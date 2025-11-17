РФ нанесла ракетный удар по Балаклее: трое погибших, 10 раненых, среди них есть дети

Кратко:
- Армия РФ ударила ракетами по Балаклее
- Погибли три человека
- Среди раненых — трое детей 2011, 2007 и 2010 годов рождения
В ночь на 17 ноября российская армия нанесла два ракетных удара по Балаклее Харьковской области. Под обстрел попала жилая застройка в центральной части города.
Как сообщил начальник Балаклейской МВА Виталий Карабанов, попадание произошло рядом с многоквартирными домами. Информация о пострадавших уточняется.
По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли три человека.
"Еще 10 человек получили ранения, среди них — дети 2011, 2007 и 2010 годов рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение", - отметил Карабанов.
По его словам, вызовы по поводу возможных пострадавших продолжают поступать.
На месте продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы.
Ракетный удар Балаклее подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в результате вражеской атаки повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили.
Синегубов уточнил, что ранения получила в том числе и 14-летняя девочка. Также помощь медиков понадобилась 12-летнему ребенку.
"Количество пострадавших в результате вражеского ракетного удара по г. Балаклея возросло до 7 человек", - написал он.
Вскоре стало известно, что количество пострадавших вследствие вражеского удара по городу Балаклея растет.
"На данный момент к медикам обратился еще один пострадавший. 61-летний мужчина был госпитализирован", - сообщил Синегубов.
Как писал Главред, утром в среду, 12 ноября, российские войска совершили серию атак дронами-камикадзе по Холодногорскому району Харькова. По предварительным данным, в результате трех ударов повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома.
4 ноября российские оккупанты атаковали Харьковскую область беспилотниками, в частности, попали по пожарному депо и технике - в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди которых спасатели.
