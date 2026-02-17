Базовая косметичка: 5 средств, на которые не стоит тратиться новичку

Некоторые косметические средства и инструменты понадобятся только профессиональным визажистам.

Что не стоит покупать в базовую косметичку

Как многофункционально использовать косметику

Когда только погружаешься в мир бьюти, кажется, что для идеального образа нужен чемодан косметики. На самом деле профессиональный результат можно получить с минимумом средств. Главред собрал топ-5 продуктов, которые новичкам точно не стоит покупать сразу.

Бьюти-блогер Катруся назвала 5 вещей, которые не понадобятся вам на старте:

много кисточек и спонжей;

большие цветные палетки теней;

база под тени;

база под макияж;

фиксатор для макияжа.

Как выбрать кисти для макияжа

Новичкам не нужен профессиональный набор визажиста. Катруся объясняет, что для базового макияжа достаточно всего трех кистей: для румян, для тона и для пудры. Она советует присмотреться к двусторонним кистям — это удобно и практично. Нескольких качественных инструментов вполне хватит для ежедневного образа.

Кисти для макияжа / фото: pinterest.com, nguyentanbao749

Почему не стоит покупать большие палетки теней

Большие палетки с десятками оттенков выглядят эффектно, однако большинство цветов остаются неиспользованными. Вместо этого блогер советует выбрать небольшую базовую палетку в нейтральных оттенках. Она станет универсальной для дневного и вечернего макияжа.

Бюджетная альтернатива базе под тени

Еще одна покупка, без которой можно обойтись — база под тени. По словам Катруси, ее легко заменить обычным консилером. А если макияж легкий и повседневный, можно вообще не использовать дополнительную основу.

Яркие тени для век / фото: pinterest.com, Elifmsi

Чем можно заменить базу под макияж

Многие новички убеждены, что без праймера макияж не будет держаться. Эксперт советует сделать ставку на качественный уход за кожей. Увлажняющий крем перед нанесением тона — этого вполне достаточно. Правильно подобранный уход работает лучше дополнительных слоев косметики.

Фиксатор для макияжа — заменяет ли он пудру?

Фиксирующие спреи часто рекламируют как обязательный этап. Катруся отмечает, что для новичков это не первоочередная покупка. Во-первых, макияж хорошо фиксирует обычная пудра. Во-вторых, даже сама блогерша не пользуется фиксатором ежедневно.

Базовая косметичка — какие средства не нужны новичкам:

