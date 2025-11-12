Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствиях

Дарья Пшеничник
12 ноября 2025, 11:14обновлено 12 ноября, 12:02
399
Три удара пришлись по Холодногорскому району.
Обстрел Харькова 12 ноября
Российские оккупанты нанесли три удара БПЛА по центральной части Харькова / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Ключевые факты:

  • 12 ноября россияне атаковали Холодногорский район Харькова тремя дронами
  • Пострадали три человека
  • На месте ударов возник пожар, работают спасатели, медики и полиция

Утром в среду, 12 ноября, российские войска совершили серию атак дронами-камикадзе по Холодногорскому району Харькова. По предварительным данным, в результате трех ударов повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома. Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

видео дня

По словам Терехова, первый удар был зафиксирован около 09:18 утра. В течение следующих минут в центральной части города прозвучали еще два взрыва.

"По предварительной информации, в результате попадания трех "шахедов" повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома", - сообщил мэр Харькова в 09:33.

Впоследствии Синегубов уточнил, что все три удара пришлись на Холодногорский район, где преобладает старая застройка. В результате взрывной волны пострадали трое жителей: 68-летний мужчина и 60-летняя женщина госпитализированы с травмами и ушибами, еще одна - 77-летняя женщина - получила легкие ранения, медики оказали ей помощь на месте.

Обстрел Харькова
Фото: скриншот Олег Синегубов/Telegram

Последствия удара по Харькову

  • Обстрел Харькова 12 ноября
    Обстрел Харькова 12 ноября Фото: ГСЧС, Харьковская ОВА
  • Обстрел Харькова 12 ноября
    Обстрел Харькова 12 ноября Фото: ГСЧС, Харьковская ОВА
  • Обстрел Харькова 12 ноября
    Обстрел Харькова 12 ноября Фото: ГСЧС, Харьковская ОВА
  • Обстрел Харькова 12 ноября
    Обстрел Харькова 12 ноября Фото: ГСЧС, Харьковская ОВА
  • Обстрел Харькова 12 ноября
    Обстрел Харькова 12 ноября Фото: ГСЧС, Харьковская ОВА
  • Обстрел Харькова 12 ноября
    Обстрел Харькова 12 ноября Фото: ГСЧС, Харьковская ОВА

На месте атаки возник пожар, который оперативно локализовали спасатели. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС, экстренной медицинской помощи и Национальной полиции. Продолжается разбор завалов, чтобы убедиться, что под обломками нет других пострадавших.

Городские власти призывают жителей Харькова не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность и помощь пострадавшим.

Борьба с "Шахедами" - мнение эксперта

Ранее Сергей Бескрестнов в интервью Главреду сообщал о том, что Украине никогда не будет достаточно авиации и других любых средств для борьбы против российских "Щахедов", ведь ни одно из этих средств не дает стопроцентной гарантии уничтожения воздушных целей.

"Когда разрабатываются общенациональные инициативы по наращиванию таких средств защиты, это повышает уровень безопасности в разных направлениях. Эти меры эффективны тогда, когда они работают в комплексе с другими подразделениями - мобильными группами, дронами-перехватчиками и тому подобное. В совокупности это позволяет максимально повысить безопасность тыловых населенных пунктов", - отметил он.

В то же время из-за большой территории и линии фронта защищаться от вражеских атак с воздуха чрезвычайно трудно.

Удары по гражданской инфраструктуре Украины - последние новости

Как писал Главред ранее, российские войска ночью, 7 ноября, ударными беспилотниками атаковали Одесскую область. Зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 7 ноября, оккупанты нанесли удар дронами по Запорожью. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в четверг, 6 ноября, российская армия атаковала гражданский автобус в Херсоне. В результате атаки пострадали трое пассажиров - 74-летняя женщина, 43-летний мужчина и 14-летняя девочка.

Читайте также следующее:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы новости Харькова атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Поражен завод и склад боеприпасов: в Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ

Поражен завод и склад боеприпасов: в Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ

11:55Фронт
Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствиях

Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствиях

11:14Украина
Достигла экстремального уровня: Украину накрыла 8-балльная магнитная буря

Достигла экстремального уровня: Украину накрыла 8-балльная магнитная буря

10:49Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Последние новости

11:55

Поражен завод и склад боеприпасов: в Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ

11:45

"Отстаньте от себя": Анна Кошмал резко ответила, почему не худеет после родов

11:43

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

11:40

Провалили войну в Украине: в РФ признали, что страна на грани катастрофы и распада

11:14

Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствияхФото

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
10:49

Достигла экстремального уровня: Украину накрыла 8-балльная магнитная буря

10:48

Перестаньте говорить "приторный": названы реальные украинские синонимы к словуВидео

10:47

Что-то пошло не так: армия РФ в авральном порядке перебрасывает силы под Покровск

10:44

Звезда фильма "Брюс Всемогущий" умерла в хосписе — названа причина смерти

Реклама
10:42

Три шага к порабощению: в Foreign Affairs раскрыли кремлевский план по Украине

10:38

В Китае обуздали новый источник энергии: США и Европа пасут задних

10:36

Россияне атаковали несколько областей Украины: есть погибшие и пострадавшие, разрушена инфраструктураФото

10:04

Обсудить мир в чатике: Кислица озвучил абсурдные предложения РФ на переговорах

09:53

Наступление на Мирноград и Покровск: в ISW предупреждают о тяжелых боях и больших потерях РФ

09:43

Дочь покойной Заворотнюк стала ее точной копией

09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 ноября (обновляется)

09:15

После слухов о помолвке: 29-летний бойфренд встал перед Мадонной на одно коленоВидео

09:12

РФ готовит новое кольцо окружения на еще одном направлении фронта: детали

08:43

Россиянам отключают интернет, начали с Ульяновскамнение

Реклама
08:34

Астрологи назвали самые раздражающие привычки каждого знака зодиака

08:28

Правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

Отключение света в Украине — графики на 12 ноября (обновляется)

08:16

Саммит в Будапеште все еще в силе: Орбан озвучил, когда встретятся Трамп и Путин

07:56

Было три "прилета": дроны атаковали химпредприятие в Ставропольском крае РФВидео

07:07

Мирный план Трампа провалился: как и когда закончится война в Украине - The Atlantic

06:11

Когда лучше всего сажать деревья: специалисты дали однозначный ответ

06:10

В России стартовала скрытая мобилизация: какая угрозамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с поваром на кухне за 23 секунды

05:23

Зачем жарить гречку перед варкой: секретный трюк опытных хозяек

04:45

"Пойдут на психотерапию": у детей Тодоренко появилась серьезная проблема

03:47

Могут ли элиты РФ выступить против Путина - экс-сотрудник СБУ поставил вердиктВидео

03:18

Одна ложка - и будет "шапка" из цветов: самая эффективная и бюджетная подкормка для растенийВидео

02:55

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

02:28

Раскрыт способ замедлить старение: ученые поразили результатами исследований

02:14

РФ снова заговорила о возобновлении переговоров с Украиной: какие условия Кремля

01:55

"Он не может вырваться": Kazka Зарицкая впервые рассказала о службе отца в ВСУ

01:30

Актер-красавчик бросил Кайли Дженнер после 2.5 лет вместе - СМИ

01:13

Температура подскочит без конвектора: лайфхак из прошлого, который сохранит теплоВидео

Реклама
00:09

ЕС готовит ход по вступлению Украины: что обсудят европейские министры во Львове

11 ноября, вторник
23:38

Экс-сотрудник СБУ назвал самый большой страх Путина: чего боится лидер Кремля

23:26

"Буду идти к беременности": Alyona Alyona заговорила о детях

22:54

Илья Забарный получил неожиданную оценку в ПСЖ: о чем идет речь

22:52

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

22:07

Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

22:00

Праздники приближаются, а цены растут: какие продукты "ударят" по кошельку

21:42

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

21:12

Вся валюта резко "взлетела": новый курс валют на 12 ноября

21:02

Водители делают это почти каждый день: что помогает батарее электрокара "стареть"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять