Эффект "посадил и забыл": семь сортов томатов для минимального ухода

Эксперт рассказал, какие сорта томатов дают щедрый урожай без пасынковки и сложного ухода на огороде.

Мульчирование, полив под корень и подкормка важны для получения сладкого урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Какие томаты подходят для огорода без сложного ухода

Как вырастить урожай без пасынкования и подвязывания

Почему некоторые томаты не сбрасывают цвет при резкой погоде

Большинство огородников знают, что выращивание томатов часто превращается в бесконечную борьбу: пасынкование, подвязывание тяжелых ветвей и формирование кустов отнимают много времени. Но современная селекция предлагает простой выход для тех, кто ценит свое время.

Главред решил узнать, какие сорта томатов позволяют получить щедрый урожай без лишних хлопот.

Как рассказал автор на YouTube-канале "Домашний урожай", секрет успеха кроется в генетике. Для беззаботного огорода лучше всего выбирать детерминантные и штамбовые сорта. Они растут компактно (40–60 см), крепкие стебли выдерживают вес плодов без подпорок, а вся энергия растения направляется на созревание томатов.

Сорта томатов для минимального ухода

По словам специалиста, к таким сортам относятся:

Санька (ультраранний) – первые плоды уже через 80 дней, неприхотлив и стабильно плодоносит даже в дождливое лето.

– первые плоды уже через 80 дней, неприхотлив и стабильно плодоносит даже в дождливое лето. Ляна (мастер консервации) – компактный куст до 50 см, плоды одинакового размера с плотной кожицей для консервирования.

– компактный куст до 50 см, плоды одинакового размера с плотной кожицей для консервирования. Бетта (для самых быстрых) – идеален для контейнерного выращивания на балконе, дает ранний урожай без сложного ухода.

– идеален для контейнерного выращивания на балконе, дает ранний урожай без сложного ухода. Дубок (надежность) – устойчив к фитофторозу и засухе, "рабочая лошадка" любого огорода.

– устойчив к фитофторозу и засухе, "рабочая лошадка" любого огорода. Загадка (самый сладкий) – низкорослый сорт с десертным вкусом и высоким содержанием сахара.

– низкорослый сорт с десертным вкусом и высоким содержанием сахара. Ямал (сибирская выносливость) – не сбрасывает цвет при резких перепадах температур, крупные плоды до 200 г.

– не сбрасывает цвет при резких перепадах температур, крупные плоды до 200 г. Агата (универсальность) – плоды красиво откалиброваны, подходят для салатов, соков и лечо.

Как минимизировать работу на грядке

Даже самые самостоятельные томаты требуют немного внимания. Мульчирование толстым слоем соломы или свежескошенной травы не только останавливает рост сорняков, но и сохраняет влагу в почве, значительно сокращая количество поливов.

Полив под корень помогает избежать намокания листьев и уменьшает риск грибковых заболеваний. Правильная подкормка — два раза за сезон: в начале роста органикой, во время плодоношения — древесной золой или калийными удобрениями — гарантирует щедрый и сладкий урожай.

Использование таких сортов доказывает: огородничество может быть не обременительным трудом, а настоящим удовольствием, которое обеспечивает стол экологически чистыми и вкусными томатами, подытожил эксперт.

Подробнее о неприхотливых сортах томатов смотрите в видео.

