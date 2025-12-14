В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле фактически отвергли возможность компромиссов по завершению войны, заявив о неприемлемости предложенных Украиной и Европой условий.

В Кремле сделали заявление о компромиссе для окончания войны / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatelivemap

В Кремле отвергли украинские и европейские правки к мирному плану

Ушаков отметил, что Украина якобы никогда не получит Крым и не вступит в НАТО

Кремль, вероятно, не поддержит изменения в мирный план США, предложенные Украиной и европейскими партнерами. Таким образом Кремль фактически отказался от компромиссов по окончанию войны. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передают российские пропагандистские СМИ.

По его словам, в Москве еще не ознакомились с обновленной версией американского плана с учетом украинских и европейских правок.

"Я думаю, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. если будут соответствующие поправки, то у нас будут очень резкие возражения, поскольку мы очень четко изложили нашу позицию, которая, казалось бы, была вполне понятна американцам", - указал он.

В то же время в Кремле уже заявили о жестких возражениях против ряда положений инициативы, в частности касающихся территориальных вопросов, назвав их неприемлемыми.

"Он (вопрос демилитаризованной зоны в Донецкой области, - ред.) активно обсуждался у нас в Москве, и американцы не только знают, но и понимают нашу позицию. Но что получится у них на бумагах после этих консультаций, я не знаю. Но вряд ли будет что-то хорошее", - отметил помощник российского диктатора и военного преступника.

Ушаков также отметил, что сценарий завершения войны по "корейской модели" никогда не был предметом обсуждения.

"А точно снять кальку с корейской темы - ни разу не обсуждали это, я об этом даже не слышал", - заявил он.

Кроме того, он заявил, что Украина якобы не имеет шансов вернуть Крым и стать членом НАТО.

"Ничего из этого у нее не получится. По Крыму - это железобетонно, 1 000 000% процентов, что не получится. А по НАТО - я думаю - тоже 1 000 000 %, что не получится", - сказал он.

Американский план окончания войны (начальная версия) / Инфографика: Главред

При каких условиях Путин согласится на перемирие - мнение эксперта

Как писал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин не согласится ни на какое перемирие, пока считает, что Запад может уступить или не продемонстрирует достаточной решимости поддерживать Украину.

По словам бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса, возможность прекращения огня возникнет только тогда, когда Россия поймет, что не сможет одержать победу. Это станет реальным только при условии, что США и европейские союзники открыто подтвердят готовность предоставить Украине полный спектр помощи - от вооружения до экономической поддержки.

"Только когда Путин поймет, что проигрывает, он начнет думать о перемирии", - резюмировал генерал в комментарии 24 каналу.

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа предложила Киеву сильные и юридически обязательные гарантии безопасности, построенные по принципу пятой статьи НАТО. По информации Axios, во время онлайн-встречи Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали с советниками по национальной безопасности Украины, а также Германии, Франции и Великобритании идею создания демилитаризованной зоны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что существует ощутимая вероятность завершения войны, а также анонсировал ряд важных международных контактов с участием США и европейских партнеров.

По данным немецкого издания Bild, дипломатическая активность вокруг урегулирования войны в Украине резко возросла. Переговоры сейчас находятся в наиболее интенсивной фазе с начала полномасштабного вторжения России, а международные посредники пытаются максимально ускорить достижение договоренностей.

О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

