Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Зима атакует с новой силой: что готовит погода для Днепра в ближайшие дни

Руслан Иваненко
17 февраля 2026, 19:39
46
Порывистый ветер и высокая влажность воздуха будут усиливать ощущение холода на улице.
Днепр, погода
Резкие перепады температуры в течение дня будут усиливать ощущение мороза из-за ветра / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Кратко:

  • Днепр ожидает мороз, дождь и снег 18–20 февраля
  • Температура будет колебаться от -6°C до +5°C
  • Ветер и высокая влажность усилят ощущение холода

В конце недели Днепр ожидает холодная зимняя погода с облачностью и осадками. По прогнозу синоптического сервиса sinoptik, следующие три дня будут динамичными: от морозного утра до непродолжительного потепления.

Среда, 18 февраля

Среда будет пасмурной и влажной. Утром ожидается снег, днем он сменится мокрым снегом и дождем, а ближе к вечеру — чистым дождем с вероятностью осадков до 98%.

видео дня

Ночью и утром температура будет колебаться между -4°…-3°C, но из-за ветра будет ощущаться как -10°C. Днем воздух прогреется до +3°C.

По народным приметам, теплая погода 18 февраля означает мягкую зиму, а мороз — благоприятную весну и жаркое лето.

Погода в Днепре 18 февраля
Погода в Днепре 18 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Четверг, 19 февраля

Четверг обещает резкое изменение погоды. Ночь начнется с плюсовой температуры, однако днем столбики термометров упадут до -6°C, а из-за ветра и высокой влажности мороз будет ощущаться как -13°C.

Ночью пройдут сильные дожди (вероятность 97%), которые к утру сменятся мелким снегом. Вторая половина дня будет сухой.

Народные наблюдения отмечают: морозы в этот день предвещают бурную весну и сухое лето. Примечательно, что мороз предсказывали и природные сигналы — подъем воды в колодцах, северный ветер и кукушка на сухом дереве.

Погода в Днепре 19 февраля
Погода в Днепре 19 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Пятница, 20 февраля

Пятница принесет относительно спокойную, хотя и пасмурную погоду. Весь день небо будет покрыто облаками, однако существенных осадков не предвидится. Ночью температура опустится до -5°C, а днем прогреется до +4°C, вечером до +5°C.

Атмосферное давление постепенно снизится с 752 до 747 мм рт. ст., что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

По народным наблюдениям, погоду предсказывали солнце и облака: если солнце садится красным — лето будет холодным, а высокие облака предвещают благоприятную погоду.

Погода в Днепре 20 февраля
Погода в Днепре 20 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Какая будет погода в Украине в течение недели — прогноз синоптика

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать неустойчивая и влажная погода с заметными колебаниями температуры и атмосферного давления.

По его словам, ожидается активность циклонов и устойчивые воздушные потоки с юго-западного направления.

"Из-за этого установится относительно теплая, но нестабильная погода. Пройдут осадки различной интенсивности – снег и дождь, а температура и давление будут ощутимо колебаться", – отметил Кибальчич.

Погода в Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, серия циклонов с юго-запада обусловит на Полтавщине на этой неделе неустойчивую погоду с "температурными качелями", осадками в различном фазовом состоянии и порывистым ветром.

Кроме того, во вторник, 18 января , в Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, а на дорогах сохранится гололедица, что будет создавать опасные условия для движения транспорта и пешеходов.

Также в ближайшие четыре дня в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается, что 18 февраля и в ночь на 19 февраля регион окажется под влиянием циклона, который будет перемещаться из Греции в центральную часть Украины.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра погода прогноз погоды Погода в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

20:26Украина
Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известно

Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известно

20:06Политика
Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали причину

Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали причину

19:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Последние новости

20:44

В США со скандалом задержали звезду "Трансформеров": ему предъявлены обвинения

20:26

"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

20:06

Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известноВидео

19:50

Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали причину

19:39

Зима атакует с новой силой: что готовит погода для Днепра в ближайшие дни

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
19:39

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

19:35

Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделямиВидео

19:10

В РФ наблюдаются какие-то катаклизмы: что происходитмнение

19:07

"Входить обновленной": Мозговая заинтриговала праздничным имиджем

Реклама
18:57

"Не поселок и не пгт": как правильно сказать на украинском, ответ историкаВидео

18:55

Базовая косметичка: 5 средств, на которые не стоит тратиться новичкуВидео

18:53

Энергосистема в дефиците: украинцам рассказали, как будут отключать свет 18 февраля

18:40

Известный футболист избил сотрудника ТЦК: главные детали скандала с КолесникомВидео

18:40

Кэти Перри готова выйти замуж за Джастина Трюдо, ее друзья встревожены - СМИ

18:12

Копил всю жизнь: мужчина выбросил 20 золотых слитков в мусор

18:11

Почему есть угроза удара "Орешником", а пусков не происходит - что задумали в Кремле

17:39

Бьюти уроки от Кейт Миддлтон: какие привычки принцессы нужно взять на заметку

17:35

IQ-челлендж: найдите 3 отличия на картинке дружной семьи за 41 секунду

17:32

Дроны СБУ поразили производящий компоненты для взрывчатки химзавод в РФ – СМИ

16:57

Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

Реклама
16:48

Трех знаков зодиака будет сопровождать удача весь год - кто они

16:32

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радомВидео

16:28

ВСУ взорвали российский вертолет Ка-27 и три пункта управления БпЛА РФ

16:15

Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

16:12

Умер автор хитов Уитни Хьюстон, Селин Дион и Мадонны

16:11

Причину убийства Ивасюка спустя 47 лет назвал известный композитор — детали

16:00

Мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде: как такое возможно

15:57

"Для пополнения семьи": певица Анна Asti срочно покинула Россию

15:38

Ровенскую область накроет непогода: когда ударят сильные морозы до -15 градусов

15:35

В НАБУ назвали бытовым уголовное дело против директора Бюро Кривоноса и отказались раскрывать подробности, – СМИ

15:21

Крутой сытный завтрак за 10 минут: рецепт оригинальных сырников

15:15

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

15:07

Библиотека открыла капсулу времени 1925 года - никто не был готов к найденному

15:00

Райское наслаждение: рецепт рулета-блина "Баунти" на Масленицу 2026Видео

14:52

"Это не Могилевская": певице предъявили обвинение и заставили объяснитьсяВидео

14:31

Самый длинный в мире концерт длится 24 года: как такое возможно и когда он закончится

14:28

Мечта каждого: женщина бросила все ради странного занятия

14:23

После поступка Гераскевича: Ефросинина появилась в символическом платье в Берлине

14:09

Порывы ветра и осадки: на Полтавщине резко испортится погода, дата известна

14:00

Участница шоу "Супермама" потеряла ребенка и оказалась в психбольницеВидео

Реклама
13:49

Почему 18 февраля нельзя унывать и лениться: какой церковный праздник

13:46

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

13:44

Можно ли крестить ребенка в пост и праздники: священник дал неожиданный ответ

13:35

ССО разнесли склад хранения "Искадеров" в Крыму: подробности сокрушительной атаки

13:29

Постеснялась бы: Джанабаева показала, как они изменились с Меладзе

13:24

Победительница Нацотбора сорвала голос на выступлении — что произошлоВидео

13:16

Предательницу Тодоренко "убрали" из росТВ после громкого скандала - детали

13:07

Цибульская со сцены заговорила о новой беременности: "Я пообещала"

12:45

Россияне атаковали дроном энергетиков Славянской ТЭС, есть погибшие - подробностиФото

12:38

Он терроризирует: жена Игоря Николаева пожаловалась на кошмары в личной жизни

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять