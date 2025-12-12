Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

У Путина допускают выход войск РФ из Донбасса: что предлагают взамен

Мария Николишин
12 декабря 2025, 15:24
495
Ушаков сказал, Донбасс станет российским если не путем переговоров, то военным.
У Путина допускают выход войск РФ из Донбасса: что предлагают взамен
Ушоков о судьбе Донбасса / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Коротко:

  • Ушаков заявил, что Донбасс якобы является российской территорией
  • Он якобы будет под контролем администрации РФ
  • В то же время, прекращение огня может наступить только после вывода ВСУ

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков предположил, что после прекращения огня на Донбассе может не быть ни украинских, ни российских войск, но будет Росгвардия. Его заявление цитируют РосСМИ.

Известно, что комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по выводу украинских войск с Донбасса, он сказал, что Донбасс якобы является российской территорией и он якобы будет под контролем администраций РФ.

видео дня

"Если не путем переговоров, то военным эта территория перейдет под полный контроль РФ. Только от этого будет зависеть и все остальное. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск", - заявил Ушаков.

Помощник российского диктатора также предположил, что на Донбассе якобы "не будет российских или украинских войск".

"Возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни", - отметил помощник Путина.

Выход ВСУ из Донбасса

Главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий говорил, что не стоит даже обсуждать возможность отступления с Донбасса.

По его словам, с военной точки зрения, ни один вменяемый военный своего согласия на такую уступку не даст.

Он также добавил, если согласиться на требования агрессора, то Россия не остановится на этом. Москва может поставить войну на паузу, однако не закончит ее навсегда.

Вопрос территорий - что известно

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский категорически отверг возможность передачи каких-либо украинских территорий в рамках американской мирной инициативы.

Зеленский говорил, что американская сторона предлагает на части Донбасса создание так называемой "свободной экономической" или, как говорят россияне, "демилитаризованной" зоны. Но, по его словам, вопрос возможных территориальных решений должен определять народ Украины через выборы или референдум.

В то же время, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин высказал абсурдное заявление о якобы исторически российском Донбассе.

Читайте также:

О персоне: Юрий Ушаков

Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика.

В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война на Донбассе оккупация Донбасса Юрий Ушаков новости Донбасса переговоры по Донбассу война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский прибудет с важным визитом в Берлин – какая цель поездки

Зеленский прибудет с важным визитом в Берлин – какая цель поездки

16:28Украина
Уничтожили Ан-26 на старте, а еще две "жирные" цели: детали операции ГУР в Крыму

Уничтожили Ан-26 на старте, а еще две "жирные" цели: детали операции ГУР в Крыму

15:48Война
Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны: детали

Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны: детали

15:25Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

Почему кот кусает, когда его гладят - объяснение удивит даже опытных хозяев

Почему кот кусает, когда его гладят - объяснение удивит даже опытных хозяев

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

Последние новости

16:28

Зеленский прибудет с важным визитом в Берлин – какая цель поездки

16:25

Дрисколла отстранили от мирных переговоров по Украине: какая причина

16:18

Чудо-средство для очистки аэрогриля: легко смоется нагар и жир

16:06

Антитренды зимы 2026: о каких неактуальных сочетаниях стоит забыть в этом сезонеВидео

15:57

Вкусное рождественское печенье за 25 минут: простой рецепт, который получится у всех

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
15:48

Уничтожили Ан-26 на старте, а еще две "жирные" цели: детали операции ГУР в КрымуВидео

15:25

Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны: детали

15:24

У Путина допускают выход войск РФ из Донбасса: что предлагают взамен

15:20

Более 45 лет назад СССР устроил в Украине "чернобыль" под землей - в каком городе

Реклама
15:00

"Серьезный вызов": военный сообщил об опасных попытках прорыва оккупантов

14:47

Billboard назвал лучшие песни 2025 года: в лидерах - трек вымышленной группыВидео

14:43

С подарком придут беды и неприятности: что никогда нельзя даритьВидео

14:29

Когда водителям можно не пропускать пешеходов: инструктор назвал единый случайВидео

14:19

"Танцы со звездами. Движение к жизни" на 1+1 Украина: в предновогоднем спецвыпуске зрители увидят сразу 8 звездных ведущих

14:14

У детей была тренировка: в Шостке россияне атаковали спортивную школу

14:03

Гороскоп на сегодня 13 декабря: Весам - грандиозный успех, Водолеям - радость

13:52

Команда Алины Гросу прокомментировала беременность певицы

13:49

В Украине резко изменится погода: синоптики предупредили о похолодании

13:43

"Перевозили вооружение и военную технику": ССО поразили два российских судна

13:43

Дочь предателя Джигана предприняла попытки суицида — детали

Реклама
13:36

"Учите русский язык": беглец Олег Винник попал в новый скандал

13:15

Не "капучіно" и "еспрессо": как правильно называть кофейные напитки на украинском

12:58

Кремль пытается сорвать репарационный кредит: подал иск против Euroclear

12:56

Победитель Евровидения решил вернуть свой кубок: что случилось

12:51

"Насыщенный маршрут": что известно о приезде Аллы Пугачевой в Москву с дочерью

12:41

44-летняя украинская актриса родила первенца — первое видео с малышомВидео

12:25

Почему гирлянды на ёлке нужно выключать на ночь: электрики объяснили риски

12:19

ВСУ заблокировали оккупантов в Купянске: в DeepState сообщили детали операции

12:13

Влад Яма кардинально сменил имидж и показал фото из Киева

12:12

Мира или перемирия не будет: названы планы Кремля на год по войне

11:55

"Четко заявляю": Фицо прокомментировал предоставление Украине репарационного займа

11:43

"Вы – наши герои": поздравления с Днем Сухопутных войск УкраиныФото

11:41

Мозговая раскрыла, где сейчас ее муж Аксельрод: "Мог бы и остаться"

11:19

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - ссоры, Собакам - беспокойство

11:14

Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину придет настоящая зима

10:54

В Украине повысят тариф на электроэнергию для населения: экономист сказал когда

10:47

Украина думает над выводом войск из Донбасса, но при одном условии - The Telegraph

10:44

"Страшный момент": Винник раскрыл, как бежал из Украины

10:31

РФ запустила крылатые ракеты: какие города Украины могут стать целью атаки

10:19

В Украине произошло землетрясение: где ощутимо "потрусило"

Реклама
10:18

Когнитивная война Кремля: в ISW раскрыли реальные продвижения россиян на фронте

09:58

Алексей Суханов сделал публичное признание о второй свадьбе — что он сказал

09:57

Графики отключений в Киеве в ближайшее время не отменят: нардеп назвал причину

09:26

Таких цен не было даже в прошлом году: один продукт уже отдают даром

09:13

Постарела: появилось свежее фото затворницы Анжелики Варум

09:13

В Одессе и области - "прилеты" по объектам энергетики: люди остались без светаФото

08:24

Вопрос времени: эксперт заявил об уходе ВСУ из двух важных городов на фронте

08:20

Нереальная копия Бейонсе: дочь певицы и Джей Зи появилась на публике

08:12

В РФ - взрывы и пожары: дроны обстреляли четыре региона, горит один из крупнейших НПЗ

07:56

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять