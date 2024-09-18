Что на самом деле означает чиназес и саунтрес: удивительно, но это не просто мем

Эти два слова появились еще 4 года назад, а сейчас стали очень популярными.

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Что означает чиназес и саунтрес / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Интернет-сленг постоянно пополняется новыми словами и выражениями, которые быстро становятся популярными среди пользователей социальных сетей.

Одними из таких новинок стали выражения "чиназес" и "саунтрес", которые вызвали волну интереса и обсуждений.

Что означает "саунтрес"?

Слово "саунтрес" — это эмоциональный возглас радости, восторга или удивления. Оно используется в ситуациях, когда человек переживает положительные эмоции от чего-то неожиданного и приятного, пишет портал spec-rental.

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Возглас "саунтрес" можно услышать, когда кто-то впечатлен чем-то хорошим, будь то событие, достижение или просто удачный момент.

Кроме того, "саунтрес" часто ассоциируется с расслаблением и восстановлением. Это слово может использоваться в контексте отдыха, как своеобразный символ полного удовольствия и релаксации. Подобное значение делает его популярным среди пользователей социальных сетей, особенно в украинском интернет-пространстве, где оно стало своеобразным мемом.

Что означает "чиназес"?

Термин "чиназес" тоже стал популярным благодаря интернет-культуре. Что означает чиназес? Это слово можно использовать как выражение одобрения, удовольствия или радости от происходящего. В сленговом контексте "чиназес" может быть синонимом идеального состояния или успешного исхода событий. Его используют, чтобы подчеркнуть, что всё прошло "как надо", с максимальным комфортом и наслаждением.

Кроме того, "чиназес" может применяться как знак благодарности или выражение довольства. Например, если что-то прошло особенно хорошо, можно сказать "чиназес", чтобы подчеркнуть своё удовольствие или благодарность за приятные моменты.

Откуда пошло слово "чиназес"?

Слово "чиназес" стало популярным в интернет-среде благодаря блогерам и пользователям социальных сетей. Первое его упоминание связывают с блогером Андреем Боярским, который в 2020 году начал активно использовать это слово в своих постах и видео. С тех пор "чиназес" приобрело большую популярность, особенно среди молодёжи, и стало символом легкости, радости и позитивного настроения.

Кто такой Андрей Боярский Блогер Андрей Боярский с миллионными просмотрами в соцсетях. Он в шутливой форме рассказывает о жизни "вора в законе". Мужчина активно делится впечатлениями о разных авто, местах для отдыха. В период войны он активно занимается сборами средств на нужды ВСУ.

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