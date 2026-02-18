Человечество ошарашили прогнозом: Земля рискует превратиться в смертельную зону

Вы узнаете:
- Земля может оказаться ближе к необратимым изменениям
- Под угрозой — ледниковые щиты Гренландии и Западной Антарктики
Планета может оказаться ближе к необратимым климатическим изменениям, чем считалось ранее.
Об этом сообщает Futurism со ссылкой на новое исследование о "переломных точках" — критических порогах, после которых природные системы начинают разрушаться по цепной реакции.
Под угрозой — ледниковые щиты Гренландии и Западной Антарктики, вечная мерзлота северных широт и экосистема Амазонии. Даже частичный срыв этих систем способен запустить самоподдерживающийся процесс потепления.
В худшем сценарии долгосрочный рост температуры может превысить доиндустриальный уровень примерно на 5°C.
Исследователи предупреждают: нынешние климатические обязательства государств не соответствуют масштабу рисков, а наибольший удар от последствий примут на себя наиболее уязвимые общества.
Изменения климата: выводы ученых
Исследователи отмечают, что погодные аномалии, приведшие к масштабным лесным пожарам в Испания и Португалия, стали происходить гораздо чаще на фоне глобального потепления. По их оценкам, вероятность экстремального сочетания жары и засухи увеличилась примерно в 40 раз.
Если до индустриализации такие явления случались ориентировочно раз в 500 лет, то сегодня — из-за интенсивных выбросов парниковых газов при сжигании угля, нефти и природного газа — подобные условия могут повторяться уже примерно каждые 15 лет.
Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.
Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".
Другие новости:
- Малоизвестный факт для многих: зачем нужны черви
- Большая загадка ученых: зачем в Египте строили пирамиды
- Видно даже из космоса: почему в Австралии красная земля
О ресурсе: Futurism
Futurism — американский онлайн-журнал о науке, технологиях и будущем, основанный в 2017 году, пишет Википедия.
Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США.
Его основатели — Алекс Клокус (Alex Klokus) и Джордан Леджуэн (Jordan Lejuwaan).
В 2019 году Futurism был приобретён Singularity University, а в 2021 году — медийной компанией Recurrent Ventures.
Тематика публикаций — прорывные технологии, астрофизика, искусственный интеллект, наука, космос, футуристические идеи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред