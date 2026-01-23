Почему кошки и собаки толстеют: простые советы, которые спасут питомцев

Вы узнаете:
- Многие владельцы домашних животных не до конца понимают, как их кормить
- Определить лишний вес у животного можно по внешнему виду и поведению
Избыточный вес у домашних животных стал распространённой проблемой. Несмотря на обилие информации о кормах и диетах, многие владельцы не до конца понимают, сколько и как правильно кормить своих питомцев.
В результате кошки и собаки нередко получают больше калорий, чем им необходимо, что со временем приводит к ожирению, говорится в материале на сайте Zoetis.
Однако подчеркивается, что при грамотном подходе и поддержке ветеринарного врача эту проблему можно предотвратить.
Отмечается, что определить лишний вес у животного можно по внешнему виду и поведению. Здоровый питомец имеет заметную талию, подтянутый живот и хорошо прощупываемые рёбра.
Если силуэт выглядит округлым, движения становятся менее активными, а прыжки и бег даются с трудом, это может указывать на избыточную массу тела. Наиболее точную оценку всегда даст ветеринар, который при необходимости поможет скорректировать питание.
Лишний вес негативно отражается на здоровье: он сокращает продолжительность жизни, усиливает нагрузку на суставы и позвоночник, ухудшает работу сердца и дыхательной системы, а также повышает риски при лечении и хирургических вмешательствах. Помимо физических проблем, это нередко влечёт за собой эмоциональные и финансовые трудности для владельцев.
Количество корма должно подбираться индивидуально с учётом возраста, активности и состояния здоровья животного. Рекомендации на упаковках не всегда точны, поэтому лучше ориентироваться на расчёты специалиста. Важно помнить, что лакомства также входят в суточную норму калорий и не должны занимать значительную её часть.
Контроль веса начинается с простых привычек: точного измерения порций, разумного использования угощений и регулярной физической активности. Игры, прогулки и движение помогают поддерживать форму не хуже, чем ограничения в питании.
Осознанное кормление и умеренная активность позволяют избежать перекармливания и сохранить здоровье, подвижность и хорошее самочувствие питомца на долгие годы.
Собаки осваивают человеческий язык: что говорят эксперты
Считается, что собаки понимают человеческую речь в основном благодаря обучению и тренировкам. Однако недавнее исследование показало, что некоторые животные обладают значительно более развитыми языковыми способностями. Учёные установили, что так называемые "способные к усвоению слов" собаки могут запоминать названия предметов не только в процессе целенаправленного обучения, но и пассивно — просто слыша, как владельцы используют эти слова в повседневной речи.
Смотрите видео - особенности поведения кошек:
В видеосюжете рассматривается, выбирают ли кошки "любимого" человека среди хозяев, по каким причинам они прячутся в коробках и почему будят владельцев каждое утро в одно и то же время. На эти и другие вопросы отвечает приглашённый эксперт.
Также в материале ветеринар объясняет, как правильно приучить кошку к лотку, на что обратить внимание при его выборе и какие особенности воспитания питомца важно учитывать.
Отдельное внимание уделяется роли домашних животных в жизни человека. Психолог рассказывает, почему общение с питомцами помогает справляться со стрессом, улучшает эмоциональное состояние и оказывает терапевтический эффект.
