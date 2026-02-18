Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Кто такой Техно Викинг и где он сейчас: история культового интернет-феномена

Сергей Кущ
18 февраля 2026, 16:08
16
Techno Viking превратился из случайного уличного клипа в глобальный мем.
Кто такой Техно Викинг и где он сейчас
Кто такой Техно Викинг и где он сейчас / Фото: Reddit

Вы узнаете:

  • Как Техно Викинг обрел невероятную популярность
  • Что с ним произошло спустя 26 лет

Техно Викинг (Techno Viking) - один из самых узнаваемыхинтернет-мемов, который появился задолго до TikTok и современных соцсетей и до сих пор остается популярным среди любителей электронной музыки и цифровой культуры.

Несмотря на былую популярность, сейчас о нем почти не вспоминают. Главред узнал, как сложилась судьба Техно Викинга и

видео дня

Как всё начиналось: Берлин, 2000 год

Феномен Techno Viking возник на основе уличного видео, снятого 8 июля 2000 года во время альтернативного рейва под названием Fuckparade в Берлине. На записи видно, как мускулистый мужчина с бородой и косичкой, полуобнажённый и с кулоном молота Тора на шее, вмешивается в спор и направляет другого участника, указывая ему путь и демонстрируя авторитет.

Затем он принимает воду, предложенную участником толпы, и продолжает танцевать под техно-музыку по улице Rosenthaler Straße.

Изначально видео с названием Kneecam No. 1 было загружено в интернет в 2001 году автором съёмки — экспериментальным художником Маттиасом Фритшом. Интересно, но настоящий вирусный успех ролик получил лишь в 2006–2007 годах, когда один из пользователей перезалил его на YouTube, а затем он разошёлся по форумам и видеохостингам по всему миру.

Смотрите оригинальное видео с Техно Викингом:

Почему он стал легендой

Techno Viking превратился из случайного уличного клипа в глобальный мем именно из-за контрастности образа — суровый, но харизматичный персонаж, внезапно появившийся середине толпы рейверов. Видео стало настолько популярным, что пользователи создавали GIF-анимации, ремиксы, футболки и даже фигурки с его изображением. Его движения, выражение лица и сама постановка сцены закрепились в интернет-культуре как символ не только техно-движения, но и ранних вирусных мемов.

Идентичность долго была не раскрыта

Несмотря на огромную популярность, настоящая личность Техно Викинга долго была неизвестна. Автор исходного видео не подписывал имена фигурантов, а сам мужчина никогда не становился публичной фигурой и не стремился к известности.

В разные годы поклонники выдвигали различные догадки — например, связывали его с культуристами или бойцами MMA, но эти версии так и не были подтверждены.

Но спустя некоторое время, детективам (!) удалось выяснить, что Техно Викинга зовут Гюнтер Аккерман. И тут точного подтверждения нет, но сходство Гюнтера с человеком на видео действительно есть.

Гюнтер Аккерман
Гюнтер Аккерман / Фото: trackidblog

Судебная борьба

После того как видео стало вирусным, сам Techno Viking решил защитить свои права: в 2013 году он подал в суд на съемщика Маттиаса Фритша за нарушение права на изображение и личных данных. Суд в Берлине постановил, что Фритш должен выплатить истцу около 13 000 евро и прекратить публикацию изображения, тем самым ограничив распространение оригинального видеоклипа.

Что касается дальнейшей жизни самого Techno Viking, точной достоверной информации нет. Основная версия — он живёт обычной жизнью, избегая публичности и медийного внимания, предпочитая оставаться анонимным даже спустя десятилетия после появления видео онлайн.

Сегодня Techno Viking живёт дальше только в культуре мемов, его упоминают в статьях, обсуждают на форумах и иногда вспоминают на вечеринках в честь старой техно-волны.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мемы интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

16:15Украина
Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

15:53Экономика
Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

15:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделями

Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделями

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Последние новости

17:30

Ученые обнаружили уникальную птицу-манипулятора: она лжет другим животным ради выгоды

17:25

Как выглядели Золотые ворота до реконструкции: в сети показали редкие кадры

17:07

Честная мобилизация: в Украине создано движение против активистов и мажоров, забронированных через разные схемы

16:32

США не готовы давить на РФ: тревожный сценарий окончания войны в Украине

16:31

Как превратить любую сковороду в антипригарную: старый проверенный лайфхак

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жильеАренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье
16:17

Новый лидер и драматическое падение Украины: обновленный прогноз на победителя Евровидения-2026

16:15

Буданов сделал заявление по итогам переговоров в Женеве: первые детали

16:08

Кто такой Техно Викинг и где он сейчас: история культового интернет-феноменаВидео

15:53

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Реклама
15:48

Венгрия и Словакия выдвинули ультиматум Украине - чем угрожают

15:26

Слов "пододеяльник" и "наволочка" не существует — как сказать правильно по-украинскиВидео

15:25

Какие слова выдают постоянно несчастного человека: 8 тревожных сигналов

15:21

Небольшой "плюс" на термометре: в Тернопольской области скоро станет теплее

15:07

Как кошки находят дорогу домой и могут ли они заблудиться: объяснение для хозяев

14:51

Какими словами Кейт Миддлтон приняла Меган Маркл в королевской семье

14:39

В Украину идет долгожданное потепление: синоптик назвала дату изменения погоды

14:32

Наталья Могилевская публично представила молодого фаворита - детали

14:22

Воспетая в "Тени забытых предков": какую реку гуцулы издавна считают священной

14:15

Украина сыграла важную роль: почему Наполеон не захватил Россию

13:37

Тебе не стыдно: муж Орбакайте выругал певицу за цену платья

Реклама
13:33

Девушка купила "сокровище" на распродаже за $25: реальная цена ее поразилаВидео

13:32

Прогресс в переговорах и "решение президентов": Умеров заинтриговал заявлениемВидео

13:17

Волочкова попала в больницу для бомжей: что случилось

13:05

Окна будут чистыми и без конденсата: чем на самом деле их нужно мыть

13:01

Гороскоп Таро на завтра 19 февраля: Тельцам - слушать себя, Ракам - шанс

12:55

Одно движение "убивает" коробку автомат: водителей предупредили о роковой ошибке

12:20

Пэрис Хилтон снова пойдет к алтарю: что случилось с ее бракомФото

12:13

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

12:05

"Кричали и лупили": Алина Гросу рассказала правду о своем детстве

12:03

Почему куры не несут яйца зимой: пять факторов, о которых стоит знать

11:56

Скачок цен на топливо: известно, когда АЗС изменят стоимость бензина и дизеля

11:40

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

11:36

Альбина Джанабаева публично доказала измену Валерия Меладзе - детали

11:20

Мужчина не спал 8 дней и потерял связь с реальностью: что ему помогло

10:40

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

10:35

Сильные морозы атакуют Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности

10:28

Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский анонсировал особые последствия

10:15

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

10:06

Можно ли сушить волосы головой вниз: трихологи дали неожиданный ответ

10:04

Второй день переговоров о мире в Женеве: когда встретятся делегации и о чем будут говорить

Реклама
09:34

"Прятки" для Седоковой подошли к концу: по делу Яниса Тиммы начинается суд

09:31

Самая тяжёлая проблема: в США сказали, что мешает Украине и РФ заключить мир

09:27

В Ровно активисты сорвали концерт Melovin - что там случилось

09:16

FPV-дроны на Шахедах: "Флеш" предупредил о новой коварной тактике россиянВидео

09:13

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

09:01

Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут

08:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

08:32

Нападет ли РФ на НАТО в 2027 году: разведки Швеции и Эстонии обновили прогнозы

08:30

Отключение света в Украине — графики на 18 февраля (обновляется)

08:24

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, деталиВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять