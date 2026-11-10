Звезда "Гарри Поттера" борется за жизнь сына: что известно

Популярная актриса поделилась своей проблемой с маленьким сыном.

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У звезды "Гарри Поттера" болеет ребенок / Коллаж Главред, фото Википедия, Instagram/thisisbwright

Кратко:

Что она написала о здоровье сына

Кого она благодарила и за что

Бонни Райт, известная зрителям по роли Джинни Уизли в фильмах о Гарри Поттере, поделилась тревожными новостями о здоровье младшего сына. Всего за первые пять недель жизни мальчик шесть раз оказался в больнице. Сейчас ребенок получает медицинскую помощь из-за врожденного заболевания.

О сложной ситуации 35-летняя актриса рассказала в Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой держит малыша на руках в медицинском учреждении, и призналась, что последние недели стали непростыми для всей семьи.

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Популярная актриса борется за здоровье сына / Фото Instagram/thisisbwright

"Наш милый маленький Астер побывал в больнице шесть раз за свои первые пять недель жизни. Он получает лечение от заболевания, о котором мы знали еще до его рождения", - написала Райт.

Актриса не стала раскрывать диагноз сына и подробно рассказывать о его состоянии. При этом она подчеркнула, что малыш удивительно стойко переносит происходящее.

"Он такой сильный и спокойный маленький ребенок", - отметила Бонни.

Актриса призналась, что в этот непростой период особенно ценит помощь родственников и друзей. Пока родители занимаются лечением младшего сына, близкие помогают им заботиться о трехлетнем Элио.

Популярная актриса борется за здоровье сына / Фото Instagram/thisisbwright

Друзья и родные отвозят старшего ребенка в дошкольное учреждение, готовят для семьи еду и регулярно интересуются, как у них дела.

Райт также обратилась к подписчикам с напоминанием не стесняться просить о помощи и поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации.

"Наша община поддержки существует. Пишите и звоните своим друзьям", - добавила актриса.

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