Точные удары по вражеским объектам: ССО атаковали поезд, РЭБ и нефтебазу россиян

ССО подорвали наступательные возможности оккупантов.

https://glavred.info/war/tochnye-udary-po-vrazheskim-obektam-sso-atakovali-poezd-reb-i-neftebazu-rossiyan-10724006.html Ссылка скопирована

Удары по объектам россиян на ВОТ / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Коротко:

ССО поразили вражеские цели в Донецкой области и Крыму

Для ударов использовались БпЛА FP-2

Удалось уничтожить поезд с горюче-смазочными материалами, РЭБ и нефтебазу

В ночь на 14 декабря украинские военные из ССО ударили по ряду вражеских объектов на временно оккупированной территории. В результате удалось поразить поезд с горюче-смазочными материалами, РЭБ и нефтебазу. Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Отмечается, что подразделения ССО осуществили поражение вражеских целей на временно оккупированной территории в Донецкой области и Крыму с использованием ударных БпЛА FP-2.

видео дня

"В оккупированном Крыму, вблизи населенного пункта Янтарное ударные БпЛА ССО поразили поезд с ГСМ (горюче-смазочными материалами, - ред.) для оккупационных войск в движении, а также отработали по нефтебазе в населенном пункте Батумино", - говорится в сообщении.

В то же время, в Донецкой области в населенном пункте Марьяновка ССО поразили станцию РЭБ "Волна-2", а в районе населенного пункта Докучаевск осуществлено поражение центра подготовки операторов FPV.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - подчеркнули военные.

Операция ССО - видео:

Удары по российским объектам

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук говорил, что ВСУ также будут продолжать операции против теневого флота России в Черном море.

По его словам, средств поражения у Украины достаточно для выполнения задач и проведения запланированных операций.

Удары ССО - что известно

Как сообщал Главред, 12 декабря подразделение Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением "Черная Искра" провели специальную операцию вблизи берегов Республики Калмыкия в Каспийском море. В результате были поражены два судна страны-агрессора России, которые перевозили вооружение и военную технику.

В ночь на 8 декабря подразделения Сил специальных операций поразили ударными дронами вражеские цели на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В ночь на 28 ноября ССО нанесли успешный удар по району, который Россия использовала для хранения и запуска ударных БПЛА типа "Шахед" на территории временно оккупированного Крыма.

Читайте также:

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред