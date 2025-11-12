Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствиях

Три удара пришлись по Холодногорскому району.

Российские оккупанты нанесли три удара БПЛА по центральной части Харькова / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Ключевые факты:

12 ноября россияне атаковали Холодногорский район Харькова тремя дронами

Пострадали три человека

На месте ударов возник пожар, работают спасатели, медики и полиция

Утром в среду, 12 ноября, российские войска совершили серию атак дронами-камикадзе по Холодногорскому району Харькова. По предварительным данным, в результате трех ударов повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома. Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По словам Терехова, первый удар был зафиксирован около 09:18 утра. В течение следующих минут в центральной части города прозвучали еще два взрыва.

"По предварительной информации, в результате попадания трех "шахедов" повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома", - сообщил мэр Харькова в 09:33.

Впоследствии Синегубов уточнил, что все три удара пришлись на Холодногорский район, где преобладает старая застройка. В результате взрывной волны пострадали трое жителей: 68-летний мужчина и 60-летняя женщина госпитализированы с травмами и ушибами, еще одна - 77-летняя женщина - получила легкие ранения, медики оказали ей помощь на месте.

Фото: скриншот Олег Синегубов/Telegram

Последствия удара по Харькову

На месте атаки возник пожар, который оперативно локализовали спасатели. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС, экстренной медицинской помощи и Национальной полиции. Продолжается разбор завалов, чтобы убедиться, что под обломками нет других пострадавших.

Городские власти призывают жителей Харькова не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность и помощь пострадавшим.

Борьба с "Шахедами" - мнение эксперта

Ранее Сергей Бескрестнов в интервью Главреду сообщал о том, что Украине никогда не будет достаточно авиации и других любых средств для борьбы против российских "Щахедов", ведь ни одно из этих средств не дает стопроцентной гарантии уничтожения воздушных целей.

"Когда разрабатываются общенациональные инициативы по наращиванию таких средств защиты, это повышает уровень безопасности в разных направлениях. Эти меры эффективны тогда, когда они работают в комплексе с другими подразделениями - мобильными группами, дронами-перехватчиками и тому подобное. В совокупности это позволяет максимально повысить безопасность тыловых населенных пунктов", - отметил он.

В то же время из-за большой территории и линии фронта защищаться от вражеских атак с воздуха чрезвычайно трудно.

Удары по гражданской инфраструктуре Украины - последние новости

Как писал Главред ранее, российские войска ночью, 7 ноября, ударными беспилотниками атаковали Одесскую область. Зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 7 ноября, оккупанты нанесли удар дронами по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в четверг, 6 ноября, российская армия атаковала гражданский автобус в Херсоне. В результате атаки пострадали трое пассажиров - 74-летняя женщина, 43-летний мужчина и 14-летняя девочка.

