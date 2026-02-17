Укр
Мир в обмен на территории: Зеленский упрекнул Трампа и обозначил позицию Украины

Юрий Берендий
17 февраля 2026, 22:08
Зеленский подчеркивает, что любое соглашение по Донбассу должно уважать суверенитет Украины.
Мир в обмен на территории: Зеленский упрекнул Трампа и обозначил позицию Украины
Зеленский заявил, что украинцы не пойдут на односторонний вывод войск из Донбасса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Украина не пойдет на вывод войск из Донбасса без аналогичных шагов со стороны РФ
  • Трамп должен давить на Россию
  • Выборы президента в Украине и референдум могут состояться в один день

Украинцы не поддержат мирное соглашение, которое будет предусматривать односторонний выход Украины из Донбасса и фактическую сдачу региона России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios.

По словам главы государства, американские посредники Стив Виткофф и Джаред Кушнер уверяли его, что Россия якобы искренне стремится к завершению войны, и советовали согласовать этот вопрос со своей переговорной командой перед началом переговоров.

В то же время Зеленский дал понять, что оценивает ситуацию значительно сдержаннее. Он также предостерег собеседников от попыток убедить его поддержать такое видение мира, которое украинское общество воспримет как провальное.

Киев и Вашингтон согласовали, что любое соглашение должно быть вынесено на референдум украинского народа. Он считает, что если соглашение будет предусматривать односторонний вывод украинских войск из Донбасса, жертвуя суверенитетом и правами жителей, оно будет отклонено.

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... меня, они не простят. Украинцы не могут понять, почему их просят отказаться от территорий. Это часть нашей страны, все эти граждане, флаг, земля", — сказал Зеленский.

В то же время, если договоренность лишь заморозит нынешние линии фронта в Донбассе, подобно двум другим регионам, где Россия контролирует территории, Зеленский считает, что украинцы ее поддержат.

"Я думаю, что если мы внесем в документ... что мы остаемся там, где мы есть на линии соприкосновения, я думаю, что люди поддержат это [на, - ред.] референдуме. Это мое мнение", - указал он.

Несмотря на это, Россия настаивает на захвате всего Донбасса любым способом — через переговоры или силой. Главной задачей Виткоффа и Кушнера на переговорах на этой неделе является найти решение, приемлемое для обеих сторон.

Трамп должен давить на Россию, а не на Украину

Президент отметил, что считает несправедливым то, что Дональд Трамп публично призывает к уступкам именно Украину, а не Россию. По его мнению, хотя оказывать давление на Украину может быть проще, чем на значительно большую Россию, достижение устойчивого мира не может базироваться на фактическом предоставлении преимущества в вопросе переговоров диктатору и военному преступнику Владимиру Путину.

"Трамп дважды за последние дни заявил, что обязанность пойти на уступки лежит на Зеленском. Я надеюсь, что это только его тактика, а не решение", – сказал Зеленский

В то же время Зеленский поблагодарил Трампа за усилия, направленные на мирное урегулирование, и подчеркнул, что его личные разговоры с Кушнером и Виткоффом проходят без того публичного давления, которое звучит в заявлениях Трампа. Он добавил, что между ними сохраняется взаимное уважение, а сам он не из тех, кто легко поддается внешнему влиянию.

Какой лучший сценарий достижения мира

Зеленский подчеркнул, что для достижения прорыва в вопросе территорий наиболее эффективной будет его личная встреча с военным преступником Путиным, и поручил украинской делегации организовать переговоры на уровне лидеров в Женеве. Он добавил, что готов обсуждать вывод войск, однако призвал Москву отвести свои войска на аналогичное расстояние и отверг претензии Москвы на суверенитет над этой территорией.

Зеленский сообщил, что во время второго раунда переговоров российские представители пообещали согласовать позицию с Москвой и вернуться с конкретными предложениями по территориальному вопросу. В то же время он выразил опасения, что из-за смены руководства российской делегации переговоры могут превратиться в формальную встречу-приветствие или вернуться к исходным позициям, чтобы выиграть время на поле боя.

Кроме того, Зеленский отметил, что Мединский, как и Путин, любит философствовать об "исторических первопричинах" войны.

"У нас нет времени на всю эту хрень. Поэтому мы должны принять решение и закончить войну", – сказал Зеленский.

Когда могут состояться выборы в Украине

Зеленский заявил, что окончательных решений еще нет, но возможно проведение новых президентских выборов одновременно с референдумом. Он отметил, что выборы, вероятно, придется проводить в условиях неустойчивого перемирия, и в таком случае он рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру.

"Это будет зависеть от народа. Посмотрим, чего они хотят", – подчеркнул он.

Он также сообщил, что пока Россия согласилась только на однодневное перемирие для организации национального голосования, а не на 60 дней, которые, по его мнению, были бы необходимы. Зеленский считает такую позицию России абсурдной и свидетельством того, что Москва не готова к настоящему миру.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что пока говорить о скором завершении войны в Украине или возможности достижения перемирия с Россией преждевременно.

По его словам, основные принципиальные вопросы до сих пор остаются нерешенными, поэтому процесс может продолжаться еще долгое время.

"Я не думаю, что это обязательно весь 2026 год, надеюсь, что нет. Но ближайшие месяцы - точно", - подчеркнул он.

Он также добавил, что озвученные ранее президентом Украины Владимиром Зеленским сроки завершения войны в целом соответствуют текущим реалиям.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, посол США при НАТО Мэтью Уитакер отметил, что украинская и российская стороны в рамках мирных переговоров не могут решить вопрос территорий. По его словам, это самая сложная проблема.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует как можно быстрее начать переговоры с Россией.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico подчеркнул, что украинское общество ожидает четких и реальных гарантий безопасности, ведь предыдущие международные договоренности не смогли предотвратить российскую агрессию. Он подчеркнул, что Украина в свое время отказалась от ядерного арсенала и значительной части авиации, опираясь на обещанные гарантии. Однако с началом войны эти заверения не обеспечили стране защиту, на которую она рассчитывала.

Об источнике: Axios

Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехейм, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

16:12

Умер автор хитов Уитни Хьюстон, Селин Дион и Мадонны

16:11

Причину убийства Ивасюка спустя 47 лет назвал известный композитор — детали

16:00

Мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде: как такое возможно

15:57

"Для пополнения семьи": певица Анна Asti срочно покинула Россию

15:38

Ровенскую область накроет непогода: когда ударят сильные морозы до -15 градусов

15:35

В НАБУ назвали бытовым уголовное дело против директора Бюро Кривоноса и отказались раскрывать подробности, – СМИ

15:21

Крутой сытный завтрак за 10 минут: рецепт оригинальных сырников

15:15

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

15:07

Библиотека открыла капсулу времени 1925 года - никто не был готов к найденному

15:00

Райское наслаждение: рецепт рулета-блина "Баунти" на Масленицу 2026Видео

14:52

"Это не Могилевская": певице предъявили обвинение и заставили объяснитьсяВидео

14:31

Самый длинный в мире концерт длится 24 года: как такое возможно и когда он закончится

14:28

Мечта каждого: женщина бросила все ради странного занятия

14:23

После поступка Гераскевича: Ефросинина появилась в символическом платье в Берлине

14:09

Порывы ветра и осадки: на Полтавщине резко испортится погода, дата известна

14:00

Участница шоу "Супермама" потеряла ребенка и оказалась в психбольницеВидео

13:49

Почему 18 февраля нельзя унывать и лениться: какой церковный праздник

