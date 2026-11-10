Не просто салат, а хит праздничного стола: как приготовить брускетты "Цезарь"

Салат "Цезарь" можно подать по-новому - на хрустящих ломтиках багета. Рассказываем, какие продукты понадобятся и как приготовить аппетитные брускетты

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Брускетты со вкусом салата "Цезарь" / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Брускетты со вкусом "Цезаря"

Ингредиенты для закуски

Рецепт пикантного соуса

Классический салат "Цезарь" уже давно стал одним из самых популярных блюд праздничного стола. Однако привычная подача в большой салатнице постепенно уступает место современным вариантам оформления. Особую популярность приобретают порционные закуски, которые выглядят аппетитно, удобны для фуршетов и позволяют гостям отведать любимое блюдо без дополнительных приборов. Главред расскажет об этом подробнее.

Одной из таких идей стали брускетты со вкусом салата "Цезарь". Рецептом поделилась фуд-блогерша на своей странице в Instagram. Она предложила использовать привычные ингредиенты, но изменить способ подачи: вместо большой салатницы - хрустящие ломтики багета с курицей, помидорами, листьями салата, пармезаном и пикантным соусом. Такая закуска подойдет для праздничного застолья, семейного ужина или фуршета.

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Какие ингредиенты нужны для брускет с вкусом "Цезаря"

Для основы закуски понадобятся:

свежий багет;

куриное филе;

спелые помидоры;

листья салата;

сыр пармезан.

Отдельно нужно приготовить соус, который придаст брускеттам характерный пикантный вкус. Для него понадобятся:

майонез;

американская горчица;

дижонская горчица в зернах;

один зубчик чеснока.

Сочетание двух видов горчицы сделает соус более выразительным, а чеснок придаст ему легкую остроту. Именно заправка поможет объединить все ингредиенты и придать закуске вкус, знакомый по классическому салату.

Видео-рецепт можно посмотреть здесь:

Как приготовить брускетты с салатом "Цезарь"

1. Замаринуйте и обжарьте курицу.

Куриное филе сначала замаринуйте в соевом соусе и любимых специях. Оставьте мясо, чтобы оно пропиталось маринадом, а затем обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Важно хорошо прожарить курицу внутри, сохранив при этом её сочность. Готовое филе немного остудите и нарежьте тонкими ломтиками.

2. Приготовьте хрустящую основу.

Багет нарежьте ломтиками примерно одинаковой толщины. Подсушить хлеб можно двумя способами: в духовке или на сухой сковороде. В результате ломтики должны стать золотистыми и хрустящими снаружи, но не пересушенными внутри. Такая основа хорошо удержит начинку и не размокнет слишком быстро от соуса.

3. Приготовьте пикантный соус.

В небольшой миске смешайте майонез, американскую и дижонскую горчицу. Добавьте один измельчённый зубчик чеснока и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Соус должен быть достаточно густым, чтобы его было удобно наносить на ломтики багета.

4. Соберите брускетты.

Когда багет немного остынет, щедро смажьте каждый ломтик приготовленным соусом. Сверху выложите листья салата, кусочек спелого помидора и ломтик обжаренного куриного филе. В завершение натрите пармезан и посыпьте им каждую брускетту.

Брускетты сочетают в себе основные вкусы классического "Цезаря", но благодаря другому оформлению выглядят как самостоятельная праздничная закуска. Хрустящий багет, нежная курица, сочные помидоры, свежие листья салата и соус с горчицей создают яркое сочетание вкусов. Такой вариант поможет разнообразить праздничное меню и подать знакомое блюдо в необычном формате.

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Об авторе: ju_kalambet ju_kalambet - автор кулинарного Instagram-блога, в котором публикует видеорецепты и идеи для приготовления разнообразных блюд. На странице можно найти варианты закусок и блюд для повседневного и праздничного меню.

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