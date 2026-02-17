Зима атакует с новой силой: что готовит погода для Днепра в ближайшие дни

Порывистый ветер и высокая влажность воздуха будут усиливать ощущение холода на улице.

Резкие перепады температуры в течение дня будут усиливать ощущение мороза из-за ветра / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Кратко:

Днепр ожидает мороз, дождь и снег 18–20 февраля

Температура будет колебаться от -6°C до +5°C

Ветер и высокая влажность усилят ощущение холода

В конце недели Днепр ожидает холодная зимняя погода с облачностью и осадками. По прогнозу синоптического сервиса sinoptik, следующие три дня будут динамичными: от морозного утра до непродолжительного потепления.

Среда, 18 февраля

Среда будет пасмурной и влажной. Утром ожидается снег, днем он сменится мокрым снегом и дождем, а ближе к вечеру — чистым дождем с вероятностью осадков до 98%.

Ночью и утром температура будет колебаться между -4°…-3°C, но из-за ветра будет ощущаться как -10°C. Днем воздух прогреется до +3°C.

По народным приметам, теплая погода 18 февраля означает мягкую зиму, а мороз — благоприятную весну и жаркое лето.

Погода в Днепре 18 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Четверг, 19 февраля

Четверг обещает резкое изменение погоды. Ночь начнется с плюсовой температуры, однако днем столбики термометров упадут до -6°C, а из-за ветра и высокой влажности мороз будет ощущаться как -13°C.

Ночью пройдут сильные дожди (вероятность 97%), которые к утру сменятся мелким снегом. Вторая половина дня будет сухой.

Народные наблюдения отмечают: морозы в этот день предвещают бурную весну и сухое лето. Примечательно, что мороз предсказывали и природные сигналы — подъем воды в колодцах, северный ветер и кукушка на сухом дереве.

Погода в Днепре 19 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Пятница, 20 февраля

Пятница принесет относительно спокойную, хотя и пасмурную погоду. Весь день небо будет покрыто облаками, однако существенных осадков не предвидится. Ночью температура опустится до -5°C, а днем прогреется до +4°C, вечером до +5°C.

Атмосферное давление постепенно снизится с 752 до 747 мм рт. ст., что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

По народным наблюдениям, погоду предсказывали солнце и облака: если солнце садится красным — лето будет холодным, а высокие облака предвещают благоприятную погоду.

Погода в Днепре 20 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Какая будет погода в Украине в течение недели — прогноз синоптика

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать неустойчивая и влажная погода с заметными колебаниями температуры и атмосферного давления.

По его словам, ожидается активность циклонов и устойчивые воздушные потоки с юго-западного направления.

"Из-за этого установится относительно теплая, но нестабильная погода. Пройдут осадки различной интенсивности – снег и дождь, а температура и давление будут ощутимо колебаться", – отметил Кибальчич.

Погода в Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, серия циклонов с юго-запада обусловит на Полтавщине на этой неделе неустойчивую погоду с "температурными качелями", осадками в различном фазовом состоянии и порывистым ветром.

Кроме того, во вторник, 18 января , в Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, а на дорогах сохранится гололедица, что будет создавать опасные условия для движения транспорта и пешеходов.

Также в ближайшие четыре дня в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается, что 18 февраля и в ночь на 19 февраля регион окажется под влиянием циклона, который будет перемещаться из Греции в центральную часть Украины.

