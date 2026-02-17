Укр
Бьюти уроки от Кейт Миддлтон: какие привычки принцессы нужно взять на заметку

Алена Кюпели
17 февраля 2026, 17:39
Вот несколько уроков, которые стоит усвоить, чтобы приблизиться на шаг к пребыванию во Дворце. Мечтать, ведь, не вредно.
Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце
Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

  • Какие уроки можно извлечь из образов Кейт Миддлтон
  • Какие ошибки она никогда не совершает

Благодаря Кейт Миддлтон, красота, присущая принцессам, кажется удивительно достижимой. Не нужна фея-крестная — только сдержанность и верность безупречному внешнему виду, а не панике.

Принцесса Уэльская освоила искусство безупречного внешнего вида с легкостью. Ее философия красоты (как выяснили эксперты издания Cosmopolitan, внимательно изучив ее лучшие образы) — это не о трендах; это о том, чтобы делать больше с меньшими затратами. И честно говоря, в эпоху чрезмерной подводки и контурирования это, пожалуй, самый радикальный шаг из всех.

Вот несколько уроков, которые стоит усвоить, чтобы приблизиться на шаг к пребыванию в Виндзоре.

Движение волос

Секрет фирменных королевских локонов Кейт не просто в хорошей укладке феном; дело в упругости. Волосы, которые двигаются, выглядят здоровыми, а здоровые волосы — признаком богатства. Я говорю об ослепительном зеркальном блеске, настолько глянцевом, что для него нужны солнцезащитные очки. Локоны Кейт мягкие, расчесанные и, что самое важное, никогда не становятся жесткими. В чем секрет? Локоны создаются без использования утюжка для волос.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и ее локоны/ фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Пусть одна черта лица сияет

Кейт никогда не перебарщивает с макияжем; вместо этого она всегда позволяет одной черте лица сиять. Если глаза подчеркнуты, губы остаются нейтральными – и наоборот. Можно сказать, это королевская математика красоты: один акцент за раз.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон знает тонкости макияжа / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Кожа на первом месте

Как и в предыдущем уроке, минимализм Кейт в макияже способствует сияющей коже. Иными словами, вы никогда не видите тональный крем до того, как увидите ее. Сияние выглядит естественно; это настоящая, достижимая и изящно стареющая кожа в лучшем виде. Урок? Уход за кожей на первом месте!

Сдержанность вместо блеска

Нейтральный маникюр. Нежный румянец. Блеск вместо блесток. Сдержанность не скучна – она величественна. Можно сказать, что в выборе бежевого цвета вместо блесток есть некая спокойная уверенность. В конце концов, сдержанная вневременная классика переживет броские образы.

Кейт Миддлтон - одежда
Кейт Миддлтон сдержана и элегантна во всем / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Мода + красота = Идеальное сочетание

Из модных образов принцессы можно извлечь урок, а именно, как эти два элемента идеально гармонично сочетаются. Смелое пальто сочетается со сдержанным макияжем; эффектные серьги означают сдержанную причёску. Ничто не конкурирует, всё дополняет друг друга, и это, честно говоря, самый королевский трюк из всех.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Об источнике: Cosmopolitan

Cosmopolitan - международный женский журнал. Содержание включает в себя статьи о взаимоотношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, а также моде и красоте. Выпущен впервые в США в 1886 году как семейный журнал, позже стал литературным журналом, и в конце концов, в поздние 1960-е годы, становится женским журналом. Журнал печатается на 35 языках и распространён более чем в 110 странах, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода макияж ошибки макияжа
Бывшая стюардесса назвала худшие места в самолете: что с ними не так

