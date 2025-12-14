Укр
Читать на украинском
Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Инна Ковенько
14 декабря 2025, 19:22
Ограничения будут введены для промышленных и бытовых потребителей.
График отключения света на 15 декабря
График отключения света на 15 декабря / Коллаж: Главред, фото: Freepik, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов
  • Укрэнерго вводит графики отключения света на 15 декабря

В понедельник, 15 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго, однако свет будут выключать не во всех регионах Украины.

По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей. Они будут действовать в большинстве регионов Украины.

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Свет будут выключать по-новому - заявление правительства

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине могут стать менее длительными отключения электроэнергии. Правительство приняло ряд решений для улучшения ситуации.

"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - указала она.

Также из списков на отключение должны изъять тех потребителей, которые не являются критически важными для работы регионов в нынешних условиях энергообеспечения. Свириденко отметила, что отключения не коснутся больниц, школ, объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса - эти учреждения будут получать электроэнергию бесперебойно.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

Также в ночь на 13 декабря Россия атаковала несколько регионов Украины ракетами и дронами, поднимая МиГ-31К с "Кинжалами". В результате ударов повреждена критическая и промышленная инфраструктура Николаевщины, где без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По данным мониторинговых каналов, впервые применены две ракеты "Кинжал" по Одесской области.

Кроме этого, этой зимой Киев столкнется с одной из самых сложных ситуаций с электроснабжением за время войны. Из-за разрушенной подстанции город зависит от Ровенской и Хмельницкой АЭС. Блэкаута не прогнозируют, но киевляне могут оставаться без света до 14-15 часов в сутки.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Инфографика: Главред

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

