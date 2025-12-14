Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

Юрий Берендий
14 декабря 2025, 15:48
387
В Кремле фактически отвергли возможность компромиссов по завершению войны, заявив о неприемлемости предложенных Украиной и Европой условий.
В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь
В Кремле сделали заявление о компромиссе для окончания войны / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatelivemap

О чем говорится в материале:

  • В Кремле отвергли украинские и европейские правки к мирному плану
  • Ушаков отметил, что Украина якобы никогда не получит Крым и не вступит в НАТО

Кремль, вероятно, не поддержит изменения в мирный план США, предложенные Украиной и европейскими партнерами. Таким образом Кремль фактически отказался от компромиссов по окончанию войны. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передают российские пропагандистские СМИ.

По его словам, в Москве еще не ознакомились с обновленной версией американского плана с учетом украинских и европейских правок.

видео дня

"Я думаю, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая, казалось бы, была вполне понятна американцам", - указал он.

В то же время в Кремле уже заявили о жестких возражениях против ряда положений инициативы, в частности касающихся территориальных вопросов, назвав их неприемлемыми.

"Он (вопрос демилитаризованной зоны в Донецкой области, - ред.) активно обсуждался у нас в Москве, и американцы не только знают, но и понимают нашу позицию. Но что получится у них на бумагах после этих консультаций, я не знаю. Но вряд ли будет что-то хорошее", - отметил помощник российского диктатора и военного преступника.

Ушаков также отметил, что сценарий завершения войны по "корейской модели" никогда не был предметом обсуждения.

"А точно снять кальку с корейской темы - ни разу не обсуждали это, я об этом даже не слышал", - заявил он.

Кроме того, он заявил, что Украина якобы не имеет шансов вернуть Крым и стать членом НАТО.

"Ничего из этого у нее не получится. По Крыму - это железобетонно, 1 000 000% процентов, что не получится. А по НАТО - я думаю - тоже 1 000 000 %, что не получится", - сказал он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны (начальная версия) / Инфографика: Главред

При каких условиях Путин согласится на перемирие - мнение эксперта

Как писал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин не согласится ни на какое перемирие, пока считает, что Запад может уступить или не продемонстрирует достаточной решимости поддерживать Украину.

По словам бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса, возможность прекращения огня возникнет только тогда, когда Россия поймет, что не сможет одержать победу. Это станет реальным только при условии, что США и европейские союзники открыто подтвердят готовность предоставить Украине полный спектр помощи - от вооружения до экономической поддержки.

"Только когда Путин поймет, что проигрывает, он начнет думать о перемирии", - резюмировал генерал в комментарии 24 каналу.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву сильные и юридически обязательные гарантии безопасности, построенные по принципу пятой статьи НАТО. По информации Axios, во время онлайн-встречи Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали с советниками по национальной безопасности Украины, а также Германии, Франции и Великобритании идею создания демилитаризованной зоны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что существует ощутимая вероятность завершения войны, а также анонсировал ряд важных международных контактов с участием США и европейских партнеров.

По данным немецкого издания Bild, дипломатическая активность вокруг урегулирования войны в Украине резко возросла. Переговоры сейчас находятся в наиболее интенсивной фазе с начала полномасштабного вторжения России, а международные посредники пытаются максимально ускорить достижение договоренностей.

Другие новости:

О персоне: Юрий Ушаков

Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика.

В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мирное урегулирование Юрий Ушаков мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

15:54Синоптик
В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

15:48Война
Точные удары по вражеским объектам: ССО атаковали поезд, РЭБ и нефтебазу россиян

Точные удары по вражеским объектам: ССО атаковали поезд, РЭБ и нефтебазу россиян

15:19Война
Реклама

Популярное

Ещё
Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Последние новости

16:38

Крым станет непригодным для военных РФ: эксперт раскрыл слабые места оккупантов

16:05

За руль только после 21 года: украинцам назвали возрастные лимиты для водителей

15:54

Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

15:48

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

15:36

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
15:34

Правда о новогодней елке раскрыта: почему именно она стала символом праздника

15:33

Мясо будет таять во рту: рецепт божественной буженины на Новый год

15:19

Точные удары по вражеским объектам: ССО атаковали поезд, РЭБ и нефтебазу россиянВидео

14:54

О чем умолял Бетховен в завещании - удалось выполнить только через 200 летВидео

Реклама
14:07

Украина согласилась на уступку в мирном плане - какой компромисс по Донбассу готовит США

14:02

Китайский гороскоп на завтра 15 декабря: Тиграм - споры, Лошадям - драма

13:53

Погода в Украине в ближайшее время испортится: появился неутешительный прогноз

12:57

Трем знакам зодиака станет легче: у кого начинается белая полоса в жизни

12:30

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем былоВидео

12:09

Украина массированно ударила по России: в Генштабе раскрыли последствия атаки

12:04

Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину: Ватикан разработал план

11:59

В ближайшее время в Украине изменится курс доллара: сколько будет стоить валюта

11:55

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

11:32

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

10:58

ВСУ проводят зачистку в центре Купянска, враг несет огромные потери – ISW

Реклама
10:53

Разбит супермаркет и горят автомобили: РФ массированно атакует ЗапорожьеФото

10:33

Ситуация сложная: Зеленский сказал, где в Украине наибольшие проблемы со светом

10:24

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 декабря: Тельцам - выбор, Ракам - риск

09:59

Зеленский разработал эффективную стратегию ответа на мирный план Трампа – WSJ

09:38

Россия содрогалась от взрывов: дроны долетели даже до Москвы

09:30

Отключение света в Украине — графики на 14 декабря (обновляется)

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 декабря (обновляется)

09:18

Соперник сдался в первом раунде: ирпенчанин Амосов победил в дебютном бою UFCВидео

09:09

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:01

Почему Украина оказалась в такой ситуации как сейчас?мнение

08:58

Гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря: Овнам - поток доходов, Девам - терпение

08:38

Может ли РФ атаковать Украину со стороны Приднестровья: в ГСПУ ответили

08:25

В ISW назвали новую ключевую цель россиян для возможного наступления на Славянск

07:40

В Киеве выбрали Мисс Украина-2025: девушка поедет на мировой конкурс красотыФотоВидео

06:22

Заявления о конце войны порождают кучу проблеммнение

05:52

Как отличить натуральную красную икру от подделки: действенный способ

04:33

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

03:30

Даже чахлые цветы оживут за сутки: домашняя подкормка без химии из трех ингредиентов

02:28

Не так давно прославляла россиянина: чье имя теперь носит одна из главных улиц Харькова

01:23

Гигантский астероид промчится возле Земли: есть ли риск катастрофы

Реклама
13 декабря, суббота
23:45

В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

22:56

Популярный овощ дорожает из-за дефицита - цены за несколько дней взлетели на 10%

22:25

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

22:20

Забытая катастрофа Кремля: Сагайдачный - гений, который впервые сделал Москву уязвимой

22:05

Китайский гороскоп на сегодня 14 декабря: Крысам - депрессия, Петухам - раздражение

21:57

Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

21:49

Маленькая банка, большая политика: секрет популярности "Звездочки"

21:31

В Атлантике взорвали танкер из "теневого флота" РФ: всплыли неожиданные детали

21:29

На дорогах Киева неправильно установили "берлинские подушки" - что пошло не так

20:49

Победа, которую мы не использовали: почему Конотоп не спас Украину

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять