнаваемыхинтернет-мемов, который появился задолго до TikTok и современных соцсетей и до сих пор остается популярным среди любителей электронной музыки и цифровой культуры.

Несмотря на былую популярность, сейчас о нем почти не вспоминают. Главред узнал, как сложилась судьба Техно Викинга и

видео дня

Как всё начиналось: Берлин, 2000 год

Феномен Techno Viking возник на основе уличного видео, снятого 8 июля 2000 года во время альтернативного рейва под названием Fuckparade в Берлине. На записи видно, как мускулистый мужчина с бородой и косичкой, полуобнажённый и с кулоном молота Тора на шее, вмешивается в спор и направляет другого участника, указывая ему путь и демонстрируя авторитет.

Затем он принимает воду, предложенную участником толпы, и продолжает танцевать под техно-музыку по улице Rosenthaler Straße.

Изначально видео с названием Kneecam No. 1 было загружено в интернет в 2001 году автором съёмки — экспериментальным художником Маттиасом Фритшом. Интересно, но настоящий вирусный успех ролик получил лишь в 2006–2007 годах, когда один из пользователей перезалил его на YouTube, а затем он разошёлся по форумам и видеохостингам по всему миру.

Смотрите оригинальное видео с Техно Викингом:

Почему он стал легендой

Techno Viking превратился из случайного уличного клипа в глобальный мем именно из-за контрастности образа — суровый, но харизматичный персонаж, внезапно появившийся середине толпы рейверов. Видео стало настолько популярным, что пользователи создавали GIF-анимации, ремиксы, футболки и даже фигурки с его изображением. Его движения, выражение лица и сама постановка сцены закрепились в интернет-культуре как символ не только техно-движения, но и ранних вирусных мемов.

Идентичность долго была не раскрыта

Несмотря на огромную популярность, настоящая личность Техно Викинга долго была неизвестна. Автор исходного видео не подписывал имена фигурантов, а сам мужчина никогда не становился публичной фигурой и не стремился к известности.

В разные годы поклонники выдвигали различные догадки — например, связывали его с культуристами или бойцами MMA, но эти версии так и не были подтверждены.

Но спустя некоторое время, детективам (!) удалось выяснить, что Техно Викинга зовут Гюнтер Аккерман. И тут точного подтверждения нет, но сходство Гюнтера с человеком на видео действительно есть.

Гюнтер Аккерман / Фото: trackidblog

Судебная борьба

После того как видео стало вирусным, сам Techno Viking решил защитить свои права: в 2013 году он подал в суд на съемщика Маттиаса Фритша за нарушение права на изображение и личных данных. Суд в Берлине постановил, что Фритш должен выплатить истцу около 13 000 евро и прекратить публикацию изображения, тем самым ограничив распространение оригинального видеоклипа.

Что касается дальнейшей жизни самого Techno Viking, точной достоверной информации нет. Основная версия — он живёт обычной жизнью, избегая публичности и медийного внимания, предпочитая оставаться анонимным даже спустя десятилетия после появления видео онлайн.

Сегодня Techno Viking живёт дальше только в культуре мемов, его упоминают в статьях, обсуждают на форумах и иногда вспоминают на вечеринках в честь старой техно-волны.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред