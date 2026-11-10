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Почему большие собаки живут меньше маленьких: ученые нашли неожиданное объяснение

Виталий Кирсанов
10 ноября 2026, 12:50
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Более быстрое старение крупных пород может быть частично связано с ослаблением контроля над "прыгающими генами".
Крупные породы собак быстрее растут
Крупные породы собак быстрее растут / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Крупные породы собак быстрее растут
  • Обнаруженный учеными механизм может иметь значение для старения млекопитающих в целом

Продолжительность жизни собак во многом зависит от их размера. Представители крупных пород обычно не доживают до десяти лет, тогда как некоторые небольшие собаки могут прожить четверть века. Исследователи из Университета штата Аризона попытались разобраться, чем объясняется эта закономерность, и обнаружили генетические механизмы, которые могут быть связаны со старением не только собак, но и людей. Результаты работы опубликованы в научном журнале Science.

Ученые обратили внимание на то, что связь между размером тела и продолжительностью жизни у собак отличается от закономерности, характерной для многих других млекопитающих. В природе более крупные животные, как правило, живут дольше мелких: мыши - всего несколько лет, слоны - более 70 лет, а гренландские киты могут достигать возраста 200 лет.

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Однако внутри одного вида эта зависимость нередко ослабевает или даже меняет направление. Собаки - один из таких примеров: крупные породы быстрее растут, чаще сталкиваются с возрастными заболеваниями и обычно умирают раньше небольших. Несмотря на то что эта особенность давно известна, молекулярные механизмы, лежащие в ее основе, до сих пор изучены недостаточно.

Чтобы выяснить возможные причины, исследователи изучили 894 собаки и проанализировали особенности метилирования ДНК по всему геному. Этот эпигенетический механизм позволяет регулировать активность генов, не меняя последовательность самой ДНК. Предыдущие работы уже показали, что метилирование может служить важным биомаркером старения и регуляции генетической активности.

В ходе нового исследования ученые установили, что с возрастом общий уровень метилирования ДНК у собак снижается. Особенно заметные изменения происходят в транспозонах, которые также называют "прыгающими генами". Это подвижные участки ДНК, способные перемещаться внутри генома или создавать собственные копии.

Как понять, что собака счастлива
Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Одними из таких элементов являются LINE1. Перемещаясь по геному, они могут повреждать ДНК, а метилирование помогает сдерживать их активность и ограничивать потенциальный вред.

Исследователи обнаружили, что по мере старения собак метилирование исчезало более чем в 40% участков генома, связанных с LINE1. При этом скорость изменений зависела от размера животного. У крупных собак потеря метилирования происходила значительно быстрее: ежегодный темп этого процесса был примерно на 35% выше, чем у представителей небольших пород.

Соавтор исследования Блейз Маринер назвал полученные результаты одним из наиболее четких молекулярных признаков, выявленных в связи со старением собак. По его мнению, данные указывают на то, что более быстрое старение крупных пород может быть частично связано с ослаблением контроля над "прыгающими генами".

Ученые предполагают, что обнаруженный механизм может иметь значение не только для собак, но и для старения млекопитающих в целом. Если эта гипотеза получит подтверждение, исследования активности LINE1 в перспективе могут помочь разработать методы замедления возрастных изменений и увеличить продолжительность жизни человека.

Смотрите видео о собаках-долгожителях

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Об издании: Science

Science - один из самых авторитетных и престижных рецензируемых научных журналов в мире. Его издает Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS) с 1880 года.

Журнал выходит еженедельно в печатном и электронном виде. Тираж и база подписчиков составляют около 130 000 экземпляров, а общая читательская аудитория с учетом онлайн-доступа превышает миллион человек.

Издание является мультидисциплинарным и охватывает широкий спектр наук. Основные публикации посвящены биологии, медицине, физике, химии, наукам о Земле и астрономии.

Помимо оригинальных научных статей с результатами исследований, в журнале печатают новости науки, аналитические обзоры, мнения о научной политике и рецензии на книги.

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