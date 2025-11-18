В Донецке мигал свет: дроны повредили сразу две ТЭС на оккупированном Донбассе

Кратко:
- В Донецкой области прогремели взрывы
- Пушилин подтвердил атаку и заявил о повреждении Зуевской и Старобешевской ТЭС
- В результате удара без электроэнергии остались многие населенные пункты
На временно оккупированной территории Донецкой области дроны атаковали сразу две тепловые электростанции — Зуевскую и Старобешевскую. Из-за обстрела без света остался временно оккупированный Иловайск и приближенные населенные пункты. Проблемы с напряжением возникли также в оккупированных Макеевке и некоторых районах Донецка.
В ночь на 18 ноября на оккупированной территории Донецкой областипрогремели взрывы.
Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, которые свидетельствуют о дроновой атаке. На роликах, снятых очевидцами, слышно гудение БПЛА, а также работу российского ПВО.
По местной ТЭС произошел "прилет" – попадание зафиксировано на видео.
Глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин подтвердил атаку по энергосистеме. По его словам, в результате обстрела были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС.
Пушилин признал, что после атаки без электроэнергии остались многие населенные пункты оккупированной части Донецкой области. В частности, остановились котельные и фильтровальные станции.
OSINT-исследователи благодаря кадрам объективного контроля определили, что атакована ПС 330 кв "Зуевская ТЭС". Координаты объекта – 48°01'58 "N 38°17'12 "E.
"Под удар попал трансформатор второго котла, по нашей информации, он выведен из строя", – сообщил проект Exilenova+.
Тем временем пропагандистские паблики заявили, что электроснабжение пропало во временно оккупированном Иловайске и некоторых других населенных пунктах. В Макеевке и некоторых районах Донецка мигал свет.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, вечером 17 ноября Днепр оказался под атакой дронов, а по Харьковщине оккупанты нанесли ракетный удар.
Оккупационная армия ударила ракетами по городу Берестин Харьковской области. Есть пострадавшие, погибла 17-летняя девушка.
Известно о 9 пострадавших, семеро из которых - госпитализированы со взрывными травмами. Среди пострадавших - 16-летний парень.
В ночь на 17 ноября российская армия нанесла два ракетных удара по Балаклее Харьковской области. Под обстрел попала жилая застройка в центральной части города. По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли три человека.
Тем временем российские оккупанты готовят новый ракетно-дроновой удар по Украине. Враг активно проводит передислокацию бомбардировщиков, а ударные дроны россиян уже фиксируют над Украиной. Детальнее читайте в материале: Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой.
Другие новости:
- Россия выбрала новый курс - в Кремле назвали условия окончания войны
- На авиабазе "Энгельс-2" появилось 137 загадочных грузовиков: СМИ назвали причину
- Две АЭС ограничили мощность из-за обстрела РФ: в МАГАТЭ раскрыли риски
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред