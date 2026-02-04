Эксперты назвали породы собак, которые никогда бы не завели: в чем причины

Британский грумер основала для собаководов сервис Looking Ace в Бекворте, графство Тайн-энд-Уир.

https://glavred.info/dim/eksperty-nazvali-porody-sobak-kotorye-nikogda-by-ne-zaveli-v-chem-prichiny-10737938.html Ссылка скопирована

Эксперты назвали породы собак, которые никогда бы не завели / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

Первыми в списке стали разновидности пуделей

В списке оказались и вест-хайленд-вайт-терьеры

Собачий парикмахер из Великобритании рассказала, какие семь пород собак она никогда не хотела бы иметь из-за сложного ухода, проблем со здоровьем или трудного характера. В соцсетях ее признание вызвало бурное обсуждение. Об этом сообщило издание The Sun.

Автор Youtube-канала "Кинология Макаровых" также рассказал, какие породы собак лучше не заводить.

видео дня

Грумер основала сервис Looking Ace в Бекворте, графство Тайн-энд-Уир. Она работает с собаками один на один и поделилась перечнем пород, которые считает наиболее "проблемными" для владельца. Первыми в списке стали разновидности пуделей - их шерсть, по словам грумера, требует чрезмерного внимания, а темперамент бывает непредсказуемым.

Французские бульдоги, по ее оценке, часто имеют осложнения с дыханием и другие медицинские проблемы, а также плохо переносят подстригание когтей. Склонность к болезням глаз она назвала главным минусом породы шар-пей. К тому же грумер уточнила, что лично не доверяет этим собакам и не хотела бы ежедневно ухаживать за их многочисленными складками кожи.

В списке оказались и вест-хайленд-вайт-терьеры - из-за чувствительности кожи и трудностей с поддержанием чистоты. Не обошла она и популярные породы, такие как немецкие овчарки и визлы, объяснив это "чрезмерной энергичностью", что требует от владельца значительных физических ресурсов.

Наибольшее же удивление вызвала ее позиция относительно чау-чау: их грумерша назвала "худшим кошмаром специалиста". Причиной стали сложный темперамент и кропотливый уход за густой шерстью.

Видео в TikTok, опубликованное под ником @looking.ace, собрало более 194 тысяч просмотров и вызвало активное обсуждение среди владельцев собак и других грумеров.

В комментариях люди писали, что узнали своих любимцев в этом списке. Один пользователь пошутил, что его немецкая овчарка вовсе не гиперактивная, другой - что владельцы чау-чау "чувствуют себя жертвами". Несколько специалистов по уходу за животными поддержали автора, отметив, что также сталкиваются с трудностями при работе с этими породами.

Смотрите видео о том, какие породы собак лучше не заводить

Новости о животных

Напомним, Главред писал, что однажды мужчина внезапно перестал отвечать на звонки и сообщения, поэтому его партнерша начала волноваться. Не получив ответа, женщина решила проверить домашнюю камеру видеонаблюдения - и увидела сцену с собакой, к которой была совершенно не готова.

Ранее женщина рассказала в TikTok о том, что натворил ее пес однажды утром. Она проснулась от шума воды и увидела то, чего вообще не ожидала, когда зашла в ванную комнату.

Избыточный вес у домашних животных стал распространённой проблемой. Несмотря на обилие информации о кормах и диетах, многие владельцы не до конца понимают, сколько и как правильно кормить своих питомцев.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред