Окна будут чистыми и без конденсата: чем на самом деле их нужно мыть

Сергей Кущ
18 февраля 2026, 13:05
Эксперты отмечают, что такой способ — экологичная и бюджетная альтернатива покупной химии.
Натуральное средство для мытья окон
Натуральное средство для мытья окон / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • При мойке окон можно обойтись без химии
  • Как в этом помогут чайные пакетики

Эксперты рассказали, как вернуть окнам блеск без разводов с помощью обычных чайных пакетиков. По их словам, этот простой способ работает не хуже дорогих средств для мытья стекол и помогает снизить риск появления конденсата.

Специалисты компании Big Heart Tea утверждают, что натуральный очиститель для стекол можно приготовить дома всего за несколько минут, пишет express.co. Для этого понадобятся три–четыре использованных чайных пакетика и одна–две чашки кипятка.

видео дня

Почему чай помогает мыть окна

Секрет эффективности кроется в танинах — природных веществах, содержащихся в черном чае. Именно они действуют как естественный "блестящий агент", придавая стеклу чистоту и сияние без агрессивной химии.

В компании отмечают, что танины помогают удалить загрязнения и вернуть стеклу прозрачность, не оставляя разводов. При этом средство полностью безопасно для использования в доме.

Как приготовить натуральное средство для мытья окон

Эксперты советуют залить использованные чайные пакетики кипятком и настаивать их в стеклянной емкости 5–10 минут, пока вода не приобретет насыщенный темно-янтарный цвет.

После этого пакетики нужно удалить и дать настою остыть. Затем при помощи воронки перелить жидкость в бутылку с распылителем.

Как избавиться от конденсата на окнах инфографика
Как избавиться от конденсата на окнах инфографика / Главред

Полученный раствор используют как обычное средство для чистки стекол — распыляют на поверхность и протирают микрофибровой салфеткой или бумажным полотенцем. Хранить домашний очиститель рекомендуется в холодильнике не более недели.

По словам специалистов, наиболее эффективным будет раствор, приготовленный из чайных пакетиков, которые не успели полностью высохнуть.

Дополнительная польза — меньше конденсата

В компании DOC Cleaning UK подчеркивают, что регулярная чистка окон помогает своевременно выявлять и устранять конденсат. Это особенно важно в холодное время года, когда из-за перепада температур на стеклах скапливается влага.

Регулярное мытье удаляет пыль, грязь и споры плесени, которые активно размножаются во влажной среде. Таким образом, использование натурального средства из чая не только возвращает окнам блеск, но и способствует поддержанию гигиены в доме.

Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

