ССО разнесли склад хранения 'Искадеров' в Крыму: подробности сокрушительной атаки

Кроме того, на ТОТ Запорожье украинские бойцы уничтожили пункт дистанционного управления подразделения "Рубикон".

ССО уничтожили место хранения "Искандера" и пункт управления дронами "Рубикон"

ССО уничтожили ряд военных объектов РФ на ТОТ Украины

В оккупированном Крыму украинские бойцы попали в склад хранения "Искандер"

На ВОТ Запорожья уничтожен пункт пилотирования "Рубикона"

Подразделения Сил специальных операций ВСУ провели успешные удары дронами FP-2 по российским военным объектам на временно оккупированных территориях.

В частности, в селе Пасечное во временно оккупированном Крыму украинские бойцы уничтожили место хранения ракетного комплекса "Искандер". Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в ССО ВСУ, показав видео операции.

Отмечается, что на месте попадания зафиксированы мощные взрывы.

Кроме того, в селе Высокое Запорожской области ССО уничтожили пункт управления дронами подразделения "Рубикон".

Сообщается, что в целом за период с 9 по 14 февраля подразделения ССО успешно поразили более 10 военных объектов врага на ТОТ Украины. В частности, речь идет о местах сосредоточения личного состава, складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов, местах стоянки военного автомобильного транспорта и других объектах.

"Силы специальных операций продолжают осуществлять асимметричные действия с целью снижения наступательного потенциала России", - говорится в сообщении.

Видео операции ССО

Какова цель ударов по Крыму - мнение эксперта

Как писал Главред, в 2026 году Украина может значительно увеличить количество ударов по целям на территории России и на временно оккупированных землях. Об этом заявил в эфире Radio NV аналитик и авиационный эксперт Константин Криволап.

Он также отметил, что Силы обороны Украины активно поражают российские зенитно-ракетные комплексы С-400. По его словам, в целом в России было произведено около 150 таких систем, часть из которых экспортировали, тогда как в самой стране осталось примерно сто комплексов. Из них, по оценкам эксперта, Украина уже уничтожила от 40 до 50, причем большинство — на территории Крыма.

"Они их ставят, но мы постоянно выбиваем эти С-400, все радиолокаторы, которые могут показать, как будут прилетать наши дроны. Я нахожусь в таком ожидании, что начнутся серьезные ракетные атаки по Крыму и Крым станет абсолютно непригодным для жизни российских военных", - добавил Криволап.

Удары вглубь России - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 февраля Россию атаковали дроны. Минобороны РФ заявило о якобы сбивании 151 украинского беспилотника над акваториями Черного и Азовского морей, над временно оккупированным Крымом, Краснодарским краем и тремя областями РФ. Под ударом оказался НПЗ в Краснодарском крае.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли рекордный по дальности удар по России. Генеральный штаб заявлял об поражении Ухтинского нефтеперерабатывающего завода, расположенного примерно в 1750 километрах от украинской границы.

Ранее также мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нескольких волнах атаки беспилотников, летевших на российскую столицу. Российская ПВО якобы сбила более десятка дронов.

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они обладают специальными способностями в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

