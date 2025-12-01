Отвод ВСУ с Донбасса: военный рассказал о судьбе украинских территорий

Военные считают, что Москва может лишь поставить войну на паузу, но не закончить ее.

Главное из заявления сержанта:

Военные не согласятся выйти из Донецкой и Луганской областей

Россия не остановится на этом

Не стоит даже обсуждать возможность отступления

В рамках переговоров со страной-агрессором Россией говорится об отводе Сил обороны Украины из Донецкой и Луганской областей, но каким образом это можно реализовать - представить сложно. Об этом заявил главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пьясецкий в эфире Ранок.LIVE.

Он отметил, что территориальная целостность Украины закреплена в Конституции

"Я не знаю, каким образом это можно реализовать. Во-первых, территориальная целостность закреплена в Конституции. И чтобы какие-то территории уступить, надо проводить референдум. С военной точки зрения, ни один вменяемый военный своего согласия на такую уступку не даст. Чисто из прагматических соображений. Первое, что за эту территорию погибали и воевали наши собратья. Другое, то, что для врага это будет плацдарм", - подчеркнул сержант.

По его словам, по мнению большинства военных, Россия не остановится на этом. Москва может поставить войну на паузу, однако не закончит ее навсегда.

"Это даст врагу приблизиться к ключевым городам Донбасса, Харьковщины - тот же Изюм, который уже был в оккупации, или какой-то Павлоград, еще какие-то другие небольшие города или села, которые будут уничтожены, потому что будут находиться к линии боестолкновения значительно ближе", - подчеркивает Пясецкий.

Он также добавил, что не стоит даже обсуждать возможность отступления с этих территорий.

"Я не считаю это правильным шагом, даже обсуждать, чтобы уступить эти города. Это Краматорск, Славянск, многие другие города. Да, сейчас там много выехало людей, не работает промышленность. Но это наши города и там живут наши люди", - подытожил военный.

Выход из Донбасса - мнение эксперта

Политический аналитик Александр Кочетков говорил, что президент Украины Владимир Зеленский категорически против того, чтобы Вооруженные силы Украины самостоятельно выходили с территорий Донбасса, которые очень хорошо укреплены.

Он подчеркнул, что там есть подготовленные позиции, и есть что защищать.

"Он (Зеленский, - ред.) абсолютно справедливо считает, что такой шаг деморализует и армию, и страну", - говорит эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что с Новоазовского направления в сторону населенных пунктов Пологи и Гуляйполе зафиксировано перемещение значительной колонны грузовиков с живой силой и боекомплектом.

Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол говорил, что распространение заявлений о якобы потере или окружении Покровска в Донецкой области российскими войсками негативно влияет на моральное состояние украинских защитников и вредит оборонительным усилиям.

Кроме того, аналитики ISW сообщали, что украинские защитники за последние дни достигли локального успеха на Новопавловском направлении. Подразделения Сил обороны смогли отправиться вперед на участке, расположенном севернее села Филия в Днепропетровской области.

