Историческая встреча трех лидеров под угрозой - почему саммит может сорваться

Пекин требует зачитывать заранее согласованные заявления, а Вашингтон настаивает на живой дискуссии о ядерном оружии.

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Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина может сорваться / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Кратко:

Пекин хочет зачитывания заранее подготовленных заявлений

США настаивают на свободной дискуссии лидеров

Трамп хочет обсудить ядерное оружие, Китай против

Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина может не состояться из-за спора о ее формате. Пекин настаивает на жестко регламентированном саммите трех лидеров с заранее подготовленными заявлениями, тогда как Вашингтон хочет живого обмена мнениями.

Об этом со ссылкой на собеседников в администрации США и китайского чиновника пишет The Wall Street Journal. Встреча может пройти на полях саммита АТЭС, который состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.

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О чем спорят Вашингтон и Пекин

По данным источников издания, Китай хочет, чтобы любой саммит лидеров трех стран был строго регламентирован - с зачитыванием заранее подготовленного заявления и минимальным пространством для дискуссий. Администрация Трампа, напротив, добивается более свободного формата, при котором лидеры могли бы активно обмениваться мнениями, а не произносить монологи.

Китайский чиновник рассказал WSJ, что Пекин готов принять трехстороннюю встречу только после предварительной подготовки, которая обеспечит согласованную повестку и заранее определенный результат. В таком формате Китай готов обсуждать и Украину, и другие важные вопросы. Без подготовки Пекин предпочел бы провести отдельные двусторонние встречи.

Высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что Си Цзиньпин, видимо, не желает участвовать в неформальных обменах мнениями. По его словам, требование определенного формата вызывает вопросы о готовности Пекина к прямому взаимодействию. Источники, близкие к руководству КНР, утверждают, что Си хочет создать видимость исторического трехстороннего диалога - с фотографиями, заявлениями и пропагандистской ценностью, но без риска непредсказуемых переговоров.

Почему Китай против ядерных переговоров

Одним из камней преткновения стала тема денуклеаризации: Трамп дал понять, что хочет поднять вопрос контроля над ядерным оружием. Ядерный потенциал Китая значительно меньше, чем у США и России, хотя быстро растет, а Пекин долгое время избегал любых переговоров на эту тему.

Как отмечает WSJ, участие в трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями грозит закрепить за Пекином статус ядерно неполноценной державы. Для Си Цзиньпина, при котором ядерный арсенал Китая расширялся самыми быстрыми темпами в истории, это неприемлемо. Один из китайских чиновников сказал, что Пекин на такие переговоры не согласится.

По оценке издания, предложение Путина о трехсторонней встрече, вероятно, было направлено на то, чтобы воспользоваться потеплением отношений Трампа с Кремлем и с помощью Китая добиться прекращения войны против Украины на выгодных для России условиях и без участия Владимира Зеленского.

Что известно о подготовке встречи

В начале ноября Пекин впервые подтвердил, что обсуждает возможность встречи трех лидеров. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами по поводу встречи трех глав государств, сообщило Associated Press.

В Кремле также утверждают, что работа по координации такой встречи ведется. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выражал надежду, что детали удастся согласовать в ближайшие дни.

Хроника отношений Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Чего ждать от встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина?

Экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что Трамп осознает реальное соотношение сил между Вашингтоном и Москвой.

"Он прекрасно понимает, что никакого равноправного партнерства между США и Россией нет и никогда не будет", - подчеркнул дипломат.

При этом заигрывания американского президента с Кремлем Огрызко считает признаком не силы, а уязвимости.

"Все, что происходит, свидетельствует о колоссальной слабости Трампа: он - не мачо, а лузер", - заявил эксперт.

Профессор международной политики City St George's, University of London Индерджит Пармар в комментарии Al Jazeera обратил внимание, что после промежуточных выборов Трамп особенно нуждается во внешнеполитических успехах.

"После промежуточных выборов внутриполитическая потребность во внешнеполитической „победе" вполне реальна", - отметил он.

Вместе с тем аналитик предупредил, что подобные встречи великих держав редко заканчиваются прочными договоренностями.

"Такие договоренности редко создают стабильный порядок, а исключенные из них часто ощущают последствия", - добавил Пармар.

Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина - новости

Ранее Главред писал, что встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина может стать как шансом для мира, так и новой "Ялтой". Эксперты объясняли, почему Китай может отказаться от трехсторонних переговоров. Также обсуждались возможные последствия такого саммита для Украины и Европы.

Тем временем в Европе обеспокоены возможной договоренностью Вашингтона и Москвы. По данным The Telegraph, Трамп рассматривает "двойную сделку" с Путиным. Она может включать завершение войны в Украине и возобновление судоходства в Ормузском проливе.

Украина также готовится к возможным переговорам на высшем уровне. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник рассказал, где может пройти встреча Зеленского и Путина. По его словам, она возможна в любой точке мира, кроме Москвы, а Киев рассчитывает на трехсторонние переговоры в Абу-Даби.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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