Человечество ошарашили прогнозом: Земля рискует превратиться в смертельную зону

Под угрозой — ледниковые щиты Гренландии и Западной Антарктики, вечная мерзлота северных широт и экосистема Амазонии.

Земля может оказаться ближе к необратимым изменениям

Под угрозой — ледниковые щиты Гренландии и Западной Антарктики

Планета может оказаться ближе к необратимым климатическим изменениям, чем считалось ранее.

Об этом сообщает Futurism со ссылкой на новое исследование о "переломных точках" — критических порогах, после которых природные системы начинают разрушаться по цепной реакции.

Под угрозой — ледниковые щиты Гренландии и Западной Антарктики, вечная мерзлота северных широт и экосистема Амазонии. Даже частичный срыв этих систем способен запустить самоподдерживающийся процесс потепления.

В худшем сценарии долгосрочный рост температуры может превысить доиндустриальный уровень примерно на 5°C.

Исследователи предупреждают: нынешние климатические обязательства государств не соответствуют масштабу рисков, а наибольший удар от последствий примут на себя наиболее уязвимые общества.

Изменения климата: выводы ученых

Исследователи отмечают, что погодные аномалии, приведшие к масштабным лесным пожарам в Испания и Португалия, стали происходить гораздо чаще на фоне глобального потепления. По их оценкам, вероятность экстремального сочетания жары и засухи увеличилась примерно в 40 раз.

Если до индустриализации такие явления случались ориентировочно раз в 500 лет, то сегодня — из-за интенсивных выбросов парниковых газов при сжигании угля, нефти и природного газа — подобные условия могут повторяться уже примерно каждые 15 лет.

О ресурсе: Futurism Futurism — американский онлайн-журнал о науке, технологиях и будущем, основанный в 2017 году, пишет Википедия. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Его основатели — Алекс Клокус (Alex Klokus) и Джордан Леджуэн (Jordan Lejuwaan). В 2019 году Futurism был приобретён Singularity University, а в 2021 году — медийной компанией Recurrent Ventures. Тематика публикаций — прорывные технологии, астрофизика, искусственный интеллект, наука, космос, футуристические идеи.

