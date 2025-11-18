Укр
В Донецке мигал свет: дроны повредили сразу две ТЭС на оккупированном Донбассе

Анна Ярославская
18 ноября 2025, 08:49
38
Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин подтвердил атаку по энергосистеме.
Атака дронов на Донецкую область
Дроны атаковали Донецкую область / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • В Донецкой области прогремели взрывы
  • Пушилин подтвердил атаку и заявил о повреждении Зуевской и Старобешевской ТЭС
  • В результате удара без электроэнергии остались многие населенные пункты

На временно оккупированной территории Донецкой области дроны атаковали сразу две тепловые электростанции — Зуевскую и Старобешевскую. Из-за обстрела без света остался временно оккупированный Иловайск и приближенные населенные пункты. Проблемы с напряжением возникли также в оккупированных Макеевке и некоторых районах Донецка.

В ночь на 18 ноября на оккупированной территории Донецкой областипрогремели взрывы.

видео дня

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, которые свидетельствуют о дроновой атаке. На роликах, снятых очевидцами, слышно гудение БПЛА, а также работу российского ПВО.

Скриншот

По местной ТЭС произошел "прилет" – попадание зафиксировано на видео.

Глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин подтвердил атаку по энергосистеме. По его словам, в результате обстрела были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС.

Скриншот

Пушилин признал, что после атаки без электроэнергии остались многие населенные пункты оккупированной части Донецкой области. В частности, остановились котельные и фильтровальные станции.

OSINT-исследователи благодаря кадрам объективного контроля определили, что атакована ПС 330 кв "Зуевская ТЭС". Координаты объекта – 48°01'58 "N 38°17'12 "E.

"Под удар попал трансформатор второго котла, по нашей информации, он выведен из строя", – сообщил проект Exilenova+.

Дроны атаковали ТЭС
Дроны атаковали ТЭС / Фотро: Exilenova+
Exilenova+
Фото: Exilenova+

Тем временем пропагандистские паблики заявили, что электроснабжение пропало во временно оккупированном Иловайске и некоторых других населенных пунктах. В Макеевке и некоторых районах Донецка мигал свет.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, вечером 17 ноября Днепр оказался под атакой дронов, а по Харьковщине оккупанты нанесли ракетный удар.

Оккупационная армия ударила ракетами по городу Берестин Харьковской области. Есть пострадавшие, погибла 17-летняя девушка.

Известно о 9 пострадавших, семеро из которых - госпитализированы со взрывными травмами. Среди пострадавших - 16-летний парень.

В ночь на 17 ноября российская армия нанесла два ракетных удара по Балаклее Харьковской области. Под обстрел попала жилая застройка в центральной части города. По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли три человека.

Тем временем российские оккупанты готовят новый ракетно-дроновой удар по Украине. Враг активно проводит передислокацию бомбардировщиков, а ударные дроны россиян уже фиксируют над Украиной. Детальнее читайте в материале: Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ТЭС война на Донбассе новости Донбасса атака дронов
