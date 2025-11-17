РФ нанесла ракетный удар по Балаклее: трое погибших, 10 раненых, среди них есть дети

"Прилет" произошел рядом с многоквартирными домами в центральной части города.

РФ нанесла ракетный удар по Балаклее / Коллаж: Главред, фото: t.me/vkarabanov, Харьковская ОВА

Кратко:

Армия РФ ударила ракетами по Балаклее

Погибли три человека

Среди раненых — трое детей 2011, 2007 и 2010 годов рождения

В ночь на 17 ноября российская армия нанесла два ракетных удара по Балаклее Харьковской области. Под обстрел попала жилая застройка в центральной части города.

Как сообщил начальник Балаклейской МВА Виталий Карабанов, попадание произошло рядом с многоквартирными домами. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по Балаклее погибли три человека.

"Еще 10 человек получили ранения, среди них — дети 2011, 2007 и 2010 годов рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение", - отметил Карабанов.

По его словам, вызовы по поводу возможных пострадавших продолжают поступать.

На месте продолжают работать спасатели, медики и экстренные службы.

Ракетный удар по Балаклее / Фото: t.me/vkarabanov

Ракетный удар Балаклее подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в результате вражеской атаки повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили.

Синегубов уточнил, что ранения получила в том числе и 14-летняя девочка. Также помощь медиков понадобилась 12-летнему ребенку.

"Количество пострадавших в результате вражеского ракетного удара по г. Балаклея возросло до 7 человек", - написал он.

Вскоре стало известно, что количество пострадавших вследствие вражеского удара по городу Балаклея растет.

"На данный момент к медикам обратился еще один пострадавший. 61-летний мужчина был госпитализирован", - сообщил Синегубов.

Удар по Балаклее / Фото: Харьковская ОВА

