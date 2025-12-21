Укр
Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

Виталий Кирсанов
21 декабря 2025, 11:25обновлено 21 декабря, 11:55
Украина стремится перекрыть нефтяные доходы, которые продолжают финансировать войну России, усиливая давление на военные объекты.
Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГУР

Кратко:

  • Теневой флот РФ перевозит около 3,7 млн баррелей нефти в день
  • Украинские морские дроны ввели частичную блокаду Черноморского флота РФ

Украинские военные нанесли удар по российскому нефтяному танкеру "теневого флота" РФ в Средиземном море, что говорит о значительном расширении долгосрочной морской кампании Киева против инфраструктуры Москвы, которая позволяет обходить санкции. Об этом пишет Forbes.

По словам эксперта по России в Немецком институте международных отношений и безопасности Яниса Клуге, интенсивные атаки на танкеры "теневого флота" могут перекрыть ключевые маршруты для экспорта российской нефти, что будет иметь прямые последствия для объемов экспорта и доходов государства.

В Центре стратегических и международных исследований оценили, что теневой флот РФ перевозит около 3,7 млн баррелей нефти в день, что составляет примерно 65% морского экспорта нефти и приносит 87-100 млрд долларов в год.

В Forbes подчеркнули, что Украина стремится перекрыть нефтяные доходы, которые продолжают финансировать войну России, усиливая давление на военные объекты.

"Эта стратегия требовала времени для внедрения, поскольку Украина должна была продемонстрировать, что ответ на эскалацию со стороны России не вызовет западных репрессий, фактически разоблачив блеф Москвы. В течение 2025 года Киев сосредоточился на ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам, а затем перенес свое внимание на экспортную инфраструктуру, в частности нефтяные терминалы в таких портах, как Новороссийск", - напомнили в материале.

Давление Украины на вражескую инфраструктуру

Такой прогресс, отмечает издание, показывает переход от символических препятствий к постоянному давлению на способность России перерабатывать и транспортировать энергетические экспортные товары.

"Украинские морские дроны фактически ввели частичную блокаду Черноморского флота России. Наиболее очевидным контрмероприятием Москвы было бы сопровождать свой теневой флот, нарушающий санкции, военными кораблями в Черном море, но это подвергало бы эти сопроводительные корабли тем же угрозам со стороны дронов, превращая защиту в дополнительную нагрузку", - добавили в Forbes.

В то же время старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Самуэль Бендетт отметил, что РФ сосредоточена на том, чтобы держать украинские беспилотные надводные суда как можно дальше от своего побережья.

"Ключевым является задача ударов по ним с помощью беспилотников с большей дальностью действия", - сказал Бендетт.

Однако эксперт добавил, что украинские контрмеры также не стоят на месте. В частности беспилотные суда уже оснащены дронами с видом от первого лица, благодаря чему их можно использовать как перехватчики российских дронов.

"По мере продолжения борьбы за Черное море Украина продемонстрировала способность расширять поле боя, а не просто бороться за него. Сочетая операции на поверхности, под поверхностью и с помощью беспилотников дальнего действия, Киев увеличивает угрозу, с которой сталкиваются как российские военные, так и коммерческие суда, заставляя Кремль защищать территории далеко за пределами традиционных морских узких мест", - подчеркнули в Forbes.

Плохие новости для РФ

В свою очередь российские военные комментаторы признали, что РФ не ответила ни прямо, ни асимметрично, отметив проблемы, с которыми сталкивается Россия, защищая коммерческое судоходство за пределами Черного моря.

В то же время доцент кафедры политических наук Питтсбургского университета Уильям Спаниел отметил, что в будущем Украина может адаптировать элементы кампании хуситов против судоходства в Красном море, используя морские беспилотники, такие как Sea Baby, для того, чтобы давить на морскую торговлю, которая связана с РФ.

"Имея меньше географических ограничений, Украина могла бы применить тот же подход на других театрах военных действий, включая Балтику и Арктику. В совокупности эти события свидетельствуют о том, что Москва вынуждена защищать свою морскую торговлю на все большем количестве театров военных действий", - подытожили в издании.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

Чем опасен российский "теневой флот" - мнение эксперта

Как писал Главред, аналитик по энергетической политике центра Razom We Stand Максим Гардус обратил внимание, что серьезной проблемой остается так называемый "теневой флот". Хотя девятнадцатый пакет санкций предусматривает усиление контроля над ним, эти суда до сих пор составляют примерно половину флота, задействованного в поставках нефти.

Он отметил необходимость и в дальнейшем перекрывать эти каналы, в частности в направлении Индии, куда "теневой флот" беспрепятственно доставляет российскую нефть. По его словам, если бы такой возможности не было, Индия имела бы дополнительный стимул отказаться от российских энергоносителей, ведь трубопроводного сообщения между Россией и Индией не существует.

"Еще многое можно сделать в юридической и дипломатической плоскости - например, ограничить проход через Босфорский пролив. Кроме того, путь из Балтийского моря в мировой океан пролегает территориальными водами Дании, члена ЕС и НАТО, и до сих пор не найдена юридическая формула, которая бы позволяла задерживать соответствующие танкеры. Таким образом, чтобы уменьшить доходы России на миллиарды и, соответственно, ее расходы на ВПК, еще предстоит большая работа", - резюмирует он.

Российский "теневой флот" - последние новости по теме

В ночь на 18 декабря в Ростовской области России прогремели взрывы. Местные власти сообщили об ударе по порту и жертвах. Кроме того, в части региона начался блэкаут. Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь заявил, что беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Среди членов экипажа есть погибшие.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшей перспективе удары ВСУ по российскому "теневому флоту" могут стать более интенсивными, поскольку украинская сторона уже имеет для этого необходимые инструменты. Такую оценку озвучил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

29 ноября в Черном море морские дроны СБУ Sea Baby поразили два подсанкционных нефтетанкера - Kairos и Virat, входящих в российский "теневой флот". Операция была проведена совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки СБУ и Военно-морскими силами Украины.

Об источнике: Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

новости России война в Украине Forbes дроны Морские дроны атака дронов экономика России
