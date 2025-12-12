Ушаков сказал, Донбасс станет российским если не путем переговоров, то военным.

Ушоков о судьбе Донбасса

Ушаков заявил, что Донбасс якобы является российской территорией

Он якобы будет под контролем администрации РФ

В то же время, прекращение огня может наступить только после вывода ВСУ

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков предположил, что после прекращения огня на Донбассе может не быть ни украинских, ни российских войск, но будет Росгвардия. Его заявление цитируют РосСМИ.

Известно, что комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по выводу украинских войск с Донбасса, он сказал, что Донбасс якобы является российской территорией и он якобы будет под контролем администраций РФ.

"Если не путем переговоров, то военным эта территория перейдет под полный контроль РФ. Только от этого будет зависеть и все остальное. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск", - заявил Ушаков.

Помощник российского диктатора также предположил, что на Донбассе якобы "не будет российских или украинских войск".

"Возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни", - отметил помощник Путина.

Выход ВСУ из Донбасса

Главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий говорил, что не стоит даже обсуждать возможность отступления с Донбасса.

По его словам, с военной точки зрения, ни один вменяемый военный своего согласия на такую уступку не даст.

Он также добавил, если согласиться на требования агрессора, то Россия не остановится на этом. Москва может поставить войну на паузу, однако не закончит ее навсегда.

Вопрос территорий - что известно

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский категорически отверг возможность передачи каких-либо украинских территорий в рамках американской мирной инициативы.

Зеленский говорил, что американская сторона предлагает на части Донбасса создание так называемой "свободной экономической" или, как говорят россияне, "демилитаризованной" зоны. Но, по его словам, вопрос возможных территориальных решений должен определять народ Украины через выборы или референдум.

В то же время, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин высказал абсурдное заявление о якобы исторически российском Донбассе.

О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

