Почему кошки и собаки толстеют: простые советы, которые спасут питомцев

Как избежать переедания домашних животных / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, Pexels/Gundula Vogel

Многие владельцы домашних животных не до конца понимают, как их кормить

Определить лишний вес у животного можно по внешнему виду и поведению

Избыточный вес у домашних животных стал распространённой проблемой. Несмотря на обилие информации о кормах и диетах, многие владельцы не до конца понимают, сколько и как правильно кормить своих питомцев.

В результате кошки и собаки нередко получают больше калорий, чем им необходимо, что со временем приводит к ожирению, говорится в материале на сайте Zoetis.

Однако подчеркивается, что при грамотном подходе и поддержке ветеринарного врача эту проблему можно предотвратить.

Отмечается, что определить лишний вес у животного можно по внешнему виду и поведению. Здоровый питомец имеет заметную талию, подтянутый живот и хорошо прощупываемые рёбра.

Если силуэт выглядит округлым, движения становятся менее активными, а прыжки и бег даются с трудом, это может указывать на избыточную массу тела. Наиболее точную оценку всегда даст ветеринар, который при необходимости поможет скорректировать питание.

Лишний вес негативно отражается на здоровье: он сокращает продолжительность жизни, усиливает нагрузку на суставы и позвоночник, ухудшает работу сердца и дыхательной системы, а также повышает риски при лечении и хирургических вмешательствах. Помимо физических проблем, это нередко влечёт за собой эмоциональные и финансовые трудности для владельцев.

Количество корма должно подбираться индивидуально с учётом возраста, активности и состояния здоровья животного. Рекомендации на упаковках не всегда точны, поэтому лучше ориентироваться на расчёты специалиста. Важно помнить, что лакомства также входят в суточную норму калорий и не должны занимать значительную её часть.

/ Инфографика: Главред

Контроль веса начинается с простых привычек: точного измерения порций, разумного использования угощений и регулярной физической активности. Игры, прогулки и движение помогают поддерживать форму не хуже, чем ограничения в питании.

Осознанное кормление и умеренная активность позволяют избежать перекармливания и сохранить здоровье, подвижность и хорошее самочувствие питомца на долгие годы.

Об источнике: Zoetis Команда любителей животных, ученых, ветеринаров и других специалистов, которая более 70 лет посвятила созданию лекарств и технологий, которые меняют стандарты ухода за животными. Компания также внедряет множество инновационных решений в области здоровья животных.

