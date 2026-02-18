Укр
Человечество ошарашили прогнозом: Земля рискует превратиться в смертельную зону

Алексей Тесля
18 февраля 2026, 02:42
Под угрозой — ледниковые щиты Гренландии и Западной Антарктики, вечная мерзлота северных широт и экосистема Амазонии.
Климат Украины
Названы последствия изменения климата / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Земля может оказаться ближе к необратимым изменениям
  • Под угрозой — ледниковые щиты Гренландии и Западной Антарктики

Планета может оказаться ближе к необратимым климатическим изменениям, чем считалось ранее.

Об этом сообщает Futurism со ссылкой на новое исследование о "переломных точках" — критических порогах, после которых природные системы начинают разрушаться по цепной реакции.

видео дня

Под угрозой — ледниковые щиты Гренландии и Западной Антарктики, вечная мерзлота северных широт и экосистема Амазонии. Даже частичный срыв этих систем способен запустить самоподдерживающийся процесс потепления.

В худшем сценарии долгосрочный рост температуры может превысить доиндустриальный уровень примерно на 5°C.

Исследователи предупреждают: нынешние климатические обязательства государств не соответствуют масштабу рисков, а наибольший удар от последствий примут на себя наиболее уязвимые общества.

Изменения климата: выводы ученых

Исследователи отмечают, что погодные аномалии, приведшие к масштабным лесным пожарам в Испания и Португалия, стали происходить гораздо чаще на фоне глобального потепления. По их оценкам, вероятность экстремального сочетания жары и засухи увеличилась примерно в 40 раз.

Если до индустриализации такие явления случались ориентировочно раз в 500 лет, то сегодня — из-за интенсивных выбросов парниковых газов при сжигании угля, нефти и природного газа — подобные условия могут повторяться уже примерно каждые 15 лет.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

О ресурсе: Futurism

Futurism — американский онлайн-журнал о науке, технологиях и будущем, основанный в 2017 году, пишет Википедия.

Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США.

Его основатели — Алекс Клокус (Alex Klokus) и Джордан Леджуэн (Jordan Lejuwaan).

В 2019 году Futurism был приобретён Singularity University, а в 2021 году — медийной компанией Recurrent Ventures.

Тематика публикаций — прорывные технологии, астрофизика, искусственный интеллект, наука, космос, футуристические идеи.

наука
"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

